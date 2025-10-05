BTC $122,226.95 -0.28%
ETH $4,487.08 -0.98%
SOL $227.57 -2.50%
PEPE $0.0000097 -4.35%
SHIB $0.000012 -2.75%
BNB $1,152.29 -3.18%
DOGE $0.25 -3.64%
XRP $2.96 -2.89%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin พุ่งแรง 7.55% รับ Uptober! ลุ้นไปต่อหรือย่อตัว?

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin เปิดฉากเดือนตุลาคมได้อย่างร้อนแรงรับกระแส Uptober โดยราคาปรับตัวขึ้นถึง 7.55% ในช่วงไม่กี่วันแรก สร้างความหวังให้กับนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคาได้เกิดการย่อตัวลงเล็กน้อย ทำให้เกิดคำถามว่านี่เป็นเพียงการพักฐานเพื่อไปต่อ หรือเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

เปิดสถิติ Dogecoin กับปรากฏการณ์ ‘Uptober’ ในอดีต

ข้อมูลจาก CryptoRank เผยให้เห็นว่า Dogecoin มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีในเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับสถิติในอดีต โดยเพียงแค่ 4 วันแรกของเดือน ราคาก็ดีดตัวขึ้นไปแล้วกว่า 7.55% เน้นย้ำกระแส “Uptober” ที่นักลงทุนต่างคาดหวัง

โมเมนตัมเชิงบวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Dogecoin ในปี 2025 โดยราชันย์แห่ง Meme Coin ได้สร้างผลตอบแทนเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่พุ่งขึ้นถึง 27.1% ตามมาด้วยการบวกเล็กน้อย 1.9% ในเดือนสิงหาคม และอีก 8.9% ในเดือนกันยายน

การเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในเดือนตุลาคมนี้บ่งชี้ว่า Dogecoin อาจยังไม่พร้อมที่จะทำลายสถิติการเติบโตต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ปี 2013 ข้อมูลทางสถิติชี้ว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สดใสสำหรับ Dogecoin โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 11.2% ทำให้เดือนตุลาคมกลายเป็นหนึ่งในเดือนที่เหรียญนี้ทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่น

วิเคราะห์สาเหตุราคา Dogecoin ย่อตัวระยะสั้น

แม้จะเริ่มต้นเดือนอย่างสวยงาม แต่การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากลับเริ่มสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนบางส่วน โดยราคาได้ปรับตัวลดลง 2.81% มาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.2491 ดอลลาร์ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังในช่วงแรกที่นักวิเคราะห์บางรายถึงกับตั้งเป้าราคาไว้ที่ 1 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม

การย่อตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองชั่วคราวต่อปัจจัยลบในตลาดคริปโตโดยรวม รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประเด็น Dogecoin ETF ที่จะประกาศผลการพิจารณาในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นล่าสุด

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรายมองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นเพียง “การหยุดพักของโมเมนตัม” ชั่วคราวมากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสที่ราคา Dogecoin จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหากบรรยากาศตลาดโดยรวมดีขึ้น

แนวโน้มราคา Dogecoin: นักลงทุนคาดหวังอะไรในไตรมาศที่ 4 ของปี 2025?

แม้จะเผชิญกับการย่อตัวในระยะสั้น แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ Dogecoin ยังคงอยู่ โดยอาศัยข้อมูลสถิติในอดีตที่ชี้ว่า “Uptober” มักจะเป็นเดือนแห่งการเติบโตของ Dogecoin ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์ใช้ประกอบการคาดการณ์ราคา Dogecoin

นักลงทุนจำนวนมากมองว่าการปรับฐานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกชั่วคราว และคาดหวังว่าเหรียญจะสามารถกลับคืนสู่ทิศทางขาขึ้นได้อีกครั้งเพื่อสานต่อโมเมนตัมเชิงบวกไปจนสิ้นสุดเดือนตุลาคม

ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า Dogecoin จะสามารถเอาชนะแรงกดดันระยะสั้นและกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญได้หรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-rallies-755-amid-uptober-hype-how-far-can-it-go

Maxi Doge เตรียมมุ่งหน้าสู่ 3 ล้านดอลลาร์รับกระแส Uptober

กระแส Uptober กำลังหนุนตลาดคริปโตให้คึกคัก ล่าสุดโปรเจกต์ Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมธีม Doge เวอร์ชันกล้ามใหญ่กำลังสร้างกระแสด้วยยอดระดมทุนรอบพรีเซลที่พุ่งใกล้แตะ 3 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสในเหรียญใหม่

Maxi Doge มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง เจาะกลุ่มนักลงทุนสายซิ่งที่ชอบความท้าทายและการลงทุนแบบจัดเต็ม ขณะนี้ Dogecoin อยู่ในช่วงพรีเซล ราคาเริ่มต้นเพียง 0.00026 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับขึ้นในรอบถัดไป เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าซื้อก่อนใคร

โปรเจกต์นี้ทุ่มงบกว่า 60% ของเงินทุน ไปกับการตลาด การสร้างชุมชน และการทำกระแส เพื่อผลักดันให้โทเคนเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนถูกพูดถึงโดยสื่อคริปโตชั้นนำหลายแห่ง เช่น Cryptonews, 99Bitcoins และ CryptoDnes

นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังมีระบบการ Stake ที่มอบผลตอบแทนสูงสุดถึง 127% ต่อปี พร้อมผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของ Smart Contract จาก Coinsult และ SOLIDProof เพื่อเสริมความมั่นใจให้นักลงทุน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,365,884,788,818
9.99
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP เผชิญแรงกดดันหนักหลังข้อมูล On-chain ชี้วาฬเตรียมเทขาย
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-05 04:52:24
ข่าว Solana
Solana เนื้อหอม! สถาบันแห่ตุน ดันฟิวเจอร์สทะลุ $2.16 พันล้าน
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-05 02:08:58
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า