ข่าว Dogecoin

Dogecoin พุ่งแรง 15% ในรอบสัปดาห์ จับตาโอกาสแตะ $1 และนักวิเคราะห์มองเป้า $10 ระยะยาว

Dogecoin
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin บัลลังก์ทอง สัญลักษณ์เป้าหมาย $1 และ $10

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา Dogecoin (DOGE) สามารถสร้างผลตอบแทนกว่า 15% จากแรงซื้อที่กลับเข้ามาอย่างชัดเจน หลังตลาดคริปโตโดยรวมดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญ ส่งผลให้หลายฝ่ายเชื่อว่านี่อาจเป็นการยืนยัน สัญญาณกระทิงที่นักวิเคราะห์รอคอยกันมานาน และหากแนวโน้มยังคงเดินหน้าต่อ ราคา DOGE อาจพุ่งแตะ $1 ได้ในรอบนี้ และมีโอกาสทะลุไปไกลถึง $10 ในระยะยาว

หนึ่งในผู้ที่ออกมาวิเคราะห์คือ Kevin Capital นักเทรดชื่อดังบน X ที่มีผู้ติดตามกว่า 24,000 คน เขาได้ชี้ว่ากราฟรายเดือนของ DOGE เพิ่งส่งสัญญาณซื้อหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นตัวบ่งบอกการเบรกเอาต์ใหญ่ของราคา

จุดเปลี่ยนสำคัญ: Dogecoin ต้องเบรกแนวนี้เพื่อวิ่งต่อ

หากมองในกราฟรายวัน จะเห็นว่า DOGE มีการสร้างฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 เป็นต้นมา แต่การจะเข้าสู่รอบขาขึ้นเต็มตัวนั้น จำเป็นต้องเบรกทะลุเส้นแนวโน้มที่กดทับราคาอยู่ หากทำได้ การขึ้นไปแตะ $1 จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง

Dogecoin กราฟเทคนิคชี้แนวโน้มขาขึ้น ลุ้นแตะ $1 และ $10

แม้การไปถึง $10 อาจต้องใช้เวลา แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแรง โดยเฉพาะเมื่อสถาบันวอลสตรีทยังคงให้ความสนใจกับ เหรียญมีมดาวรุ่ง อย่าง Dogecoin ซึ่งสะท้อนการยอมรับในระดับสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวลือที่ว่า SEC จ่ออนุมัติ Dogecoin ETF ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจเร่งให้ราคา DOGE พุ่งแรงกว่าที่คาด

Dogecoin และการเชื่อมโยงกับ Presale

ในขณะที่ Dogecoin กำลังได้รับแรงหนุน นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มหันไปมองโอกาสจากโปรเจกต์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา อย่าง Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งถูกพูดถึงว่าอาจทำผลงานได้ดีกว่าโทเค็นหลักที่อยู่มานาน

การเข้าร่วมในช่วง Presale มักเป็นจังหวะที่นักลงทุนได้ต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งในรอบตลาดกระทิงที่ผ่านมา ก็มีหลายโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนหลายร้อยหรือหลายพันเปอร์เซ็นต์ จนกลายเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด

Maxi Doge ($MAXI): พลัง 1000x สำหรับนักเทรดสายบวก

Maxi Doge ($MAXI) ไม่ได้มาเพียงในฐานะมีมคอยน์ธรรมดา แต่เป็นโทเค็นที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนพลังของตลาดกระทิงในรอบนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ “1000x Energy” ที่พร้อมให้ชุมชนสายเทรดเดอร์เกาะกระแสใหญ่ร่วมกัน

Maxi Doge มีมคอยน์สายดีเจน เทรด 1000x สุดมันส์

การถือ $MAXI ไม่ได้หมายถึงการเก็บเหรียญเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดประตูสู่ชุมชนของนักลงทุนที่มีแนวคิดเดียวกัน สามารถแชร์กลยุทธ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge เพียงเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น Best Wallet แล้วเลือกชำระด้วยคริปโตหรือบัตรธนาคาร เท่านี้ก็สามารถเข้าร่วมกับการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงาน 1000x ได้แล้ว

ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge

สรุปได้ว่า Dogecoin กำลังยืนอยู่บนเส้นทางแห่งโอกาสครั้งใหม่ หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญได้จริง $1 จะเป็นหมุดหมายแรกที่รออยู่ และในอนาคต $10 ก็ไม่ใช่ความฝัน ขณะที่โปรเจกต์ใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) ก็อาจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ทำให้โลกของเหรียญมีมในรอบนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้น

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
