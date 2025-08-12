BTC $119,340.56 -0.26%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Bit Origin ฟาดเพิ่มราว 10 ล้านดอลลาร์ซื้อ Dogecoin เข้าคลัง!

Dogecoin
Bit Origin ฟาดเพิ่มราว 10 ล้านดอลลาร์ซื้อ Dogecoin เข้าคลัง!

12 สิงหาคม 2025 — Bit Origin Ltd ประกาศว่าบริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 20 ล้านหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง โดยรับชำระเป็น Dogecoin จำนวน 30,000,000 DOGE คิดเป็นมูลค่าราว 6 ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากราคาซื้อเฉลี่ย 0.20 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

ข้อมูลจาก InvestingPro ระบุว่าหุ้นของบริษัทมีความผันผวนสูง โดยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 49% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะปรับตัวลดลงกว่า 50% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

การระดมทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มการถือครอง Dogecoin ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 70,500,000 DOGE ในต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 0.227 ดอลลาร์ต่อเหรียญตามข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท

หลังการทำธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทระบุว่ามีค่า DOGE-Per-Share (DPS) ประมาณ 0.80 ซึ่งสะท้อนจำนวน Dogecoin ที่ถือครองต่อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

Jinghai Jiang (Jinghai Jiang) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bit Origin กล่าวว่า “เรายังคงพัฒนารูปแบบการระดมทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา”

บริษัทเสริมว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดมทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการสร้างคลัง Dogecoin ขนาดใหญ่ในฐานะบริษัทมหาชน

Bit Origin ระบุว่าตนเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงการเติบโต มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนควบคู่กับการขยายธุรกิจในหลายด้าน

โดยรายละเอียดธุรกรรมดังกล่าวถูกเปิดเผยในแบบรายงาน Form 6-K ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2025

นอกจากนี้ ในความเคลื่อนไหวล่าสุด Bit Origin ได้ซื้อ Dogecoin เพิ่มอีกประมาณ 40,500,000 DOGE (มูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์) เพื่อเสริมคลังสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้โครงการลงทุนที่ที่ซื้อได้สูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ โดยการซื้อครั้งนี้มีต้นทุนเฉลี่ยราว 0.2466 ดอลลาร์ต่อเหรียญ และถือเป็นการซื้อครั้งแรกภายใต้แผนดังกล่าว

ในด้านการกำกับดูแล Bit Origin ยังได้กลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของตลาด Nasdaq โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 2.5 ล้านดอลลาร์ และได้รับหนังสือยืนยันจาก Nasdaq ว่าบริษัทปฏิบัติตาม Listing Rule 5550(b)(1) เรียบร้อยแล้ว

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นหลังจากการยื่นแผนปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และการได้รับการขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ซึ่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินมาตรการทางการเงินและการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ความคืบหน้าเหล่านี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ช่วยให้ Bit Origin สามารถคงสถานะบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้อย่างมั่นคง


ขอบคุณข้อมูลจาก https://ng.investing.com/news/company-news/bit-origin-closes-6-million-dogecoin-private-placement-93CH-2057696

