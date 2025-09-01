เปิด 4 เหรียญ Altcoin น่าลงทุน หลัง Ethereum ทะยานสู่โซนสูงสุด!
Ethereum (ETH) เพิ่งสร้างสถิติใหม่ด้วยการแตะระดับสูงกว่า 4,900 ดอลลาร์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้หลายๆ เหรียญ Altcoin อยู่ในภาวะถูกขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อเทียบกับ ETH ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญ Altcoin น่าลงทุน เพื่อสะสมไว้รอการกลับตัวครั้งใหญ่ นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่านี่อาจเป็นหนึ่งในจังหวะที่ดีที่สุดในการมองออกไปไกลกว่า 10 อันดับแรกของตลาดคริปโตในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนราคาเทียบกับ ETH พบว่ามี 4 โปรเจกต์ที่กำลังอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าถูกประเมินมูลค่าต่ำที่สุดในรอบหลายปี และกำลังส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวอย่างรุนแรงในรอบใหม่
SUI – เคยพุ่ง 800% และมีลุ้นซ้ำรอย
Sui (SUI) กำลังแสดงสัญญาณที่คล้ายคลึงกับช่วงกลางปี 2024 ที่เคยลงแตะจุดต่ำ ก่อนจะพุ่งขึ้นกว่า 800% ภายในไม่กี่เดือน ปัจจุบัน SUI เทียบกับ ETH อยู่ในภาวะ Oversold อย่างหนัก แต่กิจกรรมบนเครือข่ายกลับยังคงมีชีวิตชีวา ปริมาณการซื้อขายต่อเนื่อง แสดงถึงแรงซื้อที่ยังแข็งแกร่ง
สถานการณ์ที่คล้ายกับอดีตนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า SUI อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ดาวรุ่ง ที่พร้อมสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.33 ดอลลาร์ และหากสามารถทะลุแนวต้าน 3.47 ดอลลาร์ได้ ก็อาจเปิดประตูสู่รอบขาขึ้นครั้งใหญ่
Avalanche (AVAX) – จุดเริ่มต้นใหม่ของการพุ่ง 600%
Avalanche (AVAX) กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับรอบปี 2023 ที่เริ่มต้นจากจุดใกล้เคียงกัน ก่อนจะทะยานขึ้นกว่า 600% ในเวลาไม่นาน ขณะนี้อัตราส่วนต่อ ETH กลับลงมาสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 อีกครั้ง
ปัจจัยบวกคือ RSI แสดงถึงแรงขายที่เริ่มหมดลง พร้อมกับการเติบโตของสภาพคล่องในระบบนิเวศ DeFi ของ AVAX ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง หาก ETH รักษาราคาในกรอบปัจจุบันได้ โอกาสที่ AVAX จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งก็สูง ราคาล่าสุดอยู่ที่ 23.68 ดอลลาร์ โดยแนวต้านถัดไปถูกคาดการณ์ไว้ที่โซน 36 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่น่าจับตาของนักลงทุนที่มองหาเหรียญ Altcoin น่าลงทุน ในรอบนี้
Hedera (HBAR) – ส่งสัญญาณ Divergence เชิงบวก
Hedera (HBAR) แม้จะมีภาพรวมซับซ้อนกว่าสองเหรียญแรก แต่กำลังส่งสัญญาณน่าสนใจบนกราฟรายสัปดาห์ โดย RSI พุ่งสูงขึ้นแม้ราคายังอ่อนตัว นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Bullish Divergence ซึ่งในอดีตมักเป็นสัญญาณนำการฟื้นตัวรอบใหญ่ เช่นเดียวกับกรณีเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ HBAR เคยฟื้นตัวแรงหลังหลุดจุดต่ำสุด
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่า HBAR อาจย่อตัวลงอีกเล็กน้อยก่อนกลับทิศทาง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.234 ดอลลาร์ โดยกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 0.230 ดอลลาร์ หากสามารถยืนได้ แนวต้านใกล้ที่ 0.244 ดอลลาร์ก็เป็นเป้าหมายแรก แต่หากหลุด 0.226 ดอลลาร์ อาจมีความเสี่ยงปรับฐานราว 34%
สำหรับนักลงทุนที่มองไปข้างหน้า HBAR ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจมอบโอกาสในการเก็บของราคาถูกเพื่อรอการกลับตัว
Snorter Token (SNORT) – ลงทุนในเหรียญมาใหม่ได้ก่อนใคร
Snorter Token ($SNORT) ผสมผสานเสน่ห์ เหรียญมีม กับการใช้งานจริงในโลกคริปโต เป็นโทเค็นหลักของ Snorter Bot แพลตฟอร์มเทรดบน Telegram ที่ใช้โหนด Solana ส่วนตัว ทำให้สั่งซื้อขายได้ในระดับมิลลิวินาที เร็วกว่า Bonk Bot และ Maestro
ผู้ถือ Snorter Token ได้สิทธิพิเศษทั้งค่าธรรมเนียมต่ำและ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 147–184% ระหว่าง Presale แสดงถึงความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้และช่วยลดเหรียญหมุนเวียน ปัจจุบันโครงการระดมทุนได้กว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ พร้อมแผนขยายสู่ Ethereum, BNB Chain, Polygon และ Base ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาแพลตฟอร์มการลงทุนข้ามเครือข่าย
ไม่ใช่แค่เหรียญเก็งกำไร Snorter Token ยังสร้างรายได้จริงจากค่าธรรมเนียมบอท ต่างจากมีมคอยน์ทั่วไป นักวิเคราะห์มองว่าช่วง Altcoin Season SNORT มีโอกาสสร้างผลตอบแทน 10–18 เท่า และกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ปี 2025ไปยัง Snorter Token
