Uptober คึกคัก! ตลาด Meme Coin ทะลุ 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์ — Snorter Bot Token โดดเด่น ใกล้ปิดรอบ Presale ใน 18 วัน
บรรดาเหรียญมีมกำลังกลับมาสร้างสีสันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งในวงการคริปโตนิยมเรียกกันว่า “Uptober” เดือนแห่งขาขึ้นของ Bitcoin (BTC) และตลาดโดยรวม ความเชื่อมั่นที่ไหลกลับเข้าสู่ตลาดคราวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบกระทิงใหม่ที่นักลงทุนรอคอยมานาน
ท่ามกลางกระแสนี้ Snorter Bot Token (SNORT) ถูกจับตามองอย่างมาก ในฐานะ เหรียญใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือบน Telegram สำหรับสแกนหาเหรียญมีมมาแรงที่มีศักยภาพในการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวบอททำงานบนเครือข่าย Solana และได้รับการสนับสนุนเงินทุนรอบต้นกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและท้าชนกับเหล่าบอทเทรดที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เวลาที่เหลือในการเข้าร่วม Presale กำลังนับถอยหลัง เนื่องจากราคาของ SNORT อยู่ที่เพียง 0.1067 ดอลลาร์ต่อโทเค็น และเหลือเวลาอีกไม่ถึง 18 วันก่อนที่รอบนี้จะปิดลง เมื่อหมดเขตราคาพิเศษนี้ไป นักลงทุนจะไม่มีโอกาสซื้อได้ในต้นทุนระดับเดียวกันอีกต่อไป
ตลาด Meme Coin เริ่มวิ่งหรือยัง?
ในวันอังคารที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเปิดตัวอย่างแข็งแกร่ง สีเขียวเต็มกระดาน นำโดย Bitcoin (BTC) ที่พุ่งขึ้นกว่า 4.04% ภายในวันเดียว และทะลุ 119,000 ดอลลาร์ ได้สำเร็จในช่วงเช้าของการซื้อขายเอเชียวันถัดมา
แรงซื้อดังกล่าวส่งต่อไปยังตลาดรวมที่บวก 3.88% และต่อเนื่องอีก 0.57% ก่อนตลาดยุโรปเปิด นั่นทำให้มูลค่ารวมของเหรียญมีมทะยานแตะ 81,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 8% ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ปริมาณซื้อขายก็พุ่งขึ้นมาที่ 8.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
เหรียญชั้นนำอย่าง Dogecoin (DOGE) บวก 9.5%, Shiba Inu (SHIB) เพิ่มขึ้น 6.1% และ Pepe (PEPE) พุ่ง 7.1% ส่วนในกลุ่ม Top 10 เหรียญ SPX6900 (SPX) กลายเป็นดาวเด่นที่บวกกว่า 17.6% หลังจากติดลบไปเมื่อวันก่อน ขณะที่ Pump.fun (PUMP) ยังคงไต่ระดับขึ้นอีก 10.5%
นอกจากนี้ เหรียญเล็กหลายตัวก็สร้างผลตอบแทนสุดโหด เช่น Aura (AURA) ที่พุ่ง 59% และ Bonk Staked SOL (BONKSOL) ที่กระโดดขึ้น 40% สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่าบรรยากาศ “ฤดูล่าเหรียญมีม” กำลังกลับมาอีกครั้ง
หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป การเปิดตัว Snorter Bot Token ในเดือนนี้อาจกลายเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ในรอบกระทิงใหม่นี้
Snorter Bot: เครื่องมือล่ามีมคอยน์เพียงหนึ่งเดียว
Snorter ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือหลักของนักเทรดที่ต้องการจับเหรียญศักยภาพสูงให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ระบบของบอทสามารถสแกนคิวธุรกรรมบน Solana, ฟีดจาก Validator และธุรกรรมที่รอดำเนินการบน Ethereum เพื่อหาการสร้างเหรียญใหม่หรือการเติมสภาพคล่องก่อนที่จะปรากฏบนแดชบอร์ดสาธารณะ
จากนั้น Snorter จะใช้ตัวกรองตรวจสอบเชิงลึก เช่น ปริมาณสภาพคล่อง, ปริมาณการซื้อขาย, การเคลื่อนไหวของกระเป๋าวาฬ, ความปลอดภัยของสัญญา และการตรวจสอบป้องกัน Rug Pull เพื่อคัดเลือกเฉพาะโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุด
นักลงทุนสามารถเข้าถึง Snorter ได้ง่ายผ่าน Telegram พร้อมระบบ Fast Sniper และ RPC ส่วนตัว ทำให้การส่งคำสั่งซื้อขายเร็วกว่าโครงสร้างสาธารณะหลายเท่า นี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนเชื่อว่า เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อาจไม่ได้เกิดจากโครงการที่ใครรู้จักในวันนี้ แต่อาจเป็นโทเค็นที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในคิวธุรกรรม และ Snorter จะช่วยให้ผู้ใช้คว้าได้ก่อนใคร
Q4 2024 จะเกิดซ้ำในปี 2025 หรือไม่?
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 เคยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของนักลงทุนที่พลาดรอบแรก โดยเฉพาะช่วงก่อน Halving ของ Bitcoin ซึ่งทำให้เหรียญมีมรายใหญ่กลับมาพุ่งแรง และ Pump.fun กลายเป็นแกนกลางของกระแส
ในเวลานั้น เหรียญอย่าง Fartcoin (FARTCOIN) และ Peanut the Squirrel (PNUT) สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ FARTCOIN เปิดตัวในเดือนตุลาคมและพุ่งไปแตะมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ภายในธันวาคม ก่อนจะขึ้นสูงสุดที่ 2.1 พันล้านในมกราคม 2025 ขณะที่ PNUT เปิดตัวเดือนพฤศจิกายนและพุ่งแตะ 1.6 พันล้านในเวลาเพียงเดือนเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น Pudgy Penguins (PENGU) ที่ออกโทเค็นในเดือนธันวาคมก็ก้าวกระโดดขึ้นไปถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ และยังคงรักษามูลค่าใกล้ 2 พันล้านได้จนถึงปัจจุบัน
ตอนนี้ หลายสัญญาณเริ่มบ่งชี้ว่าช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2025 อาจมีแนวโน้มซ้ำรอย โดย Pump.fun กลับมาแย่งส่วนแบ่งตลาดและปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คำถามคือจะมีเหรียญใดกลายเป็นดาวรุ่งในซูเปอร์ไซเคิลนี้หรือไม่ ซึ่งหากเกิดขึ้น Snorter ก็พร้อมจะช่วยนักลงทุนสแกนหาเหรียญเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้น
พรีเซล SNORT ใกล้ปิดแล้ว – โอกาสสุดท้ายในการซื้อราคาถูก
เมื่อ Snorter Bot เปิดใช้งานจริง โทเค็น SNORT จะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด พร้อมสิทธิพิเศษในการเทรดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.85%
ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 18 วันเท่านั้นในการเข้าร่วม Presale และนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะซื้อ SNORT ในราคาที่ต่ำที่สุด หากต้องการจองสิทธิ์ สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ทางการ Snorter Bot Token โดยรองรับการชำระด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC รวมถึงบัตรเครดิต
เพื่อความสะดวกที่สุด แนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งเป็นวอลเล็ตแบบไม่เก็บ Custody และผ่านการรับรองจาก WalletConnect โดยตรง ยอด Presale จะแสดงในแอปทันทีและสามารถกดรับได้ง่ายเมื่อโทเค็นเปิดตัว อีกทั้งยังมีฟีเจอร์พิเศษ “Upcoming Tokens” ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงโครงการใหม่ก่อนใคร
Best Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ X, Instagram หรือเข้าไปยัง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อดูรายละเอียดครบถ้วนซื้อ Snorter Token ได้แล้ววันนี้!