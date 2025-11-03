ลุ้นกลับตัว! Ethereum (ETH) อาจย่อก่อนพุ่งทะลุ $4,200
ราคา Ethereum (ETH) กำลังอยู่ในช่วงพักฐาน โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บริเวณ 3,800 ดอลลาร์ ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด ล่าสุด บทวิเคราะห์ชี้ว่า Ethereum อาจกำลังเตรียมการสำหรับ “Liquidity Sweep” หรือการกวาดสภาพคล่อง โดยอาจย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 3,750 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักเทรดต้องจับตามอง
วิเคราะห์เจาะลึก! สัญญาณ Liquidity Sweep ของ Ethereum (ETH)
Ted Pillows นักวิเคราะห์ตลาดคริปโต ได้เปิดเผยข้อมูลจาก Coinglass ที่แสดงให้เห็นถึง Liquidity Heatmap ของ Ethereum ซึ่งเผยให้เห็นกลุ่มคำสั่งซื้อขายที่หนาแน่นทั้งฝั่งซื้อและขาย โดยโซนแนวต้านสำคัญที่มีคำสั่งขาย (Sell Orders) กระจุกตัวอยู่หนาแน่นคือช่วงราคา 3,900 – 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ราคาอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบ
ในทางกลับกัน ที่ฝั่งแนวรับมีกลุ่มสภาพคล่อง (Liquidity Cluster) ที่น่าสนใจอยู่บริเวณ 3,750 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ราคา ETH อาจเคลื่อนตัวลงมา “กวาดสภาพคล่อง” ในโซนนี้ก่อน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ราคาจะดิ่งลงไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดขาดทุน (Stop Loss) ของนักเทรด ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรง
สถานการณ์ล่าสุดของราคา Ethereum ได้หลุดแนวรับสำคัญที่ 3,850 ดอลลาร์ และยังทำลายแนวรับของช่องแนวโน้มขาขึ้น (Rising Channel) ที่ 3,840 ดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมในระยะสั้นเข้าสู่แดนหมี
ปัจจัยทางเทคนิคและมุมมองสถาบันต่อราคา Ethereum
เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค สัญญาณส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมฝั่งหมี โดยราคา Ethereum ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (100-hour SMA) ขณะที่ MACD แสดงโมเมนตัมในแดนลบ และ RSI ได้ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นการยืนยันแรงกดดันด้านการขาย สำหรับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 3,680 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 3,650 และ 3,550 ดอลลาร์ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม สวนทางกับแรงกดดันด้านราคา ข้อมูลเผยว่าบริษัทที่ถือครอง ETH ในคลัง (ETH treasury companies) ได้เข้าซื้อสะสม Ethereum เพิ่มถึง 550,000 ETH ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แม้ว่าราคาจะร่วงลงถึง 13.34% ในเดือนดังกล่าวก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อปัจจัยพื้นฐานของ Ethereum ในระยะยาว ซึ่งเหตุการณ์ที่ราคาปรับตัวลงนี้สอดคล้องกับภาพรวมตลาดที่ Bitcoin และ Ethereum ปิดเดือนตุลาคมติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
ปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 17.57 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 53.83% จากวันก่อนหน้า หาก ETH สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านที่ 3,920 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ 4,000 และ 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งอาจหมายถึงผลตอบแทนกว่า 10% แต่ก็อาจต้องผ่านการกวาดล้างสภาพคล่องทั้งสองฝั่งของตลาดก่อน
นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากปัญญาประดิษฐ์ โดยมี บทวิเคราะห์จาก ChatGPT เกี่ยวกับอนาคตราคา Bitcoin และ Ethereum ที่คาดการณ์แนวโน้มไปจนถึงปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุน
