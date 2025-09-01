ลุ้นข่าวดี! Dogecoin จ่อทะยาน 30% รับกระแสอนุมัติ Spot ETF เดือนตุลาคม
แม้ราคา Dogecoin ได้ร่วงลงกว่า 24% จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แต่ล่าสุดได้ย่อตัวมาถึงแนวรับสำคัญ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดกลับตัวที่น่าสนใจก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหม่
โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่อาจผลักดันราคา Dogecoin ให้ทะยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ที่ใกล้เข้ามา และการเข้ามาสะสมเหรียญของกลุ่มทุนใหม่ที่น่าจับตา
จับตา Spot Dogecoin ETF เส้นตายเดือนตุลาคมนี้ชี้ชะตา
ปัจจัยที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับราคา Dogecoin ในขณะนี้คือการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในวันที่ 18 ตุลาคม 2025 และของ 21Shares ในวันที่ 9 มกราคม 2026
กระแสความคาดหวังในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลจาก Polymarket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการคาดการณ์ชี้ว่ามีโอกาสถึง 80% ที่ Spot Dogecoin ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปี 2025
หากเกิดขึ้นจริง การอนุมัตินี้จะเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึง Dogecoin ได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือ และอาจนำไปสู่เม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อราคาเหรียญ
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin และแรงซื้อจากสถาบัน — สัญญาณบวกมาแล้ว?
ในเชิงเทคนิค แม้ราคา Dogecoin จะย่อตัวลงมา แต่กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคายังคงยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline) ที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน และยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Dogecoin สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 0.2875 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดแนวรับสำคัญนี้ไป อาจต้องประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่ในชื่อ ‘House of Doge‘ ซึ่งมีทนายความของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) อย่างอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) เป็นประธาน โดยมีแผนระดมทุนถึง 200 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเทรนด์ที่บริษัทต่าง ๆ เช่น GameStop และ Strategy กำลังเข้าสะสม Bitcoin ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันราคา Dogecoin ในระยะยาว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/dogecoin-price-setup-points-to-a-30-jump-as-doge-etf/
มองหาโอกาสลงทุน? Best Wallet กระเป๋าคริปโตยุคใหม่ที่น่าจับตา
ขณะที่นักลงทุนจับตาราคา Dogecoin หลายคนก็เริ่มมองหาเครื่องมือและโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในตลาดกระทิงรอบนี้ Best Wallet คือหนึ่งในโครงที่กำลังมาแรงในฐานะกระเป๋าคริปโตแบบ Non-custodial ที่รองรับหลายเครือข่าย เช่น Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ อีกมากมาย
Best Wallet กำลังสร้างกระแส “กลัวที่จะตกรถ” อย่างหนัก ด้วยการระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 14 ล้านดอลลาร์ และเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในรอบถัดไป
จุดเด่นที่ดึงดูดนักลงทุนคือผลตอบแทนจากการ Stake โทเคนที่สูงถึง 110-124% ต่อปี พร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมในเหรียญพรีเซลของพาร์ทเนอร์ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป
ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันตั้งแต่การรองรับ Native Bitcoin Swaps, ระบบความปลอดภัยระดับสถาบันจาก Fireblocks, และระบบ Token Discovery ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในเหรียญใหม่ ๆ ทำให้ Best Wallet ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระเป๋าเก็บคริปโต แต่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุน Web3 ที่มองหาทั้งความปลอดภัยและผลตอบแทนสูงสุดแอพ Best Wallet