Dogecoin

ข่าวดีไม่ช่วย! Dogecoin ร่วง 2% สวนทางข่าวตั้งกองทุน 200 ล้านดอลลาร์

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวแต่ก็เสี่ยงร่วงหลุดแนวรับสำคัญ!

Dogecoin ปรับตัวลดลงกว่า 2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แตะระดับ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งสวนทางกับรูปแบบปกติที่มักจะพุ่งขึ้นเมื่อมีข่าวเกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ (Elon Musk)

การร่วงลงของราคาครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือสะพัดว่าทนายความของมัสก์กำลังเป็นหัวหอกในโครงการคลัง Dogecoin (DOGE Treasury) ที่มีเป้าหมายระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างคำถามต่อนักลงทุนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญมีมขวัญใจมหาชนเหรียญนี้?

เจาะลึกข่าวลือตั้งกองทุน Dogecoin แต่ทำไมตลาดเมิน?

ตามรายงานจาก Fortune ระบุว่านักลงทุนกำลังได้รับข้อเสนอให้ลงทุนในบริษัทมหาชนที่จะเข้าไปลงทุนในเหรียญ Dogecoin โดยมีอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) ทนายความชื่อดังของมัสก์เป็นประธานโครงการคลังมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์นี้

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก House of Doge ซึ่งเป็นองค์กรทางการของ Dogecoin อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แทนที่ Dogecoin จะตอบสนองในเชิงบวก ราคากลับร่วงลงกว่า 2% ในรอบวัน และเกือบ 9% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปฏิกิริยานี้ชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์อาจกำลังให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่ากระแสชั่วคราวหรืออาจเป็นเพราะรายละเอียดยังมีไม่มากนัก แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะมองเห็นศักยภาพในการกลับตัวของราคาก็ตาม

ย้อนรอยอิทธิพลมัสก์และความผันผวนของราคา Dogecoin

อิทธิพลของมัสก์ที่มีต่อราคา Dogecoin เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้นับตั้งแต่ปี 2013 โดยคำพูดของเขาเขามักส่งผลต่อราคาโดยตรง การที่สไปโรซึ่งเป็นทนายที่เคยช่วยให้มัสก์ พ้นข้อกล่าวหาปั่นตลาด Dogecoin ในปี 2022 เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำความเชื่อมโยงดังกล่าว

ในอดีต สไปโรเคยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นของมัสก์เป็นเพียงแค่การแสดงออกที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ใช่การปั่นตลาด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มัสก์ไปออกรายการ Saturday Night Live ในปี 2021 และเรียก Dogecoin ว่าเป็น ‘a hustle’ ก็ทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงในทันที

การที่ตลาดไม่ตอบสนองต่อข่าวดีในครั้งนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากเดิมสำหรับ Dogecoin

นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin อาจพุ่งถึง 0.285 ดอลลาร์

แม้ว่าราคาในปัจจุบันจะดูเป็นขาลง แต่ในมุมมองทางเทคนิคกลับมีสัญญาณที่น่าสนใจ นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ชี้ว่ากราฟของ Dogecoin กำลังก่อตัวในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle Pattern) และเขามองว่าราคาจะเข้าสู่ขาขึ้นเร็ว ๆ นี้โดยมีเป้าหมาย 0.285 ดอลลาร์

การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับพฤติกรรมราคาของ Dogecoin ในอดีตที่มักจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหลังผ่านช่วงสะสมพลัง หากโครงการคลัง Dogecoin เปิดตัวได้สำเร็จก็อาจสร้างแรงซื้อที่ยั่งยืนและเป็นปัจจัยบวกให้กับราคา Dogecoin ในระยะยาวได้

นักลงทุนจึงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าปัจจัยพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น จะสามารถกระตุ้นราคาได้หรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/dogecoin-price-slumps-elon-musk-doge-treasury-rumor/

พลาดไม่ได้! Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

Maxi Doge

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่มีความผันผวน นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดเหรียญมีมที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า

หนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงคือ Maxi Doge ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ระดมทุนรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะแซง Dogecoin”

Maxi Doge มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมบ้าพลัง ผสมผสานวัฒนธรรมของเทรดเดอร์ที่ “เล่นแรง เขียวให้สุด และไม่หยุดจนชนะ” เพื่อแก้ปัญหาเหรียญมีมลอกเลียนแบบที่ไม่มีจุดยืน ด้วยแบรนด์ที่พร้อมเป็นไวรัลและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนจาก MAXI Fund ซึ่งถือครองอุปทานถึง 25%

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสพุ่งสูงถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหาเหรียญมีมศักยภาพสูงในตลาดกระทิงรอบนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

