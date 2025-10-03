Ethereum พุ่งทะลุแนวต้าน! ลุ้นขึ้นยาวถึง $10,000 ภายในปีนี้
Ethereum (ETH) กำลังแสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 4,377 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 9% ภายในระยะเวลา 7 วัน และพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 143.8% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แนวโน้มที่แข็งแกร่งนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า Ethereum จะยังเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเริ่มส่งสัญญาณกลับตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลว่าแนวโน้มขาขึ้นครั้งนี้จะเป็นเพียงการปรับตัวระยะสั้น ก่อนจะเผชิญแรงขายทำกำไรในรอบถัดไป
ความเชื่อมั่นพุ่ง! Ethereum รับกระแส Uptober และกองทุน ETF
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Ethereum อยู่ในระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด จากผลสำรวจรายวันของ CoinGecko พบว่า 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป มุมมองเชิงบวกนี้สอดคล้องกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาด โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา กองทุน Ethereum ETF ในสหรัฐอเมริกามีเงินทุนไหลเข้าสุทธิถึง 80.9 ล้านดอลลาร์ แม้ตัวเลขจะยังไม่สูงเท่ากองทุน Bitcoin แต่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันกำลังให้ความสนใจใน Ethereum มากขึ้น
นอกจากนี้ ดัชนี Altcoin Season Index ที่พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 73 จุด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บ่งชี้ว่าตลาด Altcoin กำลังกลับมาคึกคัก โดยมี Ethereum เป็นผู้นำในฐานะเหรียญ Altcoin ที่ใหญ่ที่สุดและมีระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง
ปรากฏการณ์ “Uptober” ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเดือนตุลาคมที่มักจะเป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวของตลาดคริปโตในอดีต ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาที่ช่วยหนุนตลาด แม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยในปี 2025 หรือไม่ แต่ด้วยโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง เงินทุนที่ไหลเข้าต่อเนื่อง และมูลค่าพื้นฐานของเครือข่ายที่เติบโต ทั้งในด้าน DeFi, NFT และโซลูชัน Layer-2 ทำให้ Ethereum มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
Tom Lee ชี้ ETH ถูกประเมินต่ำ! ลุ้น ETF ดันทะลุ $10,000
Tom Lee ประธานบริษัท Treasury อย่าง BitMine เป็นหนึ่งในผู้ที่มองตลาดในแง่ดีอย่างยิ่ง โดยเขาได้ย้ำมุมมองในงาน Token2049 ที่สิงคโปร์ว่า Ethereum กำลังจะเข้าสู่ “Supercycle” หรือวงจรขาขึ้นครั้งใหญ่ เขาให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีนักลงทุนสถาบันเพียง 0.1% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ETH ได้ และเมื่อตลาดมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น จะเกิด “กระแสเงินทุนมหาศาล” ไหลเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Lee มองว่ามูลค่าของ Ethereum ในปัจจุบันยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก และยกให้เป็น “การลงทุนระดับมหภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 10-15 ปีข้างหน้า” เขายังเชื่อว่า ETH มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงกว่า Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับผลตอบแทนจากการ Staking พร้อมทั้งย้ำเป้าหมายราคาที่เคยให้ไว้คือ 10,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ชะตาราคาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคือการตัดสินใจด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติกองทุน ETH-Staking ETF ที่ยื่นขอโดย BlackRock หากได้รับการอนุมัติ จะเป็นการปลดล็อกความเชื่อมั่นและเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ Ethereum อย่างมหาศาล นอกจากนี้ การรออนุมัติ ETF ของ Altcoin อื่นๆ เช่น XRP, Solana, และ Cardano ก็อาจสร้างกระแสเชิงบวกให้กับตลาดโดยรวม ซึ่ง Ethereum ในฐานะผู้นำตลาด Altcoin จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ
Pepenode มาแรง! เหรียญมีมสายขุดเปิด Presale ดึงดูดทุนทะลุ $1.6M
Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมใหม่ที่เปิดตัวพร้อมแนวคิด “MINE-TO-EARN” สร้างกระแสแรงในตลาดคริปโต โดยให้ผู้ใช้เริ่มขุดและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วง Presale ซึ่งสามารถระดมทุนได้กว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว
โทเค็นนี้พัฒนาบน Ethereum (ERC-20) ผสานระบบขุดเสมือนจริง, Staking และกลไกเผาโทเค็นสูงสุดถึง 70% เพื่อลดอุปทานและสร้างแรงจูงใจด้านมูลค่าในระยะยาว จุดเด่นคือการให้ผู้เล่นซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับผลตอบแทนแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอ TGE
Pepenode ยังเน้นความเท่าเทียม ไม่มีรอบ VC หรือ Private Sale โดยเปิด Presale แบบปรับราคาตามช่วงเวลา ทำให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกได้สิทธิประโยชน์มากกว่า กระแสเหรียญมีมและ Altcoin ที่กำลังมาแรง รวมถึง Utility ที่ใช้งานได้จริง ทำให้ Pepenode ถูกจับตามองในฐานะเหรียญน่าลงทุน ก่อนการลิสต์บน DEX และ CEX ช่วงปลายปี 2025
ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Pepenode ขอแนะนำให้อ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน
