Dogecoin ลุ้นกลับตัว! นักวิเคราะห์ชี้เป้าสูงสุด $0.86
Dogecoin กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก แม้ล่าสุดจะมีการดีดตัวของราคาขึ้นมาราว 4% ใน 24 ชั่วโมง แต่ภาพรวมรายสัปดาห์ยังคงติดลบอยู่ราว 4% ท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันระหว่างมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์การฟื้นตัวครั้งใหญ่ และข้อมูลทางเทคนิคที่ยังคงบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งหมี
นักลงทุนต่างจับตาว่าราชาแห่ง Meme Coin จะสามารถกลับมาผงาดได้อีกครั้งหรือไม่
Dogecoin จะไปต่อหรือพอแค่นี้?
มุมมองของนักวิเคราะห์คริปโตต่อแนวโน้มราคา Dogecoin ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยนักวิเคราะห์นามแฝง BitGuru ชี้ให้เห็นว่า Dogecoin ได้ร่วงลงอย่างหนักจากระดับ 0.3 ดอลลาร์และเข้าสู่ช่วงพักฐาน
แม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ก็ถูกแรงเทขายกดดันกลับลงไปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับปัจจุบันได้ ก็มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez กลับแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของ Dogecoin โดยคาดการณ์ว่าราคามีโอกาสกลับตัว และได้วางเป้าหมายราคาไว้หลายระดับ ตั้งแต่ 0.29 ดอลลาร์ 0.45 ดอลลาร์ไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่ 0.86 ดอลลาร์
Ali มองว่าแม้ผลงานของ Dogecoin ในช่วงที่ผ่านมาจะไม่สู้ดีนัก แต่หาก Bitcoin กลับตัวและตลาดคริปโตโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น เหรียญมีมขวัญใจมหาชนก็พร้อมที่จะกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้ง
เจาะลึกข้อมูล On-Chain ของ Dogecoin: นักลงทุนยังลังเล?
ข้อมูลจาก CoinGlass เผยว่าปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ลดลงราว 46% เหลือราว 5,200 ล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างก็ปรับตัวลดลงราว 4% มาอยู่ที่ราว 1,700 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่านักลงทุนยังคงมีความกลัวจากเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์และกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกครั้ง
สิ่งที่น่าสนใจคือ อัตราดอกเบี้ยในการเปิดสถานะที่ปัจจุบันติดลบอยู่ที่ -0.0028% ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์สกำลังเอนเอียงไปทางฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ระมัดระวังและไม่มั่นใจในเสถียรภาพของราคาในระยะสั้น
วิเคราะห์สัญญาณเทคนิค Dogecoin: RSI ใกล้โซนขายมากเกินไปแต่ MACD ยังแดง
ในด้านสัญญาณทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของ Dogecoin อยู่ที่ระดับ 37.06 ซึ่งกำลังเข้าใกล้โซนขายมากเกินไปที่ระดับต่ำกว่า 30 การที่ RSI เข้าใกล้โซนนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลง และอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนบางกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม สัญญาณจาก Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบที่ -0.005111 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งหมียังคงมีอยู่ แม้ว่าราคาจะมีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นก็ตาม
ภาพรวมทางเทคนิคจึงยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่า Dogecoin จะสามารถเอาชนะแรงกดดันและกลับมาเติบโตในระยะยาวได้หรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tronweekly.com/doge-price-prediction-is-a-0-29-rebound-on-the/
ฮือฮา! Maxi Doge เหรียญใหม่พรีเซลทะยาน 3.6 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่ Dogecoin กำลังเผชิญกับความผันผวน เหรียญสายมีมอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและยังมีมูลค่าตลาดไม่สูงมากก็เริ่มเป็นที่จับตา โดยหนึ่งในเหรียญใหม่ที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้คือ Maxi Doge ($MAXI)
โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่เหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบ Dogecoin เท่านั้น แต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมของเหล่า “Crypto Degen” หรือนักเทรดสายซิ่งในโลกคริปโตที่กล้าได้กล้าเสีย ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานความสนุกและอารมณ์ขันเข้าด้วยกัน
Maxi Doge ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ต่อเนื่อง โดยมีการเข้าซื้อครั้งละหลายแสนดอลลาร์ เช่น การซื้อ 2 รายการในวันเดียว มูลค่ารวมกว่า 314,000 และ 313,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่งผลให้ยอดขายพรีเซลพุ่งทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์ไปอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนในรอบพรีเซลคือโครงการได้วางแผนที่จะนำ Maxi Doge ขึ้นสู่กระดานเทรดที่มีฟีเจอร์เทรดแบบ Leverage สูงสุด 1:1000 ซึ่งโดนใจนักเทรดสายซิ่ง
การขายโทเคนรอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม