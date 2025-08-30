Dogecoin ลุ้นฟื้นตัว? วาฬช้อนช้อนหนัก-ข่าวดี ETF ดันราคาจ่อทะลุ $0.30
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้ง โดยล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.223 ดอลลาร์ท่ามกลางปัจจัยบวกหลายด้านที่เข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการสะสมเหรียญอย่างมหาศาลของนักลงทุนรายใหญ่ ความคาดหวังต่อการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากชุมชน
วาฬแห่ช้อนซื้อ Dogecoinสะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบัน
หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ขับเคลื่อนราคา Dogecoin คือกิจกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ โดยข้อมูลล่าสุดเผยว่าเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2025 นักลงทุนรายใหญ่ได้เข้าซื้อ Dogecoin ไปแล้วกว่า 680 ล้าน DOGE ทำให้ยอดถือครองรวมของกลุ่มวาฬพุ่งสูงกว่า 26,700 ล้าน DOGE ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของเหรียญในอนาคต
ความเชื่อมั่นนี้ยังได้รับการเน้ยย้ำจากการที่ Bit Origin ได้ประกาศจัดตั้งกองคลัง Dogecoin มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการแสดงความสนใจจากฝั่งสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ว่า 84% ของผู้ถือครองที่ยังมีกำไรอยู่เลือกที่จะไม่เทขาย ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโตต่อไป
จับตา Dogecoin ETF ปัจจัยสำคัญอาจดันราคาสู่ 1 ดอลลาร์
ประเด็นที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือความเป็นไปได้ของการเปิดตัว Dogecoin ETF ที่ยื่นขอจัดตั้งโดย Grayscale ซึ่งสร้างความคาดหวังไปทั่วทั้งตลาด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากได้รับการอนุมัติภายในเดือนตุลาคม อาจนำเงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาด Dogecoin มากถึง 1,200 ล้านดอลลาร์
กระแสเงินทุนดังกล่าวอาจผลักดันให้ราคา Dogecoin พุ่งทะลุ 0.50 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก และนักวิเคราะห์อเล็กซ์ ธอร์น (Alex Thorn) จาก Galaxy Digital มองไกลถึงเป้าหมาย 1 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดรวมของเหรียญแตะระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์
ประกอบกับท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยิ่งส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในเหรียญมีมยอดนิยมนี้ให้คึกคักยิ่งขึ้น
พลังชุมชนและการอัปเกรดครั้งสำคัญของ Dogecoin
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกแล้ว พลังของชุมชนที่แข็งแกร่งยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของ Dogecoin การอัปเกรดเครือข่ายในเดือนกรกฎาคม 2024 ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียม ได้ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขณะเดียวกัน ข้อเสนอในการอัปเกรดเพื่อให้ Dogecoin รองรับ Smart Contract ที่เข้ากันได้กับ Ethereum จาก DogeOS ก็มีศักยภาพที่จะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของเหรียญในโลกของ dApps มากขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ที่อาจนำ Dogecoin ไปใช้เป็นวิธีการให้ทิปหรือชำระเงินบนแพลตฟอร์ม X ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการเก็งกำไรในตลาดอยู่เสมอ
