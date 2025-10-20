BTC $110,849.60 2.95%
Dogecoin ถึงจุดวัดใจ! ลุ้นทะลุแนวต้านสู่เป้าใหม่สู่เป้า $0.31

Dogecoin
Dogecoin ถึงจุดวัดใจ! ลุ้นทะลุแนวต้านสู่เป้าใหม่สู่เป้า $0.31

Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวในจุดที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.19 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 4% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แม้จะมีความผันผวน แต่ราคายังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญได้สำเร็จ ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่หลังผ่านช่วงสะสมพลังมาระยะหนึ่ง ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าราชาแห่ง Meme Coin จะเลือกทางไหนต่อไป

วิเคราะห์โครงสร้างราคา Dogecoin ยืนแกร่งเหนือแนวรับ 0.15 ดอลลาร์

ในเชิงเทคนิค ราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับแนวต้านแรกที่ระดับ Fibonacci retracement 0.382 หรือที่ราคา 0.21 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เหรียญได้แสดงความแข็งแกร่งโดยสามารถป้องกันแนวรับสำคัญที่โซน 0.15 ดอลลาร์ได้หลายครั้งตลอดปี 2025 ทำให้โซนนี้กลายเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าในสัปดาห์นี้ ราคาได้ร่วงลงกว่า 9% แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายแนวโน้มการยกจุดต่ำสุดซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของตลาดในปัจจุบันได้ การที่ราคายังคงสูงกว่าจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้า ถือเป็นสัญญาณบวกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือครองในระยะยาว

นักวิเคราะห์ Cantonese Cat ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกลับไปยืนเหนือระดับ 0.21 ดอลลาร์ โดยระบุว่าหากราคา Dogecoin สามารถปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์เหนือแนวต้านนี้ได้สำเร็จ ฝั่งกระทิงจะกลับมาคุมเกมอีกครั้ง และมีโอกาสผลักดันราคาไปยังเป้าหมาย Fibonacci ถัดไปที่ 0.27 ดอลลาร์และ 0.31 ดอลลาร์ตามลำดับ

การวิเคราะห์ของเขาสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ BitGuru เขามีมุมมองว่าหาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับปัจจุบันที่ 0.18 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ราคาก็จะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นและอาจไปถึง 0.22 ดอลลาร์

ปริมาณซื้อขายลดลง สัญญาณสะสมพลังของ Dogecoin?

ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขาย Dogecoin ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จุดสูงสุดช่วงกลางปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเงินทุนใหม่ไหลเข้าสู่ตลาดน้อยลง แนวโน้มดังกล่าวโดยทั่วไปมักเป็นสัญญาณของช่วง “การสะสมพลัง” มากกว่าช่วง “การเทขาย”

ปริมาณการซื้อขายที่น้อยลงสำหรับ Dogecoin ไม่จำเป็นต้องถูกตีความว่าเป็นสัญญาณลบเสมอไป เพราะการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงในปี 2023 และ 2024 ก็เกิดขึ้นหลังจากช่วงที่ตลาดเงียบเหงาและมีปริมาณซื้อขายต่ำเช่นกัน

นอกจากนี้ การที่ราคาลดลงไปแตะระดับ 0.17 ดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้แต่กลับมีแรงซื้อเข้ามาทันที แสดงให้เห็นว่ามีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งรออยู่ที่แนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลบนบล็อกเชนกลับแสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป โดยพบว่าความสนใจจากผู้ใช้งานยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าราคาจะยังนิ่งอยู่ก็ตาม

การที่กิจกรรมบนเครือข่ายสวนทางกับราคาเช่นนี้ มักเป็นลักษณะเฉพาะของโซนสะสมมากกว่าจะเป็นช่วงของการเทขายตราบใดที่ยังไม่มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ แนวโน้มระยะกลางของ Dogecoin ก็ยังคงดูเป็นบวก

ภาพรวมตลาด Altcoin ส่งผลต่อ Dogecoin อย่างไร?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวของ Dogecoin ยังคงสะท้อนทิศทางของตลาด Altcoin โดยรวม ซึ่งปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มของ Bitcoin ซึ่งเป็นตัวนำของตลาด

ขณะนี้ Bitcoin กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยราคาได้เพิ่มขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ และอัตราส่วน Bitcoin Dominance ที่อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงเลือกถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าอย่าง Bitcoin ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการลดสภาพคล่องในระบบการเงิน

ขอบคุณรูปภาพจาก Coinmarketcap

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยระดับมหภาคหลายด้านเริ่มบ่งชี้ถึงแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งอาจกลายเป็นแรงผลักสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยงในรอบถัดไป โดยเฉพาะในตลาดคริปโต

หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในปี 2025 เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน และการที่อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Fed มีช่องว่างในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เมื่อดอกเบี้ยลดลง สภาพคล่องในระบบการเงินมีแนวโน้มไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโต ซึ่งมักได้รับประโยชน์โดยตรงจากภาวะดอกเบี้ยต่ำ ประกอบกับแนวโน้มกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้นในบางประเทศ เช่น กรณีที่ สำนักงานกำกับบริการทางการเงินของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแก้ไขกฎให้ธนาคารพาณิชย์สามารถถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมถึงเปิดกระดานเทรดได้โดยตรง ยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชิงสถาบันให้กับตลาดโดยรวม

ในบริบทเช่นนี้ Dogecoin ในฐานะสินทรัพย์ประเภท High-beta ซึ่งมีความผันผวนสูงและมักเคลื่อนไหวแรงกว่าสินทรัพย์หลัก ย่อมมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อสภาวะตลาดกลับมามีสภาพคล่องและความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ โครงสร้างทางเทคนิคของ Dogecoin ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยรูปแบบจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่อง และการยืนเหนือแนวรับสำคัญ ทำให้นักเทรดจำนวนมากจับตาการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย และการทะลุแนวต้าน 0.21 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็น “ตัวจุดชนวน” ให้เกิดขาขึ้นรอบใหม่ของ Dogecoin ภายใต้แรงสนับสนุนจากปัจจัยมหภาคเชิงบวก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/7796b-dogecoin-tests-critical-level-while-traders-eye-next-move

