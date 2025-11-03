BTC $107,744.35 -3.10%
ETH $3,710.28 -4.68%
SOL $175.62 -5.90%
PEPE $0.0000061 -8.90%
SHIB $0.0000096 -6.10%
BNB $1,013.83 -6.89%
DOGE $0.17 -6.89%
XRP $2.41 -5.64%
Cryptonews แนวโน้มราคา

วิเคราะห์ราคา Ethereum เดือนธันวาคม 2025: สัญญาณบวกชี้เป้าแตะ $4,500

ETH Ethereum
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Ethereum สีทองตั้งอยู่บนกราฟแท่งเทียนสีเขียวแดง

Ethereum (ETH/USD) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ราว $3,866 พร้อมปริมาณการซื้อขายกว่า 17,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ราคาจะยังอยู่ในช่วงพักตัว แต่ความแข็งแกร่งของเครือข่ายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงหนุนให้ Ethereum รักษามูลค่าตลาดกว่า 466,600 ล้านดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง

ในฐานะเหรียญอันดับสองของโลก Ethereum ยังคงเป็นแกนหลักของระบบนิเวศ Web3 และ DeFi โดยนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าแนวโน้มในปลายปีนี้อาจเปิดทางให้ ETH กลับเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ โดยมีโอกาสเห็นราคาทะลุ $4,500 ภายในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาด

การเคลื่อนไหวของราคาใกล้โซน $3,800

ETH/USD กำลังเคลื่อนไหวภายในรูปแบบ “สามเหลี่ยมสมมาตร” ที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม และมีจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงแรงซื้อสะสมที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ขณะนี้แนวรับสำคัญอยู่ที่ $3,680 ส่วนแนวต้านใกล้ $4,030 กำหนดกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

ดัชนี RSI อยู่บริเวณ 46 สะท้อนภาวะสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ส่วนเส้น EMA 50 วันเริ่มราบตัว แปลว่าตลาดยังรอจังหวะชัดเจนในการเลือกทิศทาง อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถปิดเหนือระดับ $4,030 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดทางสู่แนวต้านถัดไปที่ $4,250 และ $4,485 ซึ่งเป็นจุดสำคัญต่อการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

นักวิเคราะห์บางรายคาดว่า Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200 เพื่อสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่ง ก่อนเข้าสู่การปรับตัวขึ้นรอบใหม่ในช่วงปลายปี

รูปแบบขาขึ้นชัดเจนในกราฟรายสัปดาห์

หากมองภาพใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์ Ethereum ยังคงอยู่ในโครงสร้างของ “ธงขาขึ้น” (Bullish Flag) ซึ่งมักเป็นสัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแรงหนุนจากพื้นฐานที่แข็งแรง ทั้งกิจกรรมบนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น การอัปเกรดระบบอย่างต่อเนื่อง และเม็ดเงินไหลเข้าจากสถาบันผ่านกองทุน ETF และผลิตภัณฑ์ Staking

กราฟวิเคราะห์ราคา Ethereum แสดงรูปแบบ Bullish Flag

อินดิเคเตอร์สำคัญที่ต้องจับตา:

  • แนวรับสำคัญอยู่ที่ $3,513 และ $2,734
  • แนวต้านหลักอยู่ที่ $4,960 และ $6,353
  • ค่า RSI ยังทรงตัวที่ระดับ 63 บ่งบอกถึงแรงซื้อต่อเนื่องในภาพรวม

หากราคา ETH สามารถทะลุแนวต้าน $4,960 ได้ อาจเห็นการเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 1.0 ที่ $6,353 และมีโอกาสขยายไปถึง $8,136 หากตลาดโดยรวมยังเป็นบวกต่อเนื่อง

แนวโน้มเดือนธันวาคม 2025 และกลยุทธ์การเทรด

จาก การวิเคราะห์ราคา Ethereum มุมมองขาขึ้นยังคงเด่นชัด โดยรูปแบบทางเทคนิคที่บีบตัวแน่นขึ้นบ่งชี้ว่าการเบรกเอาท์ครั้งสำคัญอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า หากราคาเบรกเหนือโซน $4,000–$4,100 ได้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวแรงไปยัง $4,500 ภายในสิ้นปีนี้

แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า $3,680 อาจเกิดแรงขายระยะสั้น โดยมีแนวรับหลักที่ $3,500 ซึ่งนักลงทุนระยะยาวหลายรายยังมองว่าเป็นจุดน่าสะสม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum ยังแข็งแรงและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2026 โดยเฉพาะหลังจากที่ Ethereum ปิดตลาดติดลบเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสัญญาณสะสมของแรงซื้อใหม่ในรอบใหญ่

เมื่อมองในระยะยาว ความต้องการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและการอัปเกรดเทคโนโลยี เช่น Proto-Danksharding และ Layer 2 Solutions จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ Ethereum ทั้งในด้านความเร็วและค่าธรรมเนียม ส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเป็นผู้นำตลาดในรอบขาขึ้นถัดไป

Ethereum กำลังเตรียมทะลุแนวต้าน $4,250

ราคาของ ETH ยังทรงตัวบริเวณ $3,866 ในช่วงที่กราฟเริ่มบีบเข้าหากันระหว่างแนวรับ $3,680 และแนวต้าน $4,030 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจใกล้ถึงจุดตัดสินแนวโน้มครั้งใหญ่

แม้ราคาจะปรับตัวลงเล็กน้อยราว 0.29% ในรอบวัน แต่มูลค่าตลาดของ Ethereum ยังยืนเหนือระดับ 466,000 ล้านดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แสดงถึงแรงถือครองจากนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ที่ยังคงหนุนตลาดในระยะยาว หากราคาเบรกเหนือแนวต้านนี้ได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,250 และ $4,485 ซึ่งจะเป็นจุดยืนยันการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

กราฟราคา Ethereum แสดงรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร

อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า $3,680 อาจเห็นแรงขายเพิ่มขึ้น โดยโซนแนวรับถัดไปคือ $3,500 และ $3,350 ผู้เทรดควรจับตารูปแบบแท่งเทียน เช่น “Bullish Engulfing” เพื่อยืนยันการกลับตัว หรือ “Breakout Candle” เพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน

Bitcoin Hyper: ก้าวต่อไปของ Bitcoin บน Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเปิดยุคใหม่ให้กับระบบนิเวศ Bitcoin โดยผสานพลังความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับสูงของเครือข่าย Solana ผ่านโครงสร้าง Layer 2 แรกที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM)

โครงการนี้มอบประสบการณ์การทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) รวมถึงการสร้าง เหรียญมีมมาแรง ได้โดยตรงบนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Bitcoin อย่างปลอดภัย

หน้าเว็บไซต์ Bitcoin Hyper แสดงข้อมูลการพรีเซลเหรียญ

ทีมพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบโดย Consult และมียอดระดมทุน Presale ทะลุ 25.5 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยราคาโทเคนอยู่เพียง $0.013205 ก่อนการปรับขึ้นรอบถัดไป ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดในศักยภาพของโปรเจกต์

Bitcoin Hyper ถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโต — Bitcoin และ Solana — เพื่อมอบประสบการณ์ที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสนุกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนาในยุคใหม่ของ Web3

หากคุณต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper

ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$25,653,156.21 Raised so far
$0.0115 → $0.013215

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ Bitcoin Hyper
ข่าว Ethereum ล่าสุด
ลุ้นกลับตัว! Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200
Uptober สิ้นสุด! Bitcoin ปิดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี — Ethereum ก็เช่นกัน
วาฬแอบช้อนเงียบ! Ethereum ถูกเก็บเพิ่ม 29 ล้านดอลลาร์
เหลือจะเชื่อ! ChatGPT AI คาด Bitcoin ทะลุ $180,000 และ Ethereum $10,000
อานิสงส์อภัยโทษ CZ! ETH–BNB วิ่งแรง นักลงทุนเก็งขาขึ้นรอบใหม่
ร้อนระอุ! ผู้ก่อตั้ง Solana ออกโรงเตือน “Ethereum L2 อาจรวมศูนย์”

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,777,216,961,748
-7.06
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP ลุ้นพุ่งแรง! อุปทานลด-กระแส ETF ดันกระแสตลาดคึก
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-11-03 18:03:10
ข่าว Ethereum
ลุ้นกลับตัว! Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-11-03 16:25:04
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า