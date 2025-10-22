ลุ้นฝ่าด่านหิน! Dogecoin ชนแนวต้าน 2.2 พันล้านดอลลาร์
Dogecoin กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญ โดยราคาได้พุ่งเข้าชนแนวต้านขนาดมหึมาที่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ ซึ่งข้อมูลจาก Glassnode ที่เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่ามีอุปทานเหรียญ Dogecoin รอขายอยู่มูลค่ากว่า 2,200 ล้านดอลลาร์
นักลงทุนต่างจับตาว่า Dogecoin จะสามารถทะลวงกำแพงนี้ไปได้หรือไม่หรือจะต้องย่อตัวกลับลงมาตั้งหลักใหม่
เจาะลึก “กำแพง 2,200 ล้านดอลลาร์” แนวต้านสำคัญของ Dogecoin
นักวิเคราะห์ Ali Martinez ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจาก Glassnode ซึ่งแสดงให้เห็นการกระจุกตัวของอุปทานเหรียญ Dogecoin อย่างหนาแน่นในช่วงราคา 0.21 ดอลลาร์
โดยระบุว่ามีเหรียญ Dogecoin จำนวนมากถึง 10,570 ล้าน DOGE ถูกซื้อไปในกรอบราคา 0.2106-0.2114 ดอลลาร์คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์
การกระจุกตัวของอุปทานในบริเวณนี้ได้สร้าง “กำแพงขาย” หรือแนวต้านทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนที่ถือครองเหรียญ Dogecoin ที่ราคานี้มีแนวโน้มที่จะเทขายทำกำไรหรือขายเท่าทุนเมื่อราคาเคลื่อนกลับมาถึงจุดเดิม
นอกจากนี้ ระดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญคือระดับ Fibonacci retracement 0.618 ที่ 0.21205 ดอลลาร์ซึ่งมีการคาบเกี่ยวกับปัจจัยทั้งบนเครือข่ายและทางเทคนิค ทำให้แนวต้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ส่องพฤติกรรม “วาฬ” Dogecoin ยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญ
แม้จะต้องเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง แต่ข้อมูลอีกด้านจากนักวิเคราะห์ Cryptollica กลับแสดงให้เห็นสัญญาณบวก โดยชี้ว่ากลุ่ม Crypto Wallet รายใหญ่ที่สุด 1% แรกยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีสัญญาณการเทขายออกมาแต่อย่างใด
พฤติกรรมการสะสมของวาฬนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อ Dogecoin และอาจเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูดซับแรงขายที่แนวต้าน 0.21 ดอลลาร์ได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ที่ 1.30 ดอลลาร์
ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบันของ Dogecoin จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างแรงขายมหาศาลที่แนวต้านกับแรงซื้อและความเชื่อมั่นของเหล่าวาฬ ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของราชา Meme Coin ในอนาคตอันใกล้นี้
คาดการณ์อนาคตของ Dogecoin
แม้ว่าเควิน ฮัสเซ็ตต์ (Kevin Hassett) ออกมาคาดการณ์ว่าภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มเปิดรับว่าเทคโนโลยีคริปโตหรือบล็อกเชนมีบทบาทในระบบการเงินแล้ว แต่ความกังวลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังปกคลุมไปทั่วตลาดการเงินซึ่งรวมถึงคริปโต
แนวโน้มของ Dogecoin ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดคริปโตโดยรวม หาก Bitcoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์และสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ ความเชื่อมั่นในตลาดจะส่งผลให้เหรียญ Altcoin อย่าง Dogecoin ได้รับแรงหนุนตามไปด้วย
ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับฐานหรือเข้าสู่ช่วงพักตัว Dogecoin ก็มักจะเผชิญแรงขายตามแนวโน้มเดียวกัน ทำให้ราคายังมีความผันผวนสูงและต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากตลาดหลักเป็นสำคัญ
นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน Dogecoin ควรติดตามข่าวสารและราคา Bitcoin อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-2-22-billion-wall-targets/