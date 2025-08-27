BTC $111,974.11 1.67%
Dogecoin

นักวิเคราะห์คาด Dogecoin อาจพุ่งกระฉูดหากแนวต้าน $0.25 พัง!

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
นักวิเคราะห์คาด Dogecoin อาจพุ่งกระฉูดหากแนวต้าน $0.25 พัง!

Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าจับตา แม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาจะปรับตัวลดลงกว่า 10% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์กลับมองเห็นสัญญาณบวกและราคาอาจพุ่งทะยานหากสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้

บทความนี้จะเจาะลึกถึงเงื่อนไขสำคัญทางเทคนิค สัญญาณ On-Chain และปัจจัยแวดล้อมที่อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin

วิเคราะห์แนวต้านสำคัญ 0.25 ดอลลาร์: จุดชี้ชะตา Dogecoin

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์จับตามองในขณะนี้คือแนวต้านทางเทคนิคที่ระดับราคา 0.25 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของ Dogecoin ในระยะสั้นถึงกลาง

จากข้อมูลการวิเคราะห์กราฟ ราคาของ Dogecoin กำลังก่อตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ในทิศทางขึ้นหรือลง ดังนั้น การที่ราคาจะไปในทิศทางขึ้นและพุ่งทะลุแนวต้านนี้ไปได้จำเป็นต้องมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนอย่างมากและต่อเนื่อง

หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวต้านได้สำเร็จ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของกระทิงรอบใหม่ ที่จะดึงดูดนักลงทุนและสร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้ราคามีโอกาสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือหรือผ่านไปได้ อาจทำให้ราคา Dogecoin กลับเข้าสู่ช่วงพักตัวหรือปรับฐานอีกครั้ง หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้น หาก Dogecoin ร่วงหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์อาจทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกและรีบเทขายพร้อมกัน ซึ่งจะยิ่งฉุดราคาให้ร่วงหนักกว่าเดิม

ดังนั้น ระดับราคานี้จึงเป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

สัญญาณบวกจาก On-Chain: แรงกดดันขาย Dogecoin ลดลง

นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ข้อมูล On-chain ยังส่งสัญญาณบวกที่น่าสนใจสำหรับ Dogecoin อีกด้วย

ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่ามีปริมาณการไหลออกของ Dogecoin จากกระดานเทรดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังเคลื่อนย้ายเหรียญไปเก็บใน Crypto Wallet ส่วนตัว สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะถือครองในระยะยาวและลดแรงกดดันในการขายในตลาด

นอกจากนี้ ความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยที่ยังไม่ร้อนแรงเท่าช่วงปี 2021 และ 2024 กลับถูกมองว่าเป็นข้อดี เพราะตลาด Dogecoin ในปัจจุบันยังไม่มีภาวะฟองสบู่จากการเก็งกำไรที่สูงเกินไป ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของ Dogecoin อาจแข็งแกร่งกว่าที่เห็น และมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการกลับตัวได้ทุกเมื่อ

Dogecoin เตรียมพุ่งแรงแซง Bitcoin? จับตาการเคลื่อนไหวทางเทคนิค

อีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Dogecoin กับผู้นำตลาดอย่าง Bitcoin

นักวิเคราะห์บางส่วนได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่สำคัญในคู่เทรด DOGE/BTC ซึ่งบ่งชี้ว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับ Bitcoin หรือที่เรียกว่า ‘Triple Surge’

ปรากฏการณ์นี้หมายความว่า Dogecoin ไม่เพียงแต่จะปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโดยรวม แต่ยังมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ

หากเกิดขึ้นจริง จะทำให้ Dogecoin กลายเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่น่าลงทุนและให้ผลตอบแทนสูงในช่วงต่อไป

การจับตาดูกราฟ DOGE/BTC จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสจากเหรียญมีมตัวนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptopotato.com/dogecoin-doge-might-explode-soon-but-under-this-important-condition-analyst/

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,104,229,237,820
0.46
เหรียญยอดนิยม
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
