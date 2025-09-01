วิเคราะห์ราคา Ethereum อาจพุ่งแตะ $5,000 หรือดิ่งสู่ $3,000!

วิเคราะห์ Ethereum กันยายน 2025 ราคาจะทะยานแตะ 5,000 ดอลลาร์ หรือปรับฐานลงสู่ 3,000 ดอลลาร์
สิงหาคม 2025 คือช่วงเวลาที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์คริปโต Ethereum (ETH) ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ใกล้แตะ 5,000 ดอลลาร์ ภายในเวลาเพียง 3 เดือน จากเดิม 2,100 ดอลลาร์ พุ่งขึ้นสู่ 4,946 ดอลลาร์ แต่การไต่ระดับนี้เริ่มชะลอตัว หลายคนเชื่อว่าการปรับฐานกำลังจะสิ้นสุด ขณะที่อีกฝ่ายมองว่ายังมีโอกาสดิ่งลึกกว่าเดิม ปัจจัยมหภาคก็ยังไม่แน่นอน เมื่อ Jerome Powell ส่งสัญญาณอาจลดดอกเบี้ยที่งาน Jackson Hole แต่ยังไม่รับประกันว่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ การฟื้นตัวของตลาดแรงงานและที่อยู่อาศัยยิ่งทำให้ Fed มีเหตุผลชะลอการผ่อนคลาย
ศึก Ethereum รักษาระดับ 4,000 ดอลลาร์
Ethereum เปิดเดือนกันยายนท่ามกลางแรงกดดัน หลังจากพุ่งสูงสุดในประวัติการณ์ ตอนนี้ราคาติดอยู่ในกรอบ 3,800–4,200 ดอลลาร์ คำถามคือจะสามารถทะลุขึ้นต่อ หรือกำลังเข้าสู่ช่วงพักตัวครั้งใหญ่
Leo Zhao จาก MEXC Ventures มองว่า ความแข็งแกร่งของ ETH ไม่ได้อยู่แค่ราคาหน้ากระดาน แต่ต้องพิจารณาสภาพคล่องในตลาดด้วย หากยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ Altseason ที่นักลงทุนรอคอย แต่หากหลุด 3,800 ดอลลาร์เมื่อใด ย่อมเป็นสัญญาณอันตราย โดยเฉพาะเมื่อสภาพคล่องเริ่มหดตัว เขาย้ำว่ากิจกรรมบนเครือข่าย เช่น ปริมาณ DeFi การใช้งาน Layer-2 และกระแสโปรเจกต์ใหม่ ๆ จะเป็นเชื้อเพลิงจริงในการผลักดันราคา
Eneko Knorr ซีอีโอ Stabolut เสริมว่า Ethereum ยังคงเป็นเชนหลักที่ดึงดูดเงินทุนจากสถาบันและเทรนด์การโทเคไนซ์ “แม้ ETH จะมีแรงหนุนชัดเจน แต่ก็อาจพักตัวเพื่อสะสมกำลังอีกครั้ง ระดับ 4,000 ดอลลาร์คือจุดตัดสิน หากผ่านไปได้ แนวต้านเดิมแถว 4,800 ดอลลาร์ก็ไม่ไกลนัก แต่ถ้าถูกปฏิเสธ ต้องระวังแนวรับโซน 3,550–3,600 ดอลลาร์”
Sunil Raina ซีอีโอ CereBree เห็นพ้องว่า 4,000 ดอลลาร์คือเส้นแบ่งสำคัญ ปิดสัปดาห์เหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางไปสู่ 4,400–4,600 ดอลลาร์ และอาจรีเทสต์จุดสูงสุดเก่า หากหลุดแรง เขามองแนวรับที่ 3,620–3,680 ดอลลาร์ และในกรณีแย่สุดอาจลงถึง 3,420 ดอลลาร์
Bitcoin ยืนรับแรงขายที่ 110,000 ดอลลาร์
Bitcoin เองก็อยู่ในภาวะเปราะบาง หลังจากหลุดแนวรับ 114,500 ดอลลาร์เพราะวาฬรายใหญ่ขาย 24,000 BTC กดราคาลงมาแรง Abbas Abdul Sater จาก Capital.com เตือนว่า ตลาดต้องรักษาระดับ 110,000 ดอลลาร์ให้ได้ ไม่เช่นนั้นความเชื่อมั่นอาจสั่นคลอน
แรงกดดันจากผู้ถือรายใหญ่ทำให้ความผันผวนพุ่งสูง หาก Bitcoin ยังยืนเหนือ 110,000 ดอลลาร์ได้ อาจช่วยสร้างเสถียรภาพก่อนเข้าสู่กันยายน แต่หากหลุดลงไป อาจกระทบความคาดหวังเรื่อง Altseason
Sunil Raina มองว่า พฤติกรรมของ Bitcoin ในช่วงต้นเดือนกันยายนจะเป็นตัวกำหนดชะตาของตลาดเหรียญอื่น ๆ หาก BTC เย็นลงและส่วนแบ่งตลาดลดลง เงินทุนอาจไหลไปยังเหรียญอื่น โดยเฉพาะ Ethereum แต่ถ้ามีข่าวเศรษฐกิจแรง ๆ หรือ BTC พุ่งอีกระลอก ก็อาจเลื่อน Altseason ออกไปอีกครั้ง
Solana ร่วมแจ้งเกิดเคียงข้าง Ethereum
Solana กลายเป็นอีกโปรเจกต์ที่นักลงทุนจับตาอย่างมาก เพราะในอดีตราคามักวิ่งตาม Ethereum แต่คราวนี้กลับขึ้นคู่กัน เดือนสิงหาคม SOL แตะและทะลุ 200 ดอลลาร์หลายครั้ง แสดงถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถือว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ของรอบนี้
Sunil Raina เชื่อว่าเครือข่าย Solana มีพลังจริง ทั้งสภาพคล่องที่ดีขึ้นและนักพัฒนาที่ออกโปรเจกต์ต่อเนื่อง การยืนเหนือ 200 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณบวกชัดเจน โดยเป้าต่อไปอยู่ที่ 226–232 และ 255–262 ดอลลาร์ หากหลุด 176 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปคือ 152–156 ดอลลาร์
Leo Zhao ชี้ว่า เดือนกันยายนคือบททดสอบสำคัญ หาก SOL ยืนเหนือ 140 ดอลลาร์ได้ จะยังคงกระแสขาขึ้นและดึงดูดเม็ดเงินจากสถาบัน แต่หากหลุด 120 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นอาจสั่นคลอน แม้กระนั้น Solana ยังคงเป็นเครือข่ายที่มีโอกาสมากในรอบการหมุนเงินสู่ Altcoin
Eneko Knorr เสริมว่า SOL กำลังสะสมพลังเพื่อก้าวต่อไป ระดับ 200 ดอลลาร์คือจุดจิตวิทยาสำคัญ หากทะลุได้ เป้าหมายต่อไปคือ 225 และระดับสูงสุดเดิมราว 260 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ต้องรักษาแนวรับ 170 ดอลลาร์ ไม่เช่นนั้นอาจร่วงลงไปหา 150 ดอลลาร์
Ethereum จะนำตลาดหรือไม่? กันยายนชี้ชะตาไตรมาส 4
หลังจากฤดูร้อนอันร้อนแรง ตลาดคริปโตเข้าสู่กันยายนที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน Ethereum กำลังต่อสู้เพื่อรักษาระดับ 4,000 ดอลลาร์ และนี่อาจเป็นตัวแปรหลักว่าจะเกิด Altseason หรือไม่ Bitcoin อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขายของวาฬและข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ Solana ยังคงแสดงศักยภาพ หากทุกอย่างเข้าทาง นักลงทุนบางส่วนเชื่อว่านี่อาจเป็นการเปิดฉากรอบใหม่ของตลาด โดยเฉพาะสำหรับนักล่าผลตอบแทนที่มองหา เหรียญใหม่ ที่มีโอกาสเติบโตสูง
เหตุการณ์คริปโตสำคัญที่ต้องติดตามในกันยายน 2025
- 2 ก.ย. — Eurozone CPI & US Manufacturing PMI ข้อมูลเงินเฟ้อและการผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ย
- 3 ก.ย. — คำพูดของ Christine Lagarde ประธาน ECB อาจให้สัญญาณทิศทางนโยบายการเงิน
- 4 ก.ย. — ข้อมูลแรงงานและภาคบริการสหรัฐฯ ติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการและ PMI
- 5 ก.ย. — อัตราการว่างงานสหรัฐฯ (ส.ค.) ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน
- 10 ก.ย. — Producer Price Index (PPI) ข้อมูลเงินเฟ้อภาคต้นน้ำ
- 11 ก.ย. — การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB และ ประกาศ CPI สหรัฐฯ (ส.ค.) เหตุการณ์ชี้ชะตาตลาดเสี่ยง
- 17 ก.ย. — การประชุม FOMC ของ Fed คาดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย แต่ถ้อยแถลงของ Powell สามารถเขย่าตลาดทั้งคริปโตและการเงินโลกได้
👉 โดยรวมแล้ว กันยายน 2025 อาจเป็นเดือนที่กำหนดทิศทางของทั้งปี โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพราะความผันผวนที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยง แต่ยังเปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นภาพใหญ่ของตลาด