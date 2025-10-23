วาฬ Dogecoin ฟาดเพิ่ม $120 ล้าน! นวค.ลุ้นพุ่ง 5 เท่าก่อนสิ้นปี
ข้อมูล On-chain ล่าสุดเผยวาฬ Dogecoin ได้เข้าสะสมเหรียญมูลค่ากว่า 120 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม Meme Coin การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้ได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นการคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจมีศักยภาพพุ่งแรงถึง 5 เท่าก่อนสิ้นปีนี้
ในขณะเดียวกัน เหรียญน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ก็กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะดาวรุ่งดวงใหม่
เจาะลึกสัญญาณจากวาฬ Dogecoin ทุ่มซื้อ 120 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลล่าสุดจากเครื่องมือติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่บนบล็อกเชนเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งของกลุ่มวาฬ โดยมีการเข้าซื้อ Dogecoin มากกว่า 120 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในรอบการสะสมครั้งใหญ่ที่สุดของปีนี้
การซื้ออย่างหนักหน่วงนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงระมัดระวัง แต่ Crypto Wallet ของนักลงทุนสถาบันกลับทยอยเก็บสะสม Dogecoin ในช่วงที่ราคาปรับตัวลง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของราคาในอดีต
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้โพสต์บน X ว่า “มีการสะสม Dogecoin กว่า 10,500 ล้าน DOGE ที่ราคา 0.21 ดอลลาร์ซึ่งกำลังก่อตัวเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง จับตาดูระดับนี้ไว้ให้ดี!”
ในขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายชื่อ Don กล่าวเสริมว่า “กราฟกำลังบอกเราว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า น่าจะมีข่าวใหญ่สำหรับ Dogecoin ออกมา” การเคลื่อนไหวนี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มของ Dogecoin
วิเคราะห์ราคา Dogecoin ปี 2025 นักวิเคราะห์คาดอาจเห็นการกลับตัวเร็ว ๆ นี้
ภาพรวมทางเทคนิคของ Dogecoin ในปัจจุบันแสดงให้เห็นสัญญาณที่หลากหลายแต่มีแนวโน้มที่ดี นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าเหรียญจะกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยบางส่วนถึงกับคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสทำกำไรได้ถึง 5 เท่า
นักวิเคราะห์ Kaleo แสดงความคิดเห็นว่า “Dogecoin กำลังจะกลับไปที่ 0.25 ดอลลาร์ในไม่ช้า ยังมีช่องว่างอีกมากให้ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไป”
ในขณะที่นักวิเคราะห์ Cantonese Cat เสริมว่า “Dogecoin กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทะลุแนวต้าน 0.886 ดอลลาร์แม้จะยังไม่เข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงเต็มตัว แต่ก็ใกล้มากแล้ว คาดว่าจะได้เห็นการทดสอบแนวต้านนี้อีกครั้งในไตรมาส 4 ปี 2025”
นอกจากนี้ การที่ Dogecoin Foundation เข้าซื้อหุ้นใหญ่ในสโมสรฟุตบอลอิตาลี U.S. Triestina Calcio 1918 ยังเป็นการขยายการรับรู้แบรนด์และผสานโลกคริปโตเข้ากับการใช้งานจริง ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนุนราคา Dogecoin ในอนาคต
Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา
ในขณะที่ Dogecoin ยังคงเป็นที่สนใจ Maxi Doge ก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่น่าจับตามองอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับรองความปลอดภัยจาก Coinsult และ Solid Proof ทีมงานที่โปร่งใส และฐานผู้ถือเหรียญที่กำลังเติบโต ทำให้โครงการนี้ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ที่มองหาเหรียญที่มีโอกาสเติบโตสูง
Maxi Doge ($MAXI) เป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin แต่ถูกพัฒนาต่อยอดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้มาสคอตเป็นสุนัขกล้ามโต สื่อถึงพลัง ความแข็งแกร่ง และความสามัคคีของชุมชนผู้ถือเหรียญที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันในช่วงตลาดกระทิง
ในขณะนี้ Maxi Doge อยู่ในช่วงเปิดพรีเซลและสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์แล้ว และราคารอบพรีเซลจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อก่อนรอบถัดไป
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าในช่วงที่เหรียญใหญ่เริ่มนิ่ง ความสนใจของนักลงทุนบางส่วนอาจไหลไปสู่เหรียญมีมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น Maxi Doge ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองอย่างมากในตลาดคริปโตช่วงนี้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
