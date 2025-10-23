BTC $109,624.81 1.47%
ETH $3,899.52 1.75%
SOL $188.99 1.99%
PEPE $0.0000069 1.50%
SHIB $0.000010 1.07%
BNB $1,100.40 2.58%
DOGE $0.19 2.32%
XRP $2.41 0.61%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

วาฬ Dogecoin ฟาดเพิ่ม $120 ล้าน! นวค.ลุ้นพุ่ง 5 เท่าก่อนสิ้นปี

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
วาฬ Dogecoin ฟาดเพิ่ม $120 ล้าน! นวค.ลุ้นพุ่ง 5 เท่าก่อนสิ้นปี

ข้อมูล On-chain ล่าสุดเผยวาฬ Dogecoin ได้เข้าสะสมเหรียญมูลค่ากว่า 120 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม Meme Coin การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้ได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นการคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจมีศักยภาพพุ่งแรงถึง 5 เท่าก่อนสิ้นปีนี้

ในขณะเดียวกัน เหรียญน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ก็กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะดาวรุ่งดวงใหม่

เจาะลึกสัญญาณจากวาฬ Dogecoin ทุ่มซื้อ 120 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลล่าสุดจากเครื่องมือติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่บนบล็อกเชนเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งของกลุ่มวาฬ โดยมีการเข้าซื้อ Dogecoin มากกว่า 120 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในรอบการสะสมครั้งใหญ่ที่สุดของปีนี้

การซื้ออย่างหนักหน่วงนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงระมัดระวัง แต่ Crypto Wallet ของนักลงทุนสถาบันกลับทยอยเก็บสะสม Dogecoin ในช่วงที่ราคาปรับตัวลง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของราคาในอดีต

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้โพสต์บน X ว่า “มีการสะสม Dogecoin กว่า 10,500 ล้าน DOGE ที่ราคา 0.21 ดอลลาร์ซึ่งกำลังก่อตัวเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง จับตาดูระดับนี้ไว้ให้ดี!”

ในขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายชื่อ Don กล่าวเสริมว่า “กราฟกำลังบอกเราว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า น่าจะมีข่าวใหญ่สำหรับ Dogecoin ออกมา” การเคลื่อนไหวนี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มของ Dogecoin

วิเคราะห์ราคา Dogecoin ปี 2025 นักวิเคราะห์คาดอาจเห็นการกลับตัวเร็ว ๆ นี้

ภาพรวมทางเทคนิคของ Dogecoin ในปัจจุบันแสดงให้เห็นสัญญาณที่หลากหลายแต่มีแนวโน้มที่ดี นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าเหรียญจะกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยบางส่วนถึงกับคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสทำกำไรได้ถึง 5 เท่า

นักวิเคราะห์ Kaleo แสดงความคิดเห็นว่า “Dogecoin กำลังจะกลับไปที่ 0.25 ดอลลาร์ในไม่ช้า ยังมีช่องว่างอีกมากให้ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไป”

ในขณะที่นักวิเคราะห์ Cantonese Cat เสริมว่า “Dogecoin กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทะลุแนวต้าน 0.886 ดอลลาร์แม้จะยังไม่เข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงเต็มตัว แต่ก็ใกล้มากแล้ว คาดว่าจะได้เห็นการทดสอบแนวต้านนี้อีกครั้งในไตรมาส 4 ปี 2025”

นอกจากนี้ การที่ Dogecoin Foundation เข้าซื้อหุ้นใหญ่ในสโมสรฟุตบอลอิตาลี U.S. Triestina Calcio 1918 ยังเป็นการขยายการรับรู้แบรนด์และผสานโลกคริปโตเข้ากับการใช้งานจริง ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนุนราคา Dogecoin ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://en.bitcoinsistemi.com/dogecoin-whales-add-120m-could-doge-be-the-sleeper-crypto-to-5x-before-year-end/

Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา

ฮือฮา! Maxi Doge เหรียญใหม่พรีเซลทะยาน 3.6 ล้านดอลลาร์

ในขณะที่ Dogecoin ยังคงเป็นที่สนใจ Maxi Doge ก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่น่าจับตามองอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับรองความปลอดภัยจาก Coinsult และ Solid Proof ทีมงานที่โปร่งใส และฐานผู้ถือเหรียญที่กำลังเติบโต ทำให้โครงการนี้ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ที่มองหาเหรียญที่มีโอกาสเติบโตสูง

Maxi Doge ($MAXI) เป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin แต่ถูกพัฒนาต่อยอดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้มาสคอตเป็นสุนัขกล้ามโต สื่อถึงพลัง ความแข็งแกร่ง และความสามัคคีของชุมชนผู้ถือเหรียญที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันในช่วงตลาดกระทิง

ในขณะนี้ Maxi Doge อยู่ในช่วงเปิดพรีเซลและสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์แล้ว และราคารอบพรีเซลจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อก่อนรอบถัดไป

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าในช่วงที่เหรียญใหญ่เริ่มนิ่ง ความสนใจของนักลงทุนบางส่วนอาจไหลไปสู่เหรียญมีมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น Maxi Doge ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองอย่างมากในตลาดคริปโตช่วงนี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,729,282.09 Raised so far
$0.00025 → $0.0002645

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,892,310,712,363
0.81
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
AI ชี้เป้า! Deepseek ทำนายราคา Ethereum, XRP, Cardano ภายในสิ้นปี 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-23 16:26:15
ข่าวการเงิน
ศึกตลาดการเงิน! Bitcoin นิ่ง ทองคำย่อตัว แต่หุ้น AI พุ่งแรง แซงทุกกระแส
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-23 15:56:16
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า