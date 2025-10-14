BTC $115,232.79 0.72%
ตลาดชอร์ตแตก! Dogecoin ดีดแรง 13% รับข่าวดีเข้า NASDAQ

อัปเดตล่าสุด: 
dogecoin

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเผชิญความผันผวนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Dogecoin ดีดตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจเกือบ 13% ภายในวันเดียว

การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการล้างพอร์ตสถานะ Short ครั้งใหญ่ในตลาดมูลค่ากว่า 436 ล้านดอลลาร์ และยังมีข่าวดีสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นไปอีกนั่นคือ House of Doge ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq อย่างเป็นทางการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ Short Squeeze ดันราคา Dogecoin ฟื้นตัว

หลังจากตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 ได้เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตมูลค่ากว่า 19,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวว่าจะขึ้นภาษีนำเจ้าจากจีน 100%

แต่หลังจากนั้น ตลาดก็ได้ฟื้นตัวอีกครั้งหลังทรัมป์กล่าวว่า “ไม่ต้องกังวลเรื่องจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อย” ซึ่งการฟื้นตัวของราคา Dogecoin นั้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดในภาพรวม

ขอบคุณรูปภาพจาก https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

ข้อมูลจาก CoinGlass เผยว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การล้างพอร์ตส่วนใหญ่เป็นสถานะ Short หรือนักเทรดที่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงต่อ โดยมีมูลค่าการล้างพอร์ตสถานะ Short สูงถึง 436 ล้านดอลลาร์

เหตุการณ์นี้บังคับให้นักเทรดฝั่ง Short ต้องรีบซื้อคืนเพื่อปิดสถานะ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ราคาในตลาดดีดตัวสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อราคา Dogecoin

เจาะลึกราคา Dogecoin หลังร่วงหนักสู่จุดต่ำสุดรอบหลายเดือน

ก่อนหน้านี้ ราคา Dogecoin ได้ร่วงลงอย่างหนักจากจุดสูงสุดที่ 0.27 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 ลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 0.10 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2025 กราฟได้สร้างแท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกหลังจากที่ราคาร่วงติดต่อกัน 3 วันเต็ม

การฟื้นตัวครั้งสำคัญนี้ผลักดันราคาจาก 0.18 ดอลลาร์ขึ้นไปสู่ 0.214 ดอลลาร์ และที่สำคัญคือราชันย์แห่ง Meme Coin สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ระดับ 0.206 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่รอช้อนซื้อของถูกเข้ามาในตลาด

ข่าวใหญ่! House of Doge เข้า NASDAQ หนุนราคา Dogecoin

นอกจากการฟื้นตัวของตลาดแล้ว ยังมีข่าวสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกให้กับราคา Dogecoin อย่างมาก นั่นคือการประกาศว่า House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการของ Dogecoin ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ผ่านการควบรวมกิจการกับ Brag House Holdings, Inc.

เป้าหมายของบริษัทที่ควบรวมกิจการใหม่นี้คือการสร้างรายได้ที่หลากหลายและต่อเนื่องผ่านโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินขั้นสูง การบริการร้านค้าที่รับชำระด้วย Dogecoin การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ กิจกรรมการออกใบอนุญาต และการบริหารสินทรัพย์ในระดับโลก

นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งอาจส่งผลดีต่อแนวโน้มราคา Dogecoin ในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-jumps-13-as-436-million-short-liquidation-hits-crypto-market

