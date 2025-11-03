BTC $107,744.35 -3.10%
ลุ้นกลับตัว! Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200

Ethereum
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อัปเดตล่าสุด: 
กราฟราคา Ethereum (ETH) แสดงสัญญาณการย่อตัวเพื่อกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) ก่อนมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น

ราคา Ethereum (ETH) กำลังอยู่ในช่วงพักฐาน โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บริเวณ 3,800 ดอลลาร์ ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด ล่าสุด บทวิเคราะห์ชี้ว่า Ethereum อาจกำลังเตรียมการสำหรับ “Liquidity Sweep” หรือการกวาดสภาพคล่อง โดยอาจย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 3,750 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักเทรดต้องจับตามอง

ภาพแสดงสัญลักษณ์ของ Ethereum ในโลกดิจิทัล 03-11-2025

วิเคราะห์เจาะลึก! สัญญาณ Liquidity Sweep ของ Ethereum (ETH)

Ted Pillows นักวิเคราะห์ตลาดคริปโต ได้เปิดเผยข้อมูลจาก Coinglass ที่แสดงให้เห็นถึง Liquidity Heatmap ของ Ethereum ซึ่งเผยให้เห็นกลุ่มคำสั่งซื้อขายที่หนาแน่นทั้งฝั่งซื้อและขาย โดยโซนแนวต้านสำคัญที่มีคำสั่งขาย (Sell Orders) กระจุกตัวอยู่หนาแน่นคือช่วงราคา 3,900 – 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ราคาอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบ

ในทางกลับกัน ที่ฝั่งแนวรับมีกลุ่มสภาพคล่อง (Liquidity Cluster) ที่น่าสนใจอยู่บริเวณ 3,750 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ราคา ETH อาจเคลื่อนตัวลงมา “กวาดสภาพคล่อง” ในโซนนี้ก่อน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ราคาจะดิ่งลงไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดขาดทุน (Stop Loss) ของนักเทรด ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรง

สถานการณ์ล่าสุดของราคา Ethereum ได้หลุดแนวรับสำคัญที่ 3,850 ดอลลาร์ และยังทำลายแนวรับของช่องแนวโน้มขาขึ้น (Rising Channel) ที่ 3,840 ดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมในระยะสั้นเข้าสู่แดนหมี

ปัจจัยทางเทคนิคและมุมมองสถาบันต่อราคา Ethereum

เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค สัญญาณส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมฝั่งหมี โดยราคา Ethereum ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (100-hour SMA) ขณะที่ MACD แสดงโมเมนตัมในแดนลบ และ RSI ได้ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นการยืนยันแรงกดดันด้านการขาย สำหรับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 3,680 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 3,650 และ 3,550 ดอลลาร์ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สวนทางกับแรงกดดันด้านราคา ข้อมูลเผยว่าบริษัทที่ถือครอง ETH ในคลัง (ETH treasury companies) ได้เข้าซื้อสะสม Ethereum เพิ่มถึง 550,000 ETH ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

แม้ว่าราคาจะร่วงลงถึง 13.34% ในเดือนดังกล่าวก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อปัจจัยพื้นฐานของ Ethereum ในระยะยาว ซึ่งเหตุการณ์ที่ราคาปรับตัวลงนี้สอดคล้องกับภาพรวมตลาดที่ Bitcoin และ Ethereum ปิดเดือนตุลาคมติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 17.57 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 53.83% จากวันก่อนหน้า หาก ETH สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านที่ 3,920 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ 4,000 และ 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งอาจหมายถึงผลตอบแทนกว่า 10% แต่ก็อาจต้องผ่านการกวาดล้างสภาพคล่องทั้งสองฝั่งของตลาดก่อน

นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากปัญญาประดิษฐ์ โดยมี บทวิเคราะห์จาก ChatGPT เกี่ยวกับอนาคตราคา Bitcoin และ Ethereum ที่คาดการณ์แนวโน้มไปจนถึงปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุน

Bitcoin Hyper สร้างอนาคตใหม่ให้ BTC ด้วยความเร็วแรงระดับ SVM

Bitcoin Hyper เป็นโปรเจกต์ Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) โดยมุ่งยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ NFT ด้วยความเร็วระดับหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ ผ่านเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย ภายใต้กระแสความสนใจใน Bitcoin ที่ยังคงร้อนแรงในหมู่นักลงทุนทั่วโลก

บิทคอยน์ไฮเปอร์: การลงทุนที่น่าตื่นเต้นในอนาคต 03-11-2025

โครงการนี้แก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูงของ Bitcoin เดิม โดยรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API พร้อมฟีเจอร์ใช้งานจริง เช่น Meme Coin Factory, DeFi บน BTC และ GameFi/NFT รวมถึงระบบบริดจ์ที่ปลอดภัย เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ด้วย ZKP และ SPV

การระดมทุนกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน โดยเปิด Presale ที่ราคาเดียว 0.013145 ดอลลาร์ เหรียญ HYPER ใช้เป็น Gas, รางวัล Staking และ Governance Token พร้อมผลตอบแทนจาก Staking สูงถึง 49% ต่อปี ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เด่นที่น่าจับตาในปี 2025

หากคุณสนใจ Bitcoin Hyper เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram

HYPER
+15%
$25,653,156.21 Raised so far
$0.0115 → $0.013215

Anuchit Laemsing
อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ
