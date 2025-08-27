BTC $111,475.55 0.81%
สัญญาณอันตราย! Dogecoin เสี่ยงดิ่งหากหลุดแนวรับสำคัญ $0.20

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์

ตลาดคริปโตกำลังจับตาสถานการณ์ของ Dogecoin อย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานวิเคราะห์ชี้ว่าราคาอาจกำลังเผชิญกับแรงเทขายครั้งใหญ่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้

โดยข้อมูลระบุว่ามีผู้ถือครอง Dogecoin มากถึง 30,000 รายที่อาจตัดสินใจขายเหรียญของตนเองหากราคาร่วงหลุดระดับ 0.20 ดอลลาร์ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราคาในระยะสั้น

บทความนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่นักลงทุนต้องจับตา

เจาะลึกแนวรับสำคัญ 0.20 ดอลลาร์ของ Dogecoin

ระดับราคา 0.20 ดอลลาร์ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขธรรมดาสำหรับ Dogecoin แต่ถือเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะในอดีตโซนนี้เคยทำหน้าที่ทั้งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและแนวต้านสำคัญหลายครั้ง การยืนเหนือระดับดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด

สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์นามแฝง Muhammad Imran ที่ระบุว่าโซน 0.20 ดอลลาร์คือจุด “ชี้เป็นชี้ตาย” ของราคา หาก Dogecoin สามารถรักษาระดับเหนือแนวรับนี้ไว้ได้ มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวต่อไปถึงบริเวณ 0.2395 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากเกิดการร่วงหลุดแนวรับดังกล่าวลงมา ก็อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนโมเมนตัมจากฝั่งกระทิงเป็นหมีในระยะสั้น และยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการขายทำ Stop-loss ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาให้ปรับตัวลงต่อ

วิเคราะห์กลุ่มผู้ถือ Dogecoin 30,000 รายที่พร้อมเทขาย

ข้อมูลที่ระบุว่ามีผู้ถือครองราว 30,000 รายที่อาจเทขาย Dogecoin หากราคาต่ำกว่า 0.20 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนที่มีจุดคุ้มทุนหรือจุดเข้าซื้ออยู่บริเวณระดับนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มราคา Dogecoin ในระยะสั้นและระยะยาว

นักลงทุนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นที่เข้ามาเก็งกำไรและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ หรืออาจเป็นผู้ที่เข้าซื้อในช่วงที่ราคากำลังฟื้นตัวและไม่ต้องการให้พอร์ตกลับมาขาดทุนอีกครั้ง

เมื่อเกิดการเทขายพร้อมกันจากนักลงทุนจำนวนมากย่อมสร้างแรงกดดันด้านอุปทานให้กับตลาด Dogecoin ได้อย่างฉับพลัน

หากไม่มีแรงซื้อที่มากพอเข้ามาพยุงราคา ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนต้องจับตาและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อราคา Dogecoin

แม้ว่า Dogecoin จะยังมีปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับทิศทางของเหรียญหลักอย่าง Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม

หาก Bitcoin ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องตามที่นักวิเคราะห์เตือนว่า Bitcoin อาจร่วงลงไปอีกหลังมีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่เทขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 5,500 ล้านดอลลาร์และกองทุน Spot Bitcoin ETF กำลังเผชิญภาวะเงินทุนไหลออกติดต่อกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ Dogecoin จะปรับตัวลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ด้านบวกของ Dogecoin ยังคงมีแรงสนับสนุนจากชุมชนที่เหนียวแน่น และการกล่าวถึงจากบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

อีกทั้งหากมีการนำไปพัฒนาใช้งานในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ก็อาจเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยพยุงราคาในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.msn.com/en-za/news/other/dogecoin-latest-news-at-the-end-of-august-if-doge-slides-below-0-20-an-estimated-30-000-holders-will-sell/ar-AA1LjxH7?ocid=finance-verthp-feeds

