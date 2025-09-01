BTC $108,905.76 0.16%
ETH $4,480.51 2.88%
SOL $205.08 1.96%
PEPE $0.0000098 -0.16%
SHIB $0.000012 0.02%
BNB $865.46 0.82%
DOGE $0.21 1.06%
XRP $2.81 0.10%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ลุ้นข่าวดี! Dogecoin จ่อทะยาน 30% รับกระแสอนุมัติ Spot ETF เดือนตุลาคม

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
พร้อมหรือยัง? นวค.ชี้กราฟ Dogecoin ปรากฏสัญญาณการกลับตัว!

แม้ราคา Dogecoin ได้ร่วงลงกว่า 24% จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แต่ล่าสุดได้ย่อตัวมาถึงแนวรับสำคัญ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดกลับตัวที่น่าสนใจก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหม่

โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่อาจผลักดันราคา Dogecoin ให้ทะยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ที่ใกล้เข้ามา และการเข้ามาสะสมเหรียญของกลุ่มทุนใหม่ที่น่าจับตา

จับตา Spot Dogecoin ETF เส้นตายเดือนตุลาคมนี้ชี้ชะตา

ปัจจัยที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับราคา Dogecoin ในขณะนี้คือการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในวันที่ 18 ตุลาคม 2025 และของ 21Shares ในวันที่ 9 มกราคม 2026

กระแสความคาดหวังในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลจาก Polymarket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการคาดการณ์ชี้ว่ามีโอกาสถึง 80% ที่ Spot Dogecoin ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปี 2025

หากเกิดขึ้นจริง การอนุมัตินี้จะเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึง Dogecoin ได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือ และอาจนำไปสู่เม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อราคาเหรียญ

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin และแรงซื้อจากสถาบัน — สัญญาณบวกมาแล้ว?

ในเชิงเทคนิค แม้ราคา Dogecoin จะย่อตัวลงมา แต่กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคายังคงยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline) ที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน และยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค

ลุ้นข่าวดี! Dogecoin จ่อทะยาน 30% รับกระแสอนุมัติ Spot ETF เดือนตุลาคม
ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Dogecoin สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 0.2875 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากระดับปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดแนวรับสำคัญนี้ไป อาจต้องประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่ในชื่อ ‘House of Doge‘ ซึ่งมีทนายความของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) อย่างอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) เป็นประธาน โดยมีแผนระดมทุนถึง 200 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin โดยเฉพาะ

การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเทรนด์ที่บริษัทต่าง ๆ เช่น GameStop และ Strategy กำลังเข้าสะสม Bitcoin ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันราคา Dogecoin ในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/dogecoin-price-setup-points-to-a-30-jump-as-doge-etf/

มองหาโอกาสลงทุน? Best Wallet กระเป๋าคริปโตยุคใหม่ที่น่าจับตา

Best Wallet

ขณะที่นักลงทุนจับตาราคา Dogecoin หลายคนก็เริ่มมองหาเครื่องมือและโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในตลาดกระทิงรอบนี้ Best Wallet คือหนึ่งในโครงที่กำลังมาแรงในฐานะกระเป๋าคริปโตแบบ Non-custodial ที่รองรับหลายเครือข่าย เช่น Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ อีกมากมาย

Best Wallet กำลังสร้างกระแส “กลัวที่จะตกรถ” อย่างหนัก ด้วยการระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 14 ล้านดอลลาร์ และเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในรอบถัดไป

จุดเด่นที่ดึงดูดนักลงทุนคือผลตอบแทนจากการ Stake โทเคนที่สูงถึง 110-124% ต่อปี พร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมในเหรียญพรีเซลของพาร์ทเนอร์ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป

ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันตั้งแต่การรองรับ Native Bitcoin Swaps, ระบบความปลอดภัยระดับสถาบันจาก Fireblocks, และระบบ Token Discovery ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในเหรียญใหม่ ๆ ทำให้ Best Wallet ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระเป๋าเก็บคริปโต แต่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุน Web3 ที่มองหาทั้งความปลอดภัยและผลตอบแทนสูงสุด

แอพ Best Wallet

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,994,627,719,864
-4.21
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
Solana จ่อผ่านอนุมัติ Spot ETF จาก SEC 16 ต.ค. นี้ โอกาสสูงถึง 99%?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-31 17:33:09
ข่าวคริปโต
Metaplanet สะเทือน! หุ้นร่วงหนัก กระทบแผนช้อนซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-31 17:03:51
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า