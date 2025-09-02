BTC $108,505.70 -0.61%
โอกาสสุดท้าย? Dogecoin จ่อเกิด God Candle นักวิเคราะห์ชี้เป้าทะลุ $1

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin เตรียมพุ่ง? นวค.พบสัญญาณกลับตัว + วาฬฟาดอีกล็อต!

ตลาดคริปโตกำลังจับตา Dogecoin อย่างใกล้ชิดหลังนักวิเคราะห์ชื่อดัง CryptoKaleo ซึ่งมีผู้ติดตามบน X มากกว่า 700,000 คน ได้ออกมาคาดการณ์ถึงการเกิด “God Candle” หรือแท่งเทียนขาขึ้นขนาดยักษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยชี้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเข้าซื้อก่อนที่ราคา Dogecoin จะพุ่งทะยานสู่ระดับ 1 ดอลลาร์

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin ทะลุกรอบสามเหลี่ยมส่งสัญญาณกระทิงชัดเจน

Dogecoin ยังคงเป็นหนึ่งในเหรียญมีมยอดนิยมและเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นักวิเคราะห์ CryptoKaleo ได้แบ่งปันกราฟราคาคู่เทรด DOGE/BTC ที่แสดงให้เห็นว่า Dogecoin สามารถทะลุกรอบแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ออกมาได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อีกทั้งข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาอัตรา Hashrate ของ Dogecoin ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และราคา Dogecoin ปรับตัวขึ้นกว่า 8.8% สวนทางกับ Bitcoin ที่ร่วงลง 4.4% การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการคาดการณ์เชิงบวก แต่ยังแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มหันมาให้ความสนใจใน Dogecoin มากขึ้น

นอกจากนี้ หลังจากที่ราคาทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้ว ยังมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวต้านเดิม (ที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับ) และดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่นี้

คาดการณ์ราคา Dogecoin เป้าหมายถัดไป 0.50 และลุ้นทะลุ 1 ดอลลาร์

จากการทะลุกรอบราคาที่สำคัญ CryptoKaleo มองว่าเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายแรกของ Dogecoin อยู่ที่ระดับ 0.50 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นโอกาสในการทำกำไรสูงถึง 127% จากราคาปัจจุบัน

คำว่า “God Candle” ที่เขากล่าวถึงหมายถึงการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น ๆ คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับเหรียญ Pyth Network ที่เคยพุ่งขึ้น 100% ภายใน 24 ชั่วโมง

หากโมเมนตัมเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไป ประกอบกับกระแส Altcoin Season ที่อาจกลับมาเต็มรูปแบบในไม่ช้า ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคา Dogecoin จะไม่หยุดอยู่แค่ 0.50 ดอลลาร์แต่อาจพุ่งทะยานต่อไปยังเป้าหมายที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองซึ่งนั่นก็คือ 1 ดอลลาร์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/0227a-dogecoin-price-prediction-trader-says-doge-god-candle-is-overdue-could-this-be-the-last-chance-under-1

ข่าว Dogecoin
