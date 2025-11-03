เหลือจะเชื่อ! ChatGPT AI คาด Bitcoin ทะลุ $180,000 และ Ethereum $10,000
ChatGPT กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่นักลงทุนคริปโตหันมาให้ความสนใจในการวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาเหรียญ เพราะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมหาศาลและใช้วิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้ AI สามารถมองเห็นแนวโน้มที่มนุษย์อาจมองข้ามไปได้
บทความนี้จะเจาะลึกบทวิเคราะห์จาก ChatGPT เกี่ยวกับอนาคตราคา Bitcoin และ Ethereum ในช่วงสิ้นปี 2025 รวมถึงเหรียญมีมน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง
วิเคราะห์ราคา Bitcoin ปลายปี 2025
ราคา Bitcoin ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีความผันผวนอย่างหนัก โดยช่วงต้นเดือนตลาดเป็นกระทิงอย่างชัดเจนดันราคาทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเหนือระดับ 126,000 ดอลลาร์อย่างน่าทึ่ง
แต่หลังจากนั้นไม่นาน ราคา Bitcoin ก็ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 104,000 ดอลลาร์เนื่องจากความตึงเครียดว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ และช่วงที่เหลือของเดือนตุลาคม ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 105,000 ถึง 115,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ChatGPT คาดการณ์ว่าช่วงหลายเดือนข้างหน้าอาจมีปัจจัยบวกที่เอื้อให้ราคา Bitcoin เพิ่มสูงมากขึ้น เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและความต้องการจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือราคาอาจพุ่งไปถึงเป้าหมายที่ 135,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 หรือถ้ามีปัจจัยบวกอื่น ๆ เสริม ราคา Bitcoin อาจทะยานไปได้ไกลถึง 180,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เศรษฐกิจชะลอตัวหรือมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ChatGPT มองว่าราคาจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ หรือถ้าแย่กว่านั้น ราคาอาจอยู่ในกรอบระหว่าง 90,000 ถึง 120,000 ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคา Ethereum ปลายปี 2025
Ethereum ก็เผชิญกับเดือนที่ผันผวนไม่ต่างจาก Bitcoin โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม ราคาเกือบทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 5,000 ดอลลาร์ แต่จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ราคร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ CoinGlass ระบุว่า Ethereum สูญเสียมูลค่าไปกว่า 7% ในเดือนตุลาคม
การคาดการณ์ของ ChatGPT ชี้ว่าแนวโน้มราคา Ethereum ที่จะปรับตัวลงยังคงมีอยู่ โดยคาดว่าราคาอาจร่วงลงไปถึง 3,500 ดอลลาร์ หรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสูงสุดไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากการขยายตัวของระบบนิเวศ DeFi และความสำเร็จของการอัปเดต Fusaka เป็นไปได้ด้วยดี ก็อาจผลักดันให้ราคาไปถึง 6,000 ดอลลาร์ได้
สำหรับสถานการณ์เชิงบวก AI คาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าสู่โครงการ Layer-2 เป็นจำนวนมาก ประกอบกับความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อ Ethereum ในฐานะสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ราคา Ethereum ขยับขึ้นไปอยู่ในช่วง 7,500-9,000 ดอลลาร์ และในสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุดคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของระบบนิเวศจนราคาพุ่งทะลุ 10,000 ดอลลาร์
Maxi Doge เหรียญใหม่มาแรง: ChatGPT คาดราคาอาจโต 100 เท่า?
ในปีนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตาในตลาดคริปโตคือ Maxi Doge ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลและต่อยอดมาจากตำนานของ Dogecoin โดยใช้ตัวละครสุนัข Maxi ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น นำเสนอความตื่นเต้นใหม่ให้กับโลกของเหรียญมีม แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป
Maxi Doge ไม่ได้พึ่งพาแค่กระแสไวรัล แต่ยังมอบผลตอบแทนที่จับต้องได้ให้กับผู้ถือเหรียญ รวมถึงมีชุมชนที่แข็งแกร่ง และการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง
ChatGPT คาดว่าการเปิดตัว Maxi Doge บนกระดานเทรดจะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือราคาอาจเติบโตถึง 21 เท่าจากราคาพรีเซลปัจจุบันที่ 0.000266 ดอลลาร์หรือมากสุด 100 เท่าหากโครงการดำเนินงานตามแผนงานและได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอก เช่น ตลาดคริปโตเข้าสู่สภาวะตลาดกระทิงหรือ Altcoin Season
ที่น่าสนใจคือราคาเหรียญในรอบพรีเซลจะถูกปรับขึ้นทุก 3-5 วันตลอดการขาย ด้วยเหตุนี้ AI จึงแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาซื้อเหรียญนี้ในช่วงพรีเซลเพื่อเป็นเจ้าของตั้งแต่เนิ่น ๆ รับผลตอบแทนจากการ Stake
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
