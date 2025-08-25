ลุ้นหนัก! Dogecoin เสี่ยงร่วงแตะ $0.15 หากแนวรับ $0.20 พัง!
Dogecoin กำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัด โดยล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีขณะที่เหรียญอื่นกำลังทำกำไร
นักวิเคราะห์ชี้ว่าราคา Dogecoin กำลังติดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบสมมาตรและไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.24 ดอลลาร์ไปได้ ทำให้ตอนนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงที่จะร่วงลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ ซึ่งอาจเป็นจุดตัดสินทิศทางราคาในระยะสั้น
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณหมีเข้าคุมตลาด
จากกราฟ 4 ชั่วโมง ราคา Dogecoin ยังคงติดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบสมมาตรและไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.24 ดอลลาร์ไปได้ ตรงกันข้าม กลับมีความเสี่ยงที่จะหลุดแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงกดดันราคาอยู่
สัญญาณลบนี้ได้รับการยืนยันจากตัวชี้วัด Bull Bear Power ที่ดิ่งลงสู่แดนลบที่ -0.016 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงขายยังคงมากอยู่ ทำให้โอกาสที่ ราคา Dogecoin จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนั้นลดน้อยลง
นอกจากนี้ การขยายตัวของ Bollinger Bands ยังบ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าหากราคาทะลุแนวรับลงไป อาจเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงได้
Dogecoin อยู่บนจุดวัดใจที่ 0.20 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าราคา Dogecoin กำลังอยู่ในจุดที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวรับทางจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินทิศทางในระยะสั้น
นักวิเคราะห์นามแฝง Muhammad Imran มองว่าโซนราคา 0.2074-0.2077 ดอลลาร์คือจุด “ชี้เป็นชี้ตาย” หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ ก็มีโอกาสดีดตัวกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 0.2395 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่หากทำไม่สำเร็จ ราคาอาจดิ่งลงไปที่แนวรับถัดไป 0.2004 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวัน จะเห็นว่าราคา Dogecoin ได้ร่วงลงมาอยู่ใต้เส้น 20 EMA ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปแล้ว นักวิเคราะห์มองว่าตราบใดที่ปริมาณการซื้อยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคาของ Dogecoin ยังคงซบเซาหรือปรับตัวลดลงต่อไป
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin
ในขณะที่ Dogecoin กำลังเผชิญจุดตัดสินชี้ชะตา นักลงทุนจำนวนมากหันไปมองหาเหรียญมีมตัวใหม่ที่อาจสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า
หนึ่งในโครงการที่กำลังได้รับความสนใจคือ Maxi Doge ซึ่งมาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายเทรดและสายฟิตเนส ที่ตั้งใจเข้ามาสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการเหรียญมีม
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างคือภาพลักษณ์ที่แข็งแรงและมีศักยภาพในการไวรัลสูง โดยชูวัฒนธรรมนักเทรดที่ “บุกหนัก ดันให้สุด และไม่หยุดจนกว่าจะชนะ”
เพื่อแก้ปัญหาเหรียญโคลนที่ไร้เอกลักษณ์ Maxi Doge ใช้กลยุทธ์ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครองโทเคน 25% ของทั้งหมดเพื่อทุ่มให้กับการตลาดและการเติบโต
นอกจากนี้ โครงการยังมาพร้อมระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 800% ต่อปีในช่วงเริ่มต้น และมีแผนจะจับมือกับแพลตฟอร์ม Futures ในอนาคต ทำให้นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าหากกระแสยังแรงต่อเนื่อง Maxi Doge อาจพุ่งทะยานได้ถึง 100 เท่า
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
