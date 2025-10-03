Dogecoin ETF มาแน่? SEC จ่ออนุมัติลุ้นราคาแตะ $1
ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้น 16% จากจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ อาจอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF ภายในเดือนตุลาคม
คำถามสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาก็คือ ข่าวดีครั้งนี้จะส่งผลให้ราชันย์แห่ง Meme Coin พุ่งทะยานสู่เป้าหมายในฝันที่ 1 ดอลลาร์ได้หรือไม่?
SEC จ่ออนุมัติ Dogecoin ETF เดือนตุลาคม
ตลาดกำลังคาดการณ์ราคา Dogecoin อาจพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจาก SEC ใกล้จะประกาศผลการพิจารณากองทุน Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย Grayscale และ Bitwise
เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มที่จะอนุมัติกองทุน ETF ส่วนใหญ่ที่ยื่นขอเข้ามา
ปัจจัยสำคัญที่เพิ่มโอกาสในการอนุมัติคือการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส Dogecoin ที่มีการกำกับดูแลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ SEC ใช้พิจารณา
นอกจากนี้ SEC ยังเคยอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1944 มาแล้ว โดยกองทุนดังกล่าวใช้สัญลักษณ์ DOJE และเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถระดมสินทรัพย์ได้มากกว่า 21 ล้านดอลลาร์
ความสำเร็จของกองทุน DOJE ชี้ให้เห็นว่ากองทุนใหม่จาก Grayscale และ Bitwise อาจประสบความสำเร็จยิ่งกว่า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
วิเคราะห์กราฟราคา Dogecoin: สัญญาณบวกและเป้าหมายถัดไป
จากกราฟรายวัน ราคา Dogecoin ได้สร้างฐานที่มั่นคงบริเวณ 0.22 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.26 ดอลลาร์ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 16% จากจุดต่ำสุด
การฟื้นตัวครั้งนี้ยังส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่งที่บ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงกำลังกลับมาคุมตลาด
ด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่เป็นใจ ประกอบกับกระแส Uptober ที่ช่วยหนุนตลาดคริปโตโดยรวม สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในระยะสั้นคือราคา Dogecoin จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่การทดสอบจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ที่ระดับ 0.30 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 20%
ราคา Dogecoin จะไปถึง 1 ดอลลาร์ได้จริงหรือ? เปิดมุมมองนักวิเคราะห์
แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะดูสดใส แต่การที่ราคา Dogecoin จะพุ่งไปถึง 1 ดอลลาร์นั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวขึ้นมากกว่า 250% จากระดับปัจจุบัน ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าเป็นเป้าหมายที่อาจยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สะท้อนผ่านการคาดการณ์ราคา Dogecoin ก็คือรูปแบบกราฟที่กำลังก่อตัวเป็น Rising Wedge
รูปแบบ Rising Wedge ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นสองเส้นที่บรรจบกัน ซึ่งมักเป็นสัญญาณเตือนของการกลับตัวเป็นขาลง โดยการทะลุกรอบมักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้จุดบรรจบของเส้นแนวโน้มทั้งสอง
ดังนั้น แม้ข่าวการอนุมัติ Dogecoin ETF จะเป็นปัจจัยบวกที่น่าตื่นเต้น แต่นักลงทุนควรจับตารูปแบบกราฟทางเทคนิคนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ขัดขวางการไปถึงเป้าหมาย 1 ดอลลาร์ในระยะใกล้นี้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/will-dogecoin-price-hit-1-if-the-sec-approves-doge-etf-this-month/