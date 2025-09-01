สถิติชี้ชัด! Dogecoin และ Shiba Inu ลุ้นฟื้นตัวเดือนตุลาคม?
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดคริปโต ผู้ถือ Dogecoin และ Shiba Inu ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่
แม้เดือนกันยายนจะยังคงเต็มไปด้วยความผันผวน แต่ข้อมูลสถิติในอดีตกลับชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับราคาของ Dogecoin และ Shiba Inu
บทความนี้จะพาไปเจาะลึกข้อมูลย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่เป็นไปได้ของ 2 เหรียญนี้
ผลงานราคา Dogecoin และ Shiba Inu ในเดือนกันยายน: สถิติที่น่าสนใจ
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่คาดเดาทิศทางได้ยากสำหรับ Dogecoin และ Shiba Inu
ข้อมูลจาก CryptoRank แสดงให้เห็นถึงผลงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน 2021 ราคา Shiba Inu ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 4.65% แต่ในทางกลับกัน ราคา Dogecoin กลับร่วงลงถึง 26.7%
ในช่วง 2 ปีถัดมา ทั้ง 2 เหรียญต่างก็มีผลงานที่ไม่สู้ดีนักในเดือนกันยายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเดือนนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับตลาดเหรียญมีมโดยรวม ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของ Dogecoin และ Shiba Inu ในช่วงเวลานี้มักจะขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดคริปโตโดยรวม โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาด
ตุลาคม: เดือนแห่งความหวังของ Dogecoin และ Shiba Inu?
ในขณะที่เดือนกันยายนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่เดือนตุลาคมกลับเป็นเดือนที่นักลงทุน Dogecoin และ Shiba Inu ควรจับตามองเป็นพิเศษ เพราะจากข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ราคาของทั้ง 2 เหรียญมีแนวโน้มเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับ Shiba Inu นับตั้งแต่เปิดตัวมา ราคาไม่เคยปิดเดือนตุลาคมด้วยผลตอบแทนติดลบเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในขณะที่ Dogecoin ก็มีสถิติที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยราคาปิดเป็นบวกในเดือนตุลาคมติดต่อกันถึง 6 ปีล่าสุด
รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ นี้ทำให้นักลงทุนหลายคนมองว่าเดือนตุลาคมอาจเป็น “เดือนกระทิง” ที่แท้จริงสำหรับเหรียญ 2 เหรียญนี้ ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดแรงซื้อต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
นอกจากนี้ เดือนตุลาคมยังเป็นเดือนที่ชุมชน Dogecoin จับตามองพิเศษ เพราะการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF มีกำหนดเส้นตายในวันที่ 18 ตุลาคม 2025 ซึ่งถ้าหากคำขอได้รับการอนุมัติก็จะช่วยดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันและผลักดันราคาเหรียญ
วิเคราะห์แนวโน้ม: นักลงทุนควรคาดหวังอะไรจาก Dogecoin และ Shiba Inu?
จากข้อมูลทั้งหมด สรุปได้ว่าแนวโน้มราคาของ Dogecoin และ Shiba Inu ในอีก 2 เดือนข้างหน้ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง แม้เดือนกันยายนอาจยังคงมีความผันผวนและขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยรวม แต่นักลงทุนอาจมองเห็นโอกาสสำคัญในเดือนตุลาคม ซึ่งสถิติในอดีตบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำคือผลงานในอดีตไม่ใช่เครื่องการันตีผลลัพธ์ในอนาคต นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ เช่น สภาพตลาดมหภาค ข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดย และการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของทิศทางของตลาดโดยรวม
โดยล่าสุดนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในอีก 1-2 วันราคา Bitcoin อาจปรับตัวขึ้น ทำให้ชุมชน Dogecoin และ Shiba Inu ตั้งความหวังว่าราคาเหรียญที่ตนเองถือจะปรับตัวขึ้นตามเช่นเดียวกัน
แต่ถึงกระนั้น สัญญาณบวกทางสถิติที่แข็งแกร่งในเดือนตุลาคมก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน Dogecoin และ Shiba Inu
