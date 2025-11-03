วิเคราะห์ราคา Ethereum เดือนธันวาคม 2025: สัญญาณบวกชี้เป้าแตะ $4,500
Ethereum (ETH/USD) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ราว $3,866 พร้อมปริมาณการซื้อขายกว่า 17,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ราคาจะยังอยู่ในช่วงพักตัว แต่ความแข็งแกร่งของเครือข่ายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงหนุนให้ Ethereum รักษามูลค่าตลาดกว่า 466,600 ล้านดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง
ในฐานะเหรียญอันดับสองของโลก Ethereum ยังคงเป็นแกนหลักของระบบนิเวศ Web3 และ DeFi โดยนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าแนวโน้มในปลายปีนี้อาจเปิดทางให้ ETH กลับเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ โดยมีโอกาสเห็นราคาทะลุ $4,500 ภายในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาด
การเคลื่อนไหวของราคาใกล้โซน $3,800
ETH/USD กำลังเคลื่อนไหวภายในรูปแบบ “สามเหลี่ยมสมมาตร” ที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม และมีจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงแรงซื้อสะสมที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ขณะนี้แนวรับสำคัญอยู่ที่ $3,680 ส่วนแนวต้านใกล้ $4,030 กำหนดกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้น
ดัชนี RSI อยู่บริเวณ 46 สะท้อนภาวะสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ส่วนเส้น EMA 50 วันเริ่มราบตัว แปลว่าตลาดยังรอจังหวะชัดเจนในการเลือกทิศทาง อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถปิดเหนือระดับ $4,030 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดทางสู่แนวต้านถัดไปที่ $4,250 และ $4,485 ซึ่งเป็นจุดสำคัญต่อการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
นักวิเคราะห์บางรายคาดว่า Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200 เพื่อสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่ง ก่อนเข้าสู่การปรับตัวขึ้นรอบใหม่ในช่วงปลายปี
รูปแบบขาขึ้นชัดเจนในกราฟรายสัปดาห์
หากมองภาพใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์ Ethereum ยังคงอยู่ในโครงสร้างของ “ธงขาขึ้น” (Bullish Flag) ซึ่งมักเป็นสัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแรงหนุนจากพื้นฐานที่แข็งแรง ทั้งกิจกรรมบนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น การอัปเกรดระบบอย่างต่อเนื่อง และเม็ดเงินไหลเข้าจากสถาบันผ่านกองทุน ETF และผลิตภัณฑ์ Staking
อินดิเคเตอร์สำคัญที่ต้องจับตา:
- แนวรับสำคัญอยู่ที่ $3,513 และ $2,734
- แนวต้านหลักอยู่ที่ $4,960 และ $6,353
- ค่า RSI ยังทรงตัวที่ระดับ 63 บ่งบอกถึงแรงซื้อต่อเนื่องในภาพรวม
หากราคา ETH สามารถทะลุแนวต้าน $4,960 ได้ อาจเห็นการเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 1.0 ที่ $6,353 และมีโอกาสขยายไปถึง $8,136 หากตลาดโดยรวมยังเป็นบวกต่อเนื่อง
แนวโน้มเดือนธันวาคม 2025 และกลยุทธ์การเทรด
จาก การวิเคราะห์ราคา Ethereum มุมมองขาขึ้นยังคงเด่นชัด โดยรูปแบบทางเทคนิคที่บีบตัวแน่นขึ้นบ่งชี้ว่าการเบรกเอาท์ครั้งสำคัญอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า หากราคาเบรกเหนือโซน $4,000–$4,100 ได้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวแรงไปยัง $4,500 ภายในสิ้นปีนี้
แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า $3,680 อาจเกิดแรงขายระยะสั้น โดยมีแนวรับหลักที่ $3,500 ซึ่งนักลงทุนระยะยาวหลายรายยังมองว่าเป็นจุดน่าสะสม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum ยังแข็งแรงและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2026 โดยเฉพาะหลังจากที่ Ethereum ปิดตลาดติดลบเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสัญญาณสะสมของแรงซื้อใหม่ในรอบใหญ่
เมื่อมองในระยะยาว ความต้องการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและการอัปเกรดเทคโนโลยี เช่น Proto-Danksharding และ Layer 2 Solutions จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ Ethereum ทั้งในด้านความเร็วและค่าธรรมเนียม ส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเป็นผู้นำตลาดในรอบขาขึ้นถัดไป
Ethereum กำลังเตรียมทะลุแนวต้าน $4,250
ราคาของ ETH ยังทรงตัวบริเวณ $3,866 ในช่วงที่กราฟเริ่มบีบเข้าหากันระหว่างแนวรับ $3,680 และแนวต้าน $4,030 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจใกล้ถึงจุดตัดสินแนวโน้มครั้งใหญ่
แม้ราคาจะปรับตัวลงเล็กน้อยราว 0.29% ในรอบวัน แต่มูลค่าตลาดของ Ethereum ยังยืนเหนือระดับ 466,000 ล้านดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แสดงถึงแรงถือครองจากนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ที่ยังคงหนุนตลาดในระยะยาว หากราคาเบรกเหนือแนวต้านนี้ได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,250 และ $4,485 ซึ่งจะเป็นจุดยืนยันการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า $3,680 อาจเห็นแรงขายเพิ่มขึ้น โดยโซนแนวรับถัดไปคือ $3,500 และ $3,350 ผู้เทรดควรจับตารูปแบบแท่งเทียน เช่น “Bullish Engulfing” เพื่อยืนยันการกลับตัว หรือ “Breakout Candle” เพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน
Bitcoin Hyper: ก้าวต่อไปของ Bitcoin บน Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเปิดยุคใหม่ให้กับระบบนิเวศ Bitcoin โดยผสานพลังความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับสูงของเครือข่าย Solana ผ่านโครงสร้าง Layer 2 แรกที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM)
โครงการนี้มอบประสบการณ์การทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) รวมถึงการสร้าง เหรียญมีมมาแรง ได้โดยตรงบนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Bitcoin อย่างปลอดภัย
ทีมพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบโดย Consult และมียอดระดมทุน Presale ทะลุ 25.5 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยราคาโทเคนอยู่เพียง $0.013205 ก่อนการปรับขึ้นรอบถัดไป ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดในศักยภาพของโปรเจกต์
Bitcoin Hyper ถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโต — Bitcoin และ Solana — เพื่อมอบประสบการณ์ที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสนุกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนาในยุคใหม่ของ Web3
หากคุณต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper
ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: