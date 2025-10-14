BTC $115,232.79 0.72%
ชุมชน Dogecoin เฮ! House of Doge เข้าเทรด Nasdaq ดันราคาพุ่ง 10%

อัปเดตล่าสุด: 
dogecoin

ข่าวใหญ่สะเทือนวงการเหรียญมีม! House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากการควบรวมกิจการกับ Brag House Holdings

ความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งผลให้ราคาเหรียญ Dogecoin ดีดตัวขึ้นทันทีกว่า 10% และถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการยอมรับราชันย์แห่ง Meme Coin ในโลกการเงินกระแสหลักให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เจาะลึก! House of Doge เข้า Nasdaq ปูทาง Dogecoin สู่ TradFi

House of Doge ได้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ซื้อขายในตลาด Nasdaq อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการในรูปแบบ Reverse Takeover กับ Brag House Holdings

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญหลายราย รวมถึงอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) ทนายความส่วนตัวของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งมองว่านี่คือภารกิจสำคัญในการทำให้ Dogecoin กลายเป็นวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาร์โก มาร์จิออตต้า (Marco Margiotta) CEO ของ House of Doge กล่าวว่า “การเป็นบริษัทมหาชน… ช่วยให้เราสามารถขยายขนาดด้วยเงินทุนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์ใช้สอยที่อยู่เบื้องหลัง Dogecoin จะสมบูรณ์แบบ”

เขายังเสริมอีกว่า การเข้าถึงแหล่งทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการของบริษัทในการขยายระบบการชำระเงินทั่วโลกสำหรับ Dogecoin ให้สำเร็จได้ใน “ระยะเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น”

เปิดแผนพันธมิตรดัน Dogecoin ผ่านเกมและวัฒนธรรมกระแสหลัก

การควบรวมกิจการกับ Brag House ซึ่งเป็นธุรกิจเกมออนไลน์ที่เน้นกลุ่มนักศึกษา ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงชุมชน Dogecoin เข้ากับวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยมาร์จิออตต้าเปิดเผยแผนการที่จะนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมสมัยนิยมมาทำเป็นโทเคน โดยเริ่มต้นจากวงการกีฬาเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นของ Dogecoin เข้ากับแฟนด้อมอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชื่อดังมากมาย เช่น ริก เพอร์รี่ (Rick Perry) อดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัส, ตระกูล Steinbrenner เจ้าของทีมนิวยอร์ก แยงกีส์, มาริโอ นาฟัล (Mario Nawfal) อินฟลูเอนเซอร์บน X และนักกีฬา NHL ทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายคน

ที่สำคัญ House of Doge ยังได้ร่วมมือกับ 21Shares และ Robinhood เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนจาก Dogecoin รวมถึงเครื่องมือการลงทุนทางเลือกสำหรับนักเทรดรายย่อย และได้ยื่นขอจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ร่วมกับ 21Shares ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้

วิเคราะห์ราคา Dogecoin หลังข่าวใหญ่และการเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬ

ภายหลังข่าวดังกล่าว ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 10% สู่ระดับ 0.2084 ดอลลาร์ โดย CEO ของ House of Doge คาดการณ์ราคา Dogecoin ว่า “จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอีกไม่กี่เดือน ไตรมาส และปีข้างหน้า” เนื่องจากประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะสร้างแรงผลักดันราคาเหรียญ

ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ชี้ว่า ราคา Dogecoin กำลังซื้อขายใกล้กับขอบบนของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ในไม่ช้า

ขณะเดียวกัน ข้อมูลยังเผยให้เห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ เหล่าวาฬได้เข้าซื้อ Dogecoin มากกว่า 8,200 ล้าน DOGE (มูลค่าประมาณ 156 ล้านดอลลาร์) และย้ายไปเก็บใน “Cold Storage” ซึ่งเป็นการถือครองระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ก็มีการเคลื่อนย้ายอ Dogecoin มูลค่ากว่า 36 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กระดานเทรด ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีนักเทรดบางส่วนต้องการที่จะทำการขายเพื่อทำกำไรเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.cryptopolitan.com/house-of-doge-goes-public-on-nasdaq-boosting-dogecoin-tradfi-adoption/

