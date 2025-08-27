นักวิเคราะห์คาด Dogecoin อาจพุ่งกระฉูดหากแนวต้าน $0.25 พัง!
Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าจับตา แม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาจะปรับตัวลดลงกว่า 10% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์กลับมองเห็นสัญญาณบวกและราคาอาจพุ่งทะยานหากสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้
บทความนี้จะเจาะลึกถึงเงื่อนไขสำคัญทางเทคนิค สัญญาณ On-Chain และปัจจัยแวดล้อมที่อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin
วิเคราะห์แนวต้านสำคัญ 0.25 ดอลลาร์: จุดชี้ชะตา Dogecoin
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์จับตามองในขณะนี้คือแนวต้านทางเทคนิคที่ระดับราคา 0.25 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของ Dogecoin ในระยะสั้นถึงกลาง
จากข้อมูลการวิเคราะห์กราฟ ราคาของ Dogecoin กำลังก่อตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ในทิศทางขึ้นหรือลง ดังนั้น การที่ราคาจะไปในทิศทางขึ้นและพุ่งทะลุแนวต้านนี้ไปได้จำเป็นต้องมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนอย่างมากและต่อเนื่อง
หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวต้านได้สำเร็จ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของกระทิงรอบใหม่ ที่จะดึงดูดนักลงทุนและสร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้ราคามีโอกาสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือหรือผ่านไปได้ อาจทำให้ราคา Dogecoin กลับเข้าสู่ช่วงพักตัวหรือปรับฐานอีกครั้ง หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้น หาก Dogecoin ร่วงหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์อาจทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกและรีบเทขายพร้อมกัน ซึ่งจะยิ่งฉุดราคาให้ร่วงหนักกว่าเดิม
ดังนั้น ระดับราคานี้จึงเป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
สัญญาณบวกจาก On-Chain: แรงกดดันขาย Dogecoin ลดลง
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ข้อมูล On-chain ยังส่งสัญญาณบวกที่น่าสนใจสำหรับ Dogecoin อีกด้วย
ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่ามีปริมาณการไหลออกของ Dogecoin จากกระดานเทรดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังเคลื่อนย้ายเหรียญไปเก็บใน Crypto Wallet ส่วนตัว สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะถือครองในระยะยาวและลดแรงกดดันในการขายในตลาด
นอกจากนี้ ความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยที่ยังไม่ร้อนแรงเท่าช่วงปี 2021 และ 2024 กลับถูกมองว่าเป็นข้อดี เพราะตลาด Dogecoin ในปัจจุบันยังไม่มีภาวะฟองสบู่จากการเก็งกำไรที่สูงเกินไป ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของ Dogecoin อาจแข็งแกร่งกว่าที่เห็น และมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการกลับตัวได้ทุกเมื่อ
Dogecoin เตรียมพุ่งแรงแซง Bitcoin? จับตาการเคลื่อนไหวทางเทคนิค
อีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Dogecoin กับผู้นำตลาดอย่าง Bitcoin
นักวิเคราะห์บางส่วนได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่สำคัญในคู่เทรด DOGE/BTC ซึ่งบ่งชี้ว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับ Bitcoin หรือที่เรียกว่า ‘Triple Surge’
ปรากฏการณ์นี้หมายความว่า Dogecoin ไม่เพียงแต่จะปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโดยรวม แต่ยังมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ
หากเกิดขึ้นจริง จะทำให้ Dogecoin กลายเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่น่าลงทุนและให้ผลตอบแทนสูงในช่วงต่อไป
การจับตาดูกราฟ DOGE/BTC จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสจากเหรียญมีมตัวนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptopotato.com/dogecoin-doge-might-explode-soon-but-under-this-important-condition-analyst/
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M