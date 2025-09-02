วอลุ่มทะลัก 808 ล้าน! Dogecoin จ่อทะลุ $0.22 ลุ้นเป้าหมาย $0.25
ราคา Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองหลังราคาพุ่งขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 808.9 ล้าน DOGE ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสนใจจากนักลงทุนอย่างชัดเจน
ขณะที่แนวรับที่ 0.21 ดอลลาร์ยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนต่างลุ้นว่าเหรียญมีมยอดนิยมนี้จะสามารถทะลุแนวต้านและพุ่งสู่เป้าหมายต่อไปได้หรือไม่
วิเคราะห์วอลุ่ม Dogecoin พุ่งสูง! สัญญาณบวกจากสถาบัน
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของราคา Dogecoin โดยมีการซื้อขายสูงถึง 808.9 ล้าน DOGE ในช่วงที่ราคากลับตัวขึ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่ 378.5 ล้าน DOGE เกือบ 2 เท่า
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนระดับสถาบันที่กำลังสะสมเหรียญ
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 60 นาที ยังมีการซื้อขายที่หนาแน่นเป็นพิเศษ โดยมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงถึง 13.9 ล้าน DOGE ซึ่งเน้นย้ำทฤษฎีการเข้าสะสมของสถาบัน
การที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ราคากำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 0.21 ดอลลาร์ถือเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งคอยพยุงราคา Dogecoin อยู่
เจาะลึกแนวรับและแนวต้านสำคัญของ Dogecoin
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา Dogecoin ได้สร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งสามารถป้องกันการเทขายและเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับขึ้นมาได้สำเร็จ ขณะที่แนวต้านสำคัญในระยะสั้นคือบริเวณ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นด่านที่ Dogecoin ต้องผ่านไปให้ได้
นักวิเคราะห์ชี้ว่าหาก Dogecoin สามารถยืนเหนือและปิดราคาได้สูงกว่า 0.225 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และอาจเปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 0.25 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นการยืนยันสัญญาณกระทิง
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดอย่าง RSI ที่เริ่มทรงตัวใกล้ระดับ 50 และ MACD ที่บีบตัวแคบลง ก็เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อรอให้ราคาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
อนาคตราคา Dogecoin และปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตา
สำหรับอนาคตของราคา Dogecoin นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ปัจจัยแรกคือ Dogecoin ต้องรักษาแนวรับ 0.20 ดอลลาร์ไว้ให้ได้เพื่อไม่ให้เสียโมเมนตัมเชิงบวก
ประเด็นที่สองคือการจับตาดูกำลังซื้อว่าจะสามารถผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้าน 0.225 ดอลลาร์ได้สำเร็จหรือไม่
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ภาพรวมตลาดคริปโตและปัจจัยมหภาค เช่น ทิศทางนโยบายการเงินและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Dogecoin
นักลงทุนจึงควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) และการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่เพื่อคาดการณ์ทิศทางตลาดต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/dogecoin-price-hits-usd0-22-resistance-on-volume-spike-what-s-next