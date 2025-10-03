ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin สัญญาณกระทิงมาแล้วลุ้นแตะ 1 ดอลลาร์
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคม ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกอย่างชัดเจนและการยอมรับในวงกว้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยเหล่านี้ได้จุดประกายความหวังในหมู่นักลงทุนและผู้ถือครองระยะยาวว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่หลายคนจับตามองคือการแตะระดับ 1 ดอลลาร์
วิเคราะห์สัญญาณ Golden Cross ของ Dogecoin ปลุกความหวังตลาดกระทิง
สัญญาณบวกที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเกิดรูปแบบ “Golden Cross” บนกราฟราคา Dogecoin ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิงที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว
ในอดีต รูปแบบกราฟลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหญ่สำหรับทั้ง Dogecoin และตลาด Meme Coin โดยรวม
นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Cas Abbe และ Trader Tardigrade ได้ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยสังเกตจาก Histogram บนตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence ที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวบนกราฟ 12 ชั่วโมง ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เจาะแนวต้าน Dogecoin เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ไหน?
ปัจจุบัน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.258 ดอลลาร์หลังจากสามารถป้องกันแนวรับสำคัญที่ 0.25 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตรงกับระดับ 0.618 Fibonacci retracement พอดี อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือโซน 0.33 ดอลลาร์
หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าอาจเปิดประตูสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.37 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 60% จากระดับราคาปัจจุบัน
นอกจากนี้ โครงสร้างราคายังคงสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่ในช่วงที่มีการย่อตัวระยะสั้น แต่ในทางกลับกัน ราคาต้องไม่หลุดแนวรับ 0.22 ดอลลาร์เพื่อรักษามุมมองเชิงบวกนี้ไว้
การยอมรับ Dogecoin ทั่วโลกเพิ่มขึ้นหนุนราคาในระยะยาว
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว เรื่องราวการยอมรับ Dogecoin ในโลกแห่งความเป็นจริงก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกัน ล่าสุด เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาได้อนุมัติให้สามารถใช้ Dogecoin ในการชำระภาษีได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานได้จริงนอกเหนือจากการเป็นเพียงเหรียญมีมเพื่อการเก็งกำไร
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยปริมาณ Open Interest ของ Dogecoin เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Gate, Binance และ Bybit เป็นผู้นำ ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกำลังเดิมพันกับการปรับตัวขึ้นของราคา
Dogecoin จะไปถึง 1 ดอลลาร์ได้จริงหรือ?
แม้ว่าเป้าหมายระยะสั้นจะอยู่ที่ 0.30 ดอลลาร์และ 0.34 ดอลลาร์แต่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองถึงโอกาสในระยะยาวมากขึ้น
จากการวิเคราะห์รูปแบบการสะสมกำลังบนกราฟรายสัปดาห์ มีการคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจกำลังสร้างฐานสำหรับการพุ่งขึ้นแบบพาราโบลา สู่เป้าหมายที่ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2026
หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะหมายถึงผลตอบแทนมากกว่า 330% จากระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของ Dogecoin ที่มักมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยได้แรงหนุนจากชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ Dogecoin จำเป็นต้องยืนเหนือแนวรับ 0.22 ดอลลาร์และทะลุแนวต้าน 0.33 ดอลลาร์ให้ได้เสียก่อน ซึ่งหากโมเมนตัมเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไปตลอดเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ดีของตลาดคริปโตในอดีต ก็อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Dogecoin
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/can-dogecoin-hit-1-bullish-patterns-and-global-adoption-spark-fresh-october-optimism/