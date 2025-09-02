BTC $108,505.70 -0.61%
ETH $4,283.15 -4.24%
SOL $197.07 -4.00%
PEPE $0.0000093 -5.49%
SHIB $0.000011 -3.38%
BNB $843.05 -2.84%
DOGE $0.20 -4.47%
XRP $2.74 -2.48%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

วอลุ่มทะลัก 808 ล้าน! Dogecoin จ่อทะลุ $0.22 ลุ้นเป้าหมาย $0.25

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

ราคา Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองหลังราคาพุ่งขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 808.9 ล้าน DOGE ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสนใจจากนักลงทุนอย่างชัดเจน

ขณะที่แนวรับที่ 0.21 ดอลลาร์ยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนต่างลุ้นว่าเหรียญมีมยอดนิยมนี้จะสามารถทะลุแนวต้านและพุ่งสู่เป้าหมายต่อไปได้หรือไม่

วิเคราะห์วอลุ่ม Dogecoin พุ่งสูง! สัญญาณบวกจากสถาบัน

ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของราคา Dogecoin โดยมีการซื้อขายสูงถึง 808.9 ล้าน DOGE ในช่วงที่ราคากลับตัวขึ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่ 378.5 ล้าน DOGE เกือบ 2 เท่า

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนระดับสถาบันที่กำลังสะสมเหรียญ

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 60 นาที ยังมีการซื้อขายที่หนาแน่นเป็นพิเศษ โดยมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงถึง 13.9 ล้าน DOGE ซึ่งเน้นย้ำทฤษฎีการเข้าสะสมของสถาบัน

การที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ราคากำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 0.21 ดอลลาร์ถือเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งคอยพยุงราคา Dogecoin อยู่

เจาะลึกแนวรับและแนวต้านสำคัญของ Dogecoin

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา Dogecoin ได้สร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งสามารถป้องกันการเทขายและเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับขึ้นมาได้สำเร็จ ขณะที่แนวต้านสำคัญในระยะสั้นคือบริเวณ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นด่านที่ Dogecoin ต้องผ่านไปให้ได้

นักวิเคราะห์ชี้ว่าหาก Dogecoin สามารถยืนเหนือและปิดราคาได้สูงกว่า 0.225 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และอาจเปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 0.25 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นการยืนยันสัญญาณกระทิง

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดอย่าง RSI ที่เริ่มทรงตัวใกล้ระดับ 50 และ MACD ที่บีบตัวแคบลง ก็เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อรอให้ราคาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

อนาคตราคา Dogecoin และปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตา

สำหรับอนาคตของราคา Dogecoin นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ปัจจัยแรกคือ Dogecoin ต้องรักษาแนวรับ 0.20 ดอลลาร์ไว้ให้ได้เพื่อไม่ให้เสียโมเมนตัมเชิงบวก

ประเด็นที่สองคือการจับตาดูกำลังซื้อว่าจะสามารถผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้าน 0.225 ดอลลาร์ได้สำเร็จหรือไม่

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ภาพรวมตลาดคริปโตและปัจจัยมหภาค เช่น ทิศทางนโยบายการเงินและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Dogecoin

นักลงทุนจึงควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) และการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่เพื่อคาดการณ์ทิศทางตลาดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/dogecoin-price-hits-usd0-22-resistance-on-volume-spike-what-s-next

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,935,275,544,446
-3.72
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
โอกาสสุดท้าย? Dogecoin จ่อเกิด God Candle นักวิเคราะห์ชี้เป้าทะลุ $1
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-02 01:13:36
ข่าว Dogecoin
สถิติชี้ชัด! Dogecoin และ Shiba Inu ลุ้นฟื้นตัวเดือนตุลาคม?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-01 23:25:55
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า