BTC $110,812.15 -0.46%
ETH $4,548.16 1.70%
SOL $195.03 1.26%
PEPE $0.000010 1.28%
SHIB $0.000012 1.65%
BNB $855.87 -0.26%
DOGE $0.21 0.94%
XRP $2.99 2.74%
Cryptonews บิทคอยน์

BTC เสี่ยงร่วงต่อ! ส่อง 2 สาเหตุหลักจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
BTC เสี่ยงร่วงต่อ!

Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลงกว่า 7% ในรอบสองสัปดาห์ และพยายามทรงตัวเหนือระดับ $110,000 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ มีสัญญาณเตือนที่สำคัญ 2 ประการที่บ่งชี้ว่าราคา Bitcoin อาจปรับตัวลดลงอีกในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ และปริมาณ Bitcoin ที่ไหลเข้าสู่กระดานเทรด ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในตลาดไม่น้อย

แรงเทขายจากวาฬ กดดันราคา Bitcoin อย่างมหาศาล

ปัจจัยลบประการแรกที่ต้องจับตามองคือการเทขายครั้งใหญ่จากกลุ่มวาฬ โดยข้อมูลล่าสุดจาก Ali Martinez นักวิเคราะห์ชื่อดังบน X เปิดเผยว่าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา วาฬได้เทขาย Bitcoin ไปแล้วกว่า 50,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การเทขายในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อตลาด โดยเป็นการเพิ่มอุปทานของเหรียญ Bitcoin ในตลาดเปิด ซึ่งหากความต้องการซื้อไม่สามารถดูดซับได้ทัน ก็อาจนำไปสู่การปรับฐานของราคาที่รุนแรงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การกระทำของวาฬยังอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนรายย่อย และกระตุ้นให้เกิดการเทขายตามมาเป็นลูกโซ่ ทำให้แรงกดดันต่อราคาเหรียญเพิ่มขึ้นไปอีก

BTC ไหลเข้า Exchange และสัญญาณลบจาก Spot ETF?

ปัจจัยที่สองที่น่ากังวลคือการเคลื่อนย้าย Bitcoin จำนวน 20,000 เหรียญ (มูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์) จากกระเป๋าเงินส่วนตัวแบบ self-custody เข้าสู่กระดานเทรดคริปโตในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะโดยปกติแล้ว การเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเตรียมที่จะขายเหรียญในตลาดนั่นเอง

ในขณะเดียวกัน กองทุน Spot Bitcoin ETF ก็เผชิญกับภาวะเงินทุนไหลออกติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบหลายเดือนถึง 6 วันทำการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่ลดลง และอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ในอดีตภาวะเงินทุนไหลออกในลักษณะนี้เคยเป็นสัญญาณของจุดต่ำสุดของตลาดก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัวครั้งใหญ่

สวนกระแสขาลง! สัญญาณ RSI และมุมมองนักวิเคราะห์ชี้ BTC อาจฟื้นตัว

แม้จะมีปัจจัยลบกดดัน แต่ก็ยังมีมุมมองในแง่ดีจากนักวิเคราะห์หลายรายที่เชื่อว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin ยังไม่จบลง โดยนักวิเคราะห์อย่าง CRYPTOWZRD มองว่าหากราคาสามารถกลับตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ $120,000 และอาจทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $131,000 ได้

นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็กำลังส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวอาจอยู่ไม่ไกล ปัจจุบันค่า RSI ของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 36 ซึ่งเข้าใกล้โซน ‘Oversold’ (ขายมากเกินไป) ที่ระดับ 30 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์นั้นอาจถึงจุดต่ำสุดและพร้อมที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา

RSI ของ BTC ที่มา: CryptoWaves
ที่มา: CryptoWaves

นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าแรงกดดันในปัจจุบันจะเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่ยาวนานกว่าเดิม

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
BTC เสี่ยงร่วงต่อ! ส่อง 2 สาเหตุหลักจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าวคริปโต
Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
2025-08-24 23:30:13
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Altcoin
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
2025-08-26 14:38:40
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,028,441,019,530
1.1
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
2025-08-24 23:30:13
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Altcoin
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
2025-08-26 14:38:40
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
BTC เสี่ยงร่วงต่อ! ส่อง 2 สาเหตุหลักจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-27 01:27:38
ข่าว Dogecoin
วาฬใหม่ถือกำเนิด! Dogecoin ถูกช้อน 32.9 ล้าน DOGE จาก Binance
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-26 21:14:41
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า