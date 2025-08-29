BTC $108,844.54 -3.84%
วอลล์สตรีทกำลังเลือก Ethereum แทน Bitcoin หรือไม่?

อัปเดตล่าสุด: 
wall street choosing ethereum over bitcoin

ประเด็นสำคัญ

Ethereum กำลังดึงดูดความต้องการ นักลงทุนแห่ซื้อกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้อง และปริมาณการซื้อขายใน Binance ครองสัดส่วนสูง

การปรับฐานในเดือนกันยายนอาจเป็นสัญญาณสุขภาพที่ดี แต่หาก ETH ยืนราคาได้ไตรมาส 4 อาจไปต่อได้อีก ส่งผลให้ Ethereum (ETH) อาจกำลังเตรียมตัวปิดท้ายปี 2025 อย่างแข็งแกร่ง

สำรอง ETH ใน Binance ลดลงกว่า 10% ภายในสัปดาห์เดียว สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพราะนักลงทุนย้ายเหรียญออกจากตลาดซื้อขาย

ขณะเดียวกัน ETF ของ ETH เริ่มมีกระแสเงินไหลเข้าชัดเจน ตรงกันข้ามกับ ETF ของ Bitcoin (BTC) ที่ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่วันมานี้ โดยเฉพาะราคาของ BTC ที่ร่วงลงต่ำกว่า $110K ทำให้ราคาของตลาดคริปโตปั่นป่วน และโอกาสของ ETH เพิ่มมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ก่อนที่โมเมนตัมจะกลับมา แต่สัญญาณการนำตลาดโดย Ethereum ในไตรมาส 4 มีอยู่ทั่วไป

ETF ของ ETH แซง BTC

กระแสเงินคือภาพที่ชัดเจนที่สุด

ETF ของ Bitcoin ซึ่งเคยเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุนสถาบัน กลับมีผลงานไม่สม่ำเสมอในช่วงหลัง บางสัปดาห์ถึงขั้นติดลบตามข้อมูลล่าสุด

ETH price

ในทางตรงกันข้าม ETF ของ Ethereum อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิสูงกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์เดียว

ณ เวลาที่รายงาน มูลค่าทรัพย์สินรวมสุทธิ (Total Net Assets) ของ ETH ETF ทะลุ 29 พันล้านดอลลาร์ ส่วนของ Bitcoin ETF อยู่ราว 145 พันล้านดอลลาร์ แต่การเติบโตชะลอตัวลงมาก

ในขณะที่นักลงทุน Bitcoin ดูเหมือนจะทยอยขายและจัดสรรเงินใหม่ Ethereum กลับกำลังดึงดูดเม็ดเงินสดใหม่เข้ามาในอัตราเร่ง

สำรอง ETH ใน Binance ร่วง 10%

Ethereum กำลังถูกถอนออกจาก Binance อย่างหนัก! โดยในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ปริมาณ ETH ใน Binance ลดจาก 4.97 ล้าน เหลือ 4.47 ล้าน หายไปถึง 10%

การไหลออกต่อเนื่องเช่นนี้มักบ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแรง เนื่องจากนักเทรดโอน ETH ไปเก็บรักษาเอง หรือใช้ใน DeFi เพื่อสร้างผลตอบแทน

แม้การปรับโครงสร้างภายในของ Binance ยังเป็นไปได้ แต่จังหวะการถอนที่ต่อเนื่องชี้ว่า นักลงทุนกำลังย้ายสินทรัพย์ออกไปอย่างจริงจัง

การลดลงของสำรองในตลาดซื้อขาย มักหมายถึงแรงกดดันฝั่งขายลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการกำลังพุ่งขึ้น

บททดสอบของ ETH เดือนกันยายน

กราฟของ Ethereum ให้สัญญาณผสม หลังจากการพุ่งแรงเมื่อต้นเดือน ETH ชะลอลงมาแถว $4,470 ขณะที่ RSI อยู่ราว 55 ซึ่งถือว่าไม่ซื้อมากไปและไม่ขายมากไป

นั่นเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐาน ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าควรเกิดขึ้นแล้ว

ETH/US

นักลงทุนคริปโต Ted Pillows กล่าวว่า

“$ETH ไป $10,000 เป็นสิ่งที่ถูกโปรแกรมไว้ในรอบนี้ แต่ก่อนอื่น ผมคาดว่าจะมีการปรับฐานในเดือนกันยายน”

อย่างไรก็ตาม หาก Ethereum ผ่านเดือนกันยายนแบบ “เขียว” ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งเกินคาด

ETH/TETHER

การย่อตัวอาจเป็นการปูทางไปสู่ไตรมาส 4 ที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม ซึ่ง ETH มักจะทำผลงานได้ดีกว่าช่วงอื่นตามสถิติที่ผ่านมา

