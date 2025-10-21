Dogecoin ลุ้นฝ่าแนวต้านหลังวาฬช้อนซื้อกว่า $338 ล้าน
Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากพยายามยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์ท่ามกลางกระแสข่าว Dogecoin ETF และการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้าสะสมเหรียญอย่างมหาศาล
บทวิเคราะห์ราคา Dogecoin นี้จะเจาะลึกสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูล On-chain เพื่อประเมินว่าราชาแห่ง Meme Coin จะสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่หรือจะเป็นโอกาสของเหรียญคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง Maxi Doge
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin สัญญาณกระทิงมาแล้ว?
ในเชิงเทคนิค Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณบวกที่น่าสนใจ โดยดัชนี Relative Strength Index ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 61 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของฝั่งซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าหาก Dogecoin สามารถเปลี่ยนแนวต้านที่ 0.20 ดอลลาร์ให้กลายเป็นแนวรับที่มั่นคงได้สำเร็จ อาจเป็นการเปิดทางให้ราคามุ่งหน้ากลับไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.27 ดอลลาร์และอาจไปถึงโซนสำคัญที่ 0.30 ดอลลาร์ได้ในที่สุด
ปัจจัยหนุนสำคัญอีกประการคือกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการอนุมัติ Dogecoin ETF ในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนสถาบันระลอกใหม่และนักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าการอนุมัติจะเป็นตัวจุดชนวนให้ราคา Dogecoin พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงอยู่ในโหมดรอดูท่าทีจนกว่าราคาจะสามารถยืนเหนือ $0.20 ได้อย่างต่อเนื่อง
เจาะลึกพฤติกรรมวาฬ! ซุ่มเก็บ Dogecoin กว่า 1,700 ล้าน DOGE
เบื้องหลังความผันผวนของราคาได้มีข้อมูล On-chain ที่น่าสนใจได้เผยให้เห็นว่ากลุ่มวาฬได้ทำการสะสม Dogecoin อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามี Crypto Wallet ขนาดใหญ่ได้เข้าซื้อ Dogecoin เพิ่มถึง 1,700 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 338 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว
ความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับดัชนี Fear and Greed Index ซึ่งอยู่ที่ระดับ 32 ซึ่งบ่งชี้ถึงความกลัวสุดขีด ปรากฏการณ์ที่วาฬเข้าซื้อสวนทางกับความรู้สึกของตลาดเช่นนี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ Dogecoin ยังแสดงความแข็งแกร่งกว่าเหรียญอื่น ๆ โดยในขณะที่ XRP ร่วงลงกว่า 20% แต่ Dogecoin กลับฟื้นตัวได้ดีหลังร่วงจาก 0.25 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์
สัญญาณเตือน! วิเคราะห์ราคา Dogecoin หลังวาฬเทขาย 74 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีสัญญาณบวกหลายอย่าง แต่ก็ยังมีข้อมูลที่น่ากังวลเช่นกัน โดยมีรายงานว่า Crypto Wallet ของวาฬอีกกลุ่มหนึ่งได้เทขาย Dogecoin ออกมาถึง 360 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าประมาณ 74 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการร่วงลงอย่างรวดเร็วของตลาดโดยรวม สะท้อนว่า Dogecoin อาจไม่ได้มีเสถียรภาพอย่างที่เห็น
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นจากข่าวการควบรวมกิจการของ The House of Doge และ Brag House Holdings เพื่อก่อตั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq แต่กลับไม่ได้รับเสียงตอบรับจากตลาดมากนัก นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่เป็นเพียงปัจจัยเสริมมากกว่าจะเป็นตัวกระตุ้นราคาอย่างแท้จริง
ดังนั้น หากราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 0.20 ดอลลาร์ได้ อาจเปิดประตูสู่การปรับฐานลงไปที่ระดับ 0.175 ดอลลาร์หรือแม้กระทั่ง 0.155 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่มีแนวรับสำคัญรออยู่
อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถกลับไปยืนเหนือ 0.22 ดอลลาร์ได้ก็อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
