Dogecoin ใช้ได้จริง! SPAR สวิตเซอร์แลนด์รับจ่ายแล้วลุ้นทะยานสู่ $0.50
Dogecoin กำลังสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังมีข่าวใหญ่ว่า SPAR เครือซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประกาศรับชำระเงินด้วย Dogecoin ซึ่งถือเป็นการผลักดันการใช้งานในโลกจริงครั้งสำคัญ
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ชี้เป้าสัญญาณกระทิงบนกราฟที่อาจผลักดันให้ราชาแห่ง Meme Coin นี้ทะยานสู่เป้าหมายที่ 0.50 ดอลลาร์ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนทั่วโลก
SPAR สวิตเซอร์แลนด์ดัน Dogecoin สู่การใช้งานในชีวิตจริง
ก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองต่อ Dogecoin ไปตลอดกาลเกิดขึ้นเมื่อ SPAR ในสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มยอมรับการชำระเงินด้วยเหรียญนี้ในร้านค้าบางสาขาแล้ว
ตามโพสต์ของนักวิเคราะห์คริปโต Crypto News Hunters ข่าวดังกล่าวหมายความว่าลูกค้าสามารถใช้ Dogecoin ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้ผ่านระบบชำระเงินคริปโตที่ปลอดภัย ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเปลี่ยนจากสินทรัพย์เก็งกำไรสู่การใช้งานจริง
การประกาศของ SPAR สะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของ Dogecoin ในการเป็นสื่อกลางชำระเงินสำหรับธุรกรรมย่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ด้วยจุดเด่นด้านค่าธรรมเนียมที่ต่ำและระยะเวลาในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SPAR ที่เน้นความสะดวกสบายของลูกค้า
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอนวัตกรรมและทางเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น ทำให้ SPAR กลายเป็นหนึ่งในค้าปลีกรายใหญ่รายแรก ๆ ในยุโรปที่ยอมรับ Dogecoin และช่วยยกระดับสถานะของเหรียญมีมให้สามารถใช้งานได้จริง
ไม่เพียงแค่ในยุโรปเท่านั้น การยอมรับ Dogecoin ยังขยายไปยังละตินอเมริกาอีกด้วย เมื่อไม่นานมานี้ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาอนุมัติให้ใช้ Dogecoin ในการชำระภาษีได้ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเริ่มมองคริปโตในฐานะ “สื่อกลางการชำระเงินที่มีศักยภาพ” มากกว่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
การตัดสินใจครั้งนี้ยังอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่น ๆ ศึกษาแนวทางเดียวกัน และผลักดันให้ Dogecoin ก้าวสู่การเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจจริงทั่วโลก
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: รูปแบบ ‘Cup and Handle’ ลุ้นดันราคาสู่ 0.50 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ Elite Crypto ได้ชี้ให้เห็นสัญญาณกระทิงในกราฟราคา Dogecoin โดยระบุว่ากำลังก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและหูจับ (Cup and Handle) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งต่อไป นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจมีโอกาสทะยานขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ 0.50 ดอลลาร์ได้
ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนสะสมกำลังที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนระยะยาวเริ่มเข้ามาเก็บของเพื่อรอการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป
นักวิเคราะห์มองว่าระดับราคาที่ต่ำกว่า 0.18 ดอลลาร์ถือเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นโซนสะสมกำลังในอดีตก่อนที่ราคาจะขยายตัว
ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับ Bitcoin ที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังราคาสามารถยืนเหนือ 110,000 ดอลลาร์ มีแนวโน้มว่า Dogecoin อาจมีการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในไม่ช้า
จับตาสัญญาณทางเทคนิค Dogecoin: แนวรับ แนวต้าน และโมเมนตัมล่าสุด
เมื่อพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์ Dogecoin ได้ปรับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (0.2238 ดอลลาร์) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (0.2144 ดอลลาร์) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหมีในระยะสั้นและโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มแผ่วลง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (0.19 ดอลลาร์) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (0.155 ดอลลาร์) ในขณะที่แนวต้านที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ช่วง 0.22-0.23 ดอลลาร์
สำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิค Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังแสดงสัญญาณว่าโมเมนตัมฝั่งกระทิงเริ่มอ่อนแรงลง และเส้นสัญญาณกำลังเข้าใกล้การตัดกันแบบ Bearish Crossover ซึ่งจะเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาลง
ส่วน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 46 สะท้อนถึงแรงซื้อที่ลดลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนกลางถึงโซนหมี โดยภาพรวมแล้ว Dogecoin ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงของการพักฐานและปรับฐานก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวโน้มครั้งต่อไป
