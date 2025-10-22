BTC $107,885.49 -3.79%
ETH $3,817.27 -5.01%
SOL $181.91 -6.43%
PEPE $0.0000067 -6.40%
SHIB $0.0000098 -4.79%
BNB $1,069.02 -2.30%
DOGE $0.19 -5.37%
XRP $2.38 -4.39%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ลุ้นฝ่าด่านหิน! Dogecoin ชนแนวต้าน 2.2 พันล้านดอลลาร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ลุ้นฝ่าด่านหิน! Dogecoin ชนแนวต้าน 2.2 พันล้านดอลลาร์

Dogecoin กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญ โดยราคาได้พุ่งเข้าชนแนวต้านขนาดมหึมาที่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ ซึ่งข้อมูลจาก Glassnode ที่เปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่ามีอุปทานเหรียญ Dogecoin รอขายอยู่มูลค่ากว่า 2,200 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนต่างจับตาว่า Dogecoin จะสามารถทะลวงกำแพงนี้ไปได้หรือไม่หรือจะต้องย่อตัวกลับลงมาตั้งหลักใหม่

เจาะลึก “กำแพง 2,200 ล้านดอลลาร์” แนวต้านสำคัญของ Dogecoin

นักวิเคราะห์ Ali Martinez ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจาก Glassnode ซึ่งแสดงให้เห็นการกระจุกตัวของอุปทานเหรียญ Dogecoin อย่างหนาแน่นในช่วงราคา 0.21 ดอลลาร์

โดยระบุว่ามีเหรียญ Dogecoin จำนวนมากถึง 10,570 ล้าน DOGE ถูกซื้อไปในกรอบราคา 0.2106-0.2114 ดอลลาร์คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์

การกระจุกตัวของอุปทานในบริเวณนี้ได้สร้าง “กำแพงขาย” หรือแนวต้านทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนที่ถือครองเหรียญ Dogecoin ที่ราคานี้มีแนวโน้มที่จะเทขายทำกำไรหรือขายเท่าทุนเมื่อราคาเคลื่อนกลับมาถึงจุดเดิม

นอกจากนี้ ระดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญคือระดับ Fibonacci retracement 0.618 ที่ 0.21205 ดอลลาร์ซึ่งมีการคาบเกี่ยวกับปัจจัยทั้งบนเครือข่ายและทางเทคนิค ทำให้แนวต้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ส่องพฤติกรรม “วาฬ” Dogecoin ยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญ

แม้จะต้องเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง แต่ข้อมูลอีกด้านจากนักวิเคราะห์ Cryptollica กลับแสดงให้เห็นสัญญาณบวก โดยชี้ว่ากลุ่ม Crypto Wallet รายใหญ่ที่สุด 1% แรกยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีสัญญาณการเทขายออกมาแต่อย่างใด

พฤติกรรมการสะสมของวาฬนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อ Dogecoin และอาจเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูดซับแรงขายที่แนวต้าน 0.21 ดอลลาร์ได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ที่ 1.30 ดอลลาร์

ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบันของ Dogecoin จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างแรงขายมหาศาลที่แนวต้านกับแรงซื้อและความเชื่อมั่นของเหล่าวาฬ ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของราชา Meme Coin ในอนาคตอันใกล้นี้

คาดการณ์อนาคตของ Dogecoin

แม้ว่าเควิน ฮัสเซ็ตต์ (Kevin Hassett) ออกมาคาดการณ์ว่าภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มเปิดรับว่าเทคโนโลยีคริปโตหรือบล็อกเชนมีบทบาทในระบบการเงินแล้ว แต่ความกังวลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังปกคลุมไปทั่วตลาดการเงินซึ่งรวมถึงคริปโต

แนวโน้มของ Dogecoin ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดคริปโตโดยรวม หาก Bitcoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์และสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ ความเชื่อมั่นในตลาดจะส่งผลให้เหรียญ Altcoin อย่าง Dogecoin ได้รับแรงหนุนตามไปด้วย

ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับฐานหรือเข้าสู่ช่วงพักตัว Dogecoin ก็มักจะเผชิญแรงขายตามแนวโน้มเดียวกัน ทำให้ราคายังมีความผันผวนสูงและต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากตลาดหลักเป็นสำคัญ

นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน Dogecoin ควรติดตามข่าวสารและราคา Bitcoin อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-2-22-billion-wall-targets/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,833,938,489,026
-3.09
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
ลุ้นระทึก! Bitcoin ย่อตัวที่ $108k หลัง Fed แถลง จะไปต่อหรือร่วง?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-22 23:15:16
ข่าว Altcoin
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ? Pepenode ทำให้การขุดเหรียญคริปโตคลีนกว่าที่เคย!
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-22 22:41:52
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า