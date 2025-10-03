BTC $120,287.55 1.15%
ETH $4,475.47 2.03%
SOL $230.03 1.72%
PEPE $0.0000099 -1.00%
SHIB $0.000012 -1.71%
BNB $1,103.94 4.84%
DOGE $0.25 -0.10%
XRP $3.04 1.89%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin สัญญาณกระทิงมาแล้วลุ้นแตะ 1 ดอลลาร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคม ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกอย่างชัดเจนและการยอมรับในวงกว้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเหล่านี้ได้จุดประกายความหวังในหมู่นักลงทุนและผู้ถือครองระยะยาวว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่หลายคนจับตามองคือการแตะระดับ 1 ดอลลาร์

วิเคราะห์สัญญาณ Golden Cross ของ Dogecoin ปลุกความหวังตลาดกระทิง

สัญญาณบวกที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเกิดรูปแบบ “Golden Cross” บนกราฟราคา Dogecoin ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิงที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

ในอดีต รูปแบบกราฟลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหญ่สำหรับทั้ง Dogecoin และตลาด Meme Coin โดยรวม

นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Cas Abbe และ Trader Tardigrade ได้ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยสังเกตจาก Histogram บนตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence ที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวบนกราฟ 12 ชั่วโมง ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เจาะแนวต้าน Dogecoin เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ไหน?

ปัจจุบัน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.258 ดอลลาร์หลังจากสามารถป้องกันแนวรับสำคัญที่ 0.25 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตรงกับระดับ 0.618 Fibonacci retracement พอดี อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือโซน 0.33 ดอลลาร์

หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าอาจเปิดประตูสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.37 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 60% จากระดับราคาปัจจุบัน

นอกจากนี้ โครงสร้างราคายังคงสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่ในช่วงที่มีการย่อตัวระยะสั้น แต่ในทางกลับกัน ราคาต้องไม่หลุดแนวรับ 0.22 ดอลลาร์เพื่อรักษามุมมองเชิงบวกนี้ไว้

การยอมรับ Dogecoin ทั่วโลกเพิ่มขึ้นหนุนราคาในระยะยาว

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว เรื่องราวการยอมรับ Dogecoin ในโลกแห่งความเป็นจริงก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกัน ล่าสุด เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาได้อนุมัติให้สามารถใช้ Dogecoin ในการชำระภาษีได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานได้จริงนอกเหนือจากการเป็นเพียงเหรียญมีมเพื่อการเก็งกำไร

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยปริมาณ Open Interest ของ Dogecoin เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Gate, Binance และ Bybit เป็นผู้นำ ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกำลังเดิมพันกับการปรับตัวขึ้นของราคา

Dogecoin จะไปถึง 1 ดอลลาร์ได้จริงหรือ?

แม้ว่าเป้าหมายระยะสั้นจะอยู่ที่ 0.30 ดอลลาร์และ 0.34 ดอลลาร์แต่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองถึงโอกาสในระยะยาวมากขึ้น

จากการวิเคราะห์รูปแบบการสะสมกำลังบนกราฟรายสัปดาห์ มีการคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจกำลังสร้างฐานสำหรับการพุ่งขึ้นแบบพาราโบลา สู่เป้าหมายที่ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2026

หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะหมายถึงผลตอบแทนมากกว่า 330% จากระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของ Dogecoin ที่มักมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยได้แรงหนุนจากชุมชน

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ Dogecoin จำเป็นต้องยืนเหนือแนวรับ 0.22 ดอลลาร์และทะลุแนวต้าน 0.33 ดอลลาร์ให้ได้เสียก่อน ซึ่งหากโมเมนตัมเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไปตลอดเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ดีของตลาดคริปโตในอดีต ก็อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Dogecoin

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/can-dogecoin-hit-1-bullish-patterns-and-global-adoption-spark-fresh-october-optimism/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,343,131,013,533
9.35
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
ลุ้นเป้า 5 ดอลลาร์! XRP ทะยานหลังวาฬช้อน 370 ล้านเหรียญ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-03 18:28:12
XRP ข่าวล่าสุด
เหลือเชื่อ! XRP อาจพุ่งแตะ $170,000 นักวิเคราะห์ชี้เป้า
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-03 18:27:19
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า