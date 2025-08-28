สัญญาณกระทิงมาแล้ว? Dogecoin Hashrate พุ่งแรง ลุ้นแตะ $0.257662?
Dogecoin กำลังส่งสัญญาณที่น่าสนใจ แม้ว่าปัจจุบันราคาจะซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์และเผชิญกับแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Hashrate ของเครือข่ายกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมและความเชื่อมั่นของนักขุดที่เพิ่มขึ้น
ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัวของราคา Dogecoin ในอนาคตอันใกล้นี้
นักลงทุน Dogecoin จับตา Hashrate พุ่ง
Hashrate คือหน่วยวัดกำลังการประมวลผลรวมทั้งหมดที่นักขุดใช้ในการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชน
การที่ Hashrate ของ Dogecoin เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวก เพราะมันหมายความว่ามีนักขุดเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและความแข็งแกร่งของระบบโดยตรง ทำให้ยากต่อการโจมตีจากภายนอก
การเพิ่มขึ้นของ Hashrate ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักขุดที่มีต่ออนาคตของ Dogecoin เพราะพวกเขายินดีที่จะลงทุนในพลังการประมวลผลเพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งมักจะบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซ่อนอยู่และความคาดหวังว่าราคาของเหรียญอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้
เจาะลึกข้อมูล CoinCodex คาดการณ์ราคา Dogecoin ปี 2025
CoinCodex ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคา Dogecoin โดยระบุว่าราคาของเหรียญมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 16.40% ไปแตะระดับ 0.257662 ดอลลาร์ภายในวันที่ 27 กันยายน 2025 ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณบวกจาก Hashrate ที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคในปัจจุบันยังคงแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” โดยดัชนี Fear & Greed Index อยู่ที่ 51 คะแนน
นอกจากนี้ ข้อมูลยังเผยว่าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Dogecoin มีความผันผวนของราคาอยู่ที่ 5.58% ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่ยังไม่แน่นอน
ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมและอนาคตของ Dogecoin ที่น่าจับตา
นอกเหนือจาก Hashrate ที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจเข้ามาเปลี่ยนเกมสำหรับ Dogecoin คือการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF ในอนาคต
หากเกิดขึ้นจริง การมีกองทุน ETF จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ เปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และอาจนำมาซึ่งเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้าสู่ตลาด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/4f68f-dogecoin-price-prediction-doges-hashrate-rockets-will-price-follow
รู้จักกับ Pepenode เหรียญมีม MINE-to-EARN ตัวแรกของโลก
Pepenode ($PEPENODE) เป็นเหรียญมีม ERC-20 บน Ethereum ที่สร้างกระแสใหม่ด้วยโมเดล “MINE-TO-EARN” ผสาน Virtual Mining และระบบการ Stake ที่ให้ผู้เข้าร่วมเริ่มรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่รอบพรีเซล
จุดเด่นคือการทำให้การลงทุนเป็นประสบการณ์เชิงเกม นักลงทุนสามารถซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับโทเคนได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ยังมีระบบเผาโทเคนสูงสุด 70% จากการซื้อและอัปเกรด Node ส่งผลให้อุปทานลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจดันมูลค่าในระยะยาว
การขายโทเคนรอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Pepenode และติดตามข่าวสารได้ที่ X และ Telegramไปยัง Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม