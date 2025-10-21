บิ๊กดีลสะเทือนวงการ! Evernorth ทุ่มพันล้านดอลล์ไล่ซื้อ XRP
วงการคริปโตต้องจับตา! Evernorth Holdings บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับ Ripple Labs ได้ประกาศแผนการครั้งประวัติศาสตร์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัท SPAC อย่าง Armada Acquisition Corp. II ดีลยักษ์ใหญ่นี้มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อระดมทุนเข้าซื้อเหรียญ XRP จำนวนมหาศาล และสร้างคลังสินทรัพย์ XRP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา XRP ในระยะยาว เพิ่มศักยภาพการเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในวันนี้
เจาะลึกดีลพันล้าน! Evernorth จ่อเข้า Nasdaq ด้วยสัญลักษณ์ ‘XRPN’
Evernorth Holdings ได้ประกาศแผนการเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการผ่านการควบรวมกิจการกับ Armada Acquisition Corp. II ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPAC) ที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนในบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Treasury) ที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะ
ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะระดมทุนได้รวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมี SBI Holdings จากญี่ปุ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับ SoftBank เป็นผู้ลงทุนหลักด้วยเม็ดเงิน 200 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากยักษ์ใหญ่ในวงการอย่าง Ripple, Pantera Capital, Kraken และ GSR ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของ XRP
หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น บริษัทใหม่จะใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายบนตลาด Nasdaq ว่า “XRPN” โดยนาย Asheesh Birla ซีอีโอของ Evernorth กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการเร่งผลักดันการยอมรับ XRP ท่ามกลางความสนใจใน DeFi ที่เพิ่มขึ้น” พร้อมเสริมว่าจะสร้างช่องทางให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนใน XRP และสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง
กลยุทธ์สร้างคลัง XRP และผลกระทบต่อระบบนิเวศ Ripple
หัวใจสำคัญของแผนการนี้คือ Evernorth จะนำเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในการเข้าซื้อเหรียญ XRP จากตลาดโดยตรง เพื่อสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัลให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครอง XRP รายใหญ่ที่สุดของโลก การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างแรงซื้อจำนวนมหาศาลให้กับเหรียญ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการยอมรับ XRP ในระดับสถาบัน
ความเคลื่อนไหวของ Evernorth เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Ripple Labs เองก็ได้จัดตั้งคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองมูลค่าราว 1 พันล้านดอลลาร์จากการขาย XRP และเมื่อไม่นานมานี้ Ripple ยังได้เข้าซื้อกิจการ GTreasury ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารเงินทุนสำหรับองค์กร ด้วยมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องและโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอื่นๆ เช่น VivoPower ที่ได้ประกาศใช้กลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลโดยมี XRP เป็นศูนย์กลาง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงแนวโน้มความสนใจในเหรียญ XRP จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เทรนด์ Digital Asset Treasury: จาก Bitcoin สู่ XRP และมุมมองนักวิเคราะห์
กลยุทธ์การสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Treasury) ของ Evernorth ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการ แต่เป็นการเดินตามรอยความสำเร็จของบริษัทอย่าง MicroStrategy ที่นำโดย Michael Saylor ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกที่นำ Bitcoin (BTC) เข้ามาเป็นสินทรัพย์หลักในงบดุลของบริษัท และปัจจุบันถือครองอยู่ราว 700,000 BTC กลายเป็นต้นแบบให้กับบริษัทอื่นๆ
เทรนด์ดังกล่าวได้ขยายตัวจาก Bitcoin ไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น Ethereum (ETH), Solana (SOL) และล่าสุดคือ XRP ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองที่น่ากังวลจากผู้เชี่ยวชาญบางส่วน นาย Deng Chao ซีอีโอของ HashKey Capital ชี้ว่า “กลยุทธ์คลังสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเผชิญกับความกังขาจากโลกการเงินแบบดั้งเดิม” ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับในวงกว้าง ขณะที่นาย David Bailey ซีอีโอของ Nakamoto Corp. เตือนว่า “การระดมทุนที่เป็นพิษ และการนำโปรเจกต์ Altcoin ที่ล้มเหลวกลับมาทำใหม่ กำลังบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมโดยรวม” ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับตลาด Altcoin ที่มีเหรียญจำนวนมากให้นักลงทุนเลือก