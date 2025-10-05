Dogecoin พุ่งแรง 7.55% รับ Uptober! ลุ้นไปต่อหรือย่อตัว?
Dogecoin เปิดฉากเดือนตุลาคมได้อย่างร้อนแรงรับกระแส Uptober โดยราคาปรับตัวขึ้นถึง 7.55% ในช่วงไม่กี่วันแรก สร้างความหวังให้กับนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคาได้เกิดการย่อตัวลงเล็กน้อย ทำให้เกิดคำถามว่านี่เป็นเพียงการพักฐานเพื่อไปต่อ หรือเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
เปิดสถิติ Dogecoin กับปรากฏการณ์ ‘Uptober’ ในอดีต
ข้อมูลจาก CryptoRank เผยให้เห็นว่า Dogecoin มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีในเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับสถิติในอดีต โดยเพียงแค่ 4 วันแรกของเดือน ราคาก็ดีดตัวขึ้นไปแล้วกว่า 7.55% เน้นย้ำกระแส “Uptober” ที่นักลงทุนต่างคาดหวัง
โมเมนตัมเชิงบวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Dogecoin ในปี 2025 โดยราชันย์แห่ง Meme Coin ได้สร้างผลตอบแทนเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่พุ่งขึ้นถึง 27.1% ตามมาด้วยการบวกเล็กน้อย 1.9% ในเดือนสิงหาคม และอีก 8.9% ในเดือนกันยายน
การเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในเดือนตุลาคมนี้บ่งชี้ว่า Dogecoin อาจยังไม่พร้อมที่จะทำลายสถิติการเติบโตต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2025
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ปี 2013 ข้อมูลทางสถิติชี้ว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สดใสสำหรับ Dogecoin โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 11.2% ทำให้เดือนตุลาคมกลายเป็นหนึ่งในเดือนที่เหรียญนี้ทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่น
วิเคราะห์สาเหตุราคา Dogecoin ย่อตัวระยะสั้น
แม้จะเริ่มต้นเดือนอย่างสวยงาม แต่การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากลับเริ่มสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนบางส่วน โดยราคาได้ปรับตัวลดลง 2.81% มาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.2491 ดอลลาร์ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังในช่วงแรกที่นักวิเคราะห์บางรายถึงกับตั้งเป้าราคาไว้ที่ 1 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
การย่อตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองชั่วคราวต่อปัจจัยลบในตลาดคริปโตโดยรวม รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประเด็น Dogecoin ETF ที่จะประกาศผลการพิจารณาในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นล่าสุด
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรายมองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นเพียง “การหยุดพักของโมเมนตัม” ชั่วคราวมากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสที่ราคา Dogecoin จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหากบรรยากาศตลาดโดยรวมดีขึ้น
แนวโน้มราคา Dogecoin: นักลงทุนคาดหวังอะไรในไตรมาศที่ 4 ของปี 2025?
แม้จะเผชิญกับการย่อตัวในระยะสั้น แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ Dogecoin ยังคงอยู่ โดยอาศัยข้อมูลสถิติในอดีตที่ชี้ว่า “Uptober” มักจะเป็นเดือนแห่งการเติบโตของ Dogecoin ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์ใช้ประกอบการคาดการณ์ราคา Dogecoin
นักลงทุนจำนวนมากมองว่าการปรับฐานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกชั่วคราว และคาดหวังว่าเหรียญจะสามารถกลับคืนสู่ทิศทางขาขึ้นได้อีกครั้งเพื่อสานต่อโมเมนตัมเชิงบวกไปจนสิ้นสุดเดือนตุลาคม
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า Dogecoin จะสามารถเอาชนะแรงกดดันระยะสั้นและกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญได้หรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-rallies-755-amid-uptober-hype-how-far-can-it-go
Maxi Doge เตรียมมุ่งหน้าสู่ 3 ล้านดอลลาร์รับกระแส Uptober
กระแส Uptober กำลังหนุนตลาดคริปโตให้คึกคัก ล่าสุดโปรเจกต์ Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมธีม Doge เวอร์ชันกล้ามใหญ่กำลังสร้างกระแสด้วยยอดระดมทุนรอบพรีเซลที่พุ่งใกล้แตะ 3 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสในเหรียญใหม่
Maxi Doge มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง เจาะกลุ่มนักลงทุนสายซิ่งที่ชอบความท้าทายและการลงทุนแบบจัดเต็ม ขณะนี้ Dogecoin อยู่ในช่วงพรีเซล ราคาเริ่มต้นเพียง 0.00026 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับขึ้นในรอบถัดไป เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าซื้อก่อนใคร
โปรเจกต์นี้ทุ่มงบกว่า 60% ของเงินทุน ไปกับการตลาด การสร้างชุมชน และการทำกระแส เพื่อผลักดันให้โทเคนเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนถูกพูดถึงโดยสื่อคริปโตชั้นนำหลายแห่ง เช่น Cryptonews, 99Bitcoins และ CryptoDnes
นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังมีระบบการ Stake ที่มอบผลตอบแทนสูงสุดถึง 127% ต่อปี พร้อมผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของ Smart Contract จาก Coinsult และ SOLIDProof เพื่อเสริมความมั่นใจให้นักลงทุน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม