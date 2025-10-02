Dogecoin ใช้ได้จริง! เมืองหลวงอาร์เจนตินาอนุมัติให้ใช้ในการชำระภาษีได้
กรุงบัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนตินา ประกาศยอมรับการชำระภาษีเทศบาลด้วย Dogecoin อย่างเป็นทางการภายใต้โครงการ ‘BA Cripto’ โดยใช้ระบบชำระเงินผ่าน QR Code ที่สะดวกและรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาให้กับชุมชน Dogecoin ทั่วโลก แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในภาครัฐที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาในอนาคต
เจาะลึกโครงการ BA Cripto: จ่ายภาษีด้วย Dogecoin ทำงานอย่างไร?
โครงการ BA Cripto คือโครงการริเริ่มของกรุงบัวโนสไอเรสที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมเทศบาลบางประเภทด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึง Dogecoin ด้วย หัวใจสำคัญของระบบนี้คือการใช้ QR Code ที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ภาษี ทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างปลอดภัยและง่ายดาย
กลไกการทำงานเบื้องหลังนั้นไม่ได้ทำให้เมืองต้องถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง เมื่อประชาชนสแกน QR Code และชำระเงินด้วย Dogecoin ระบบจะส่งธุรกรรมไปยังผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Dogecoin เป็นเงิน เปโซอาร์เจนตินา แบบเรียลไทม์
จากนั้นจึงส่งเงินเปโซอาร์เจนตินาเข้าบัญชีของเทศบาล ทำให้การลงบัญชีของภาครัฐยังคงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามกฎระเบียบ แต่ในขณะเดียวกันก็มอบความยืดหยุ่นในการชำระเงินด้วยคริปโตให้กับประชาชน
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับโครงการ TouristDigiPay ของประเทศไทย ที่เปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้คริปโตแปลงเป็นเงินบาทเพื่อชำระเงินในประเทศ
โดยทั้ง 2 โมเดลต่างใช้วิธี “แปลงคริปโตเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแบบเรียลไทม์” ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ทำให้ภาครัฐไม่ต้องเผชิญความผันผวนของคริปโตโดยตรง แต่ยังสามารถส่งเสริมความสะดวกสบายและรองรับเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่สำหรับผู้ใช้งาน
วิเคราะห์เบื้องหลัง: ทำไมต้องเป็น Dogecoin และมาตรการความปลอดภัย
การที่หน่วยงานรัฐเลือก Dogecoin เข้ามาอยู่ในระบบชำระเงินถือเป็นเรื่องน่าสนใจ เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้งานและเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางการเงิน
เนื่องจากชาวอาร์เจนตินารุ่นใหม่จำนวนมากนิยมใช้ Digital Wallet และถือครองคริปโตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ การเพิ่ม Dogecoin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสกุลเงินคริปโตประเภท Meme Coin จึงเป็นการขยายทางเลือกและใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยในระบบ QR Code ที่มีอยู่แล้ว
ในด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันความเสี่ยง กรุงบัวโนสไอเรสเลือกที่จะไม่เก็บ Dogecoin ไว้ในงบดุลของตนเองโดยตรง แต่ใช้บริการจากบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งโครงสร้างนี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของภาครัฐ แต่ก็ต้องพึ่งพามาตรการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นสำคัญ
จับตาผลกระทบ! การยอมรับ Dogecoin ครั้งนี้จะส่งผลต่อภูมิภาคอย่างไร?
โมเดล BA Cripto ถูกมองว่าเป็น ‘ห้องทดลองเชิงนโยบาย’ ที่กำลังเกิดขึ้นจริง รัฐบาลและเทศบาลอื่น ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกากำลังจับตามองโครงการนำร่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน อัตราการยอมรับของผู้ใช้งาน และผลกระทบทางการคลังที่เกิดขึ้นจริง หากประสบความสำเร็จ อาจกระตุ้นให้เกิดการยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากนี้ กระแสการยอมรับคริปโตอาจถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากการที่แบรนด์คริปโตต่าง ๆ เช่น LBank และ XBO.com เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในวงการกีฬา ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้และความคุ้นเคยในหมู่ผู้บริโภค ก่อนจะถึงอีเวนต์ใหญ่อย่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup) ที่จะจัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ
การเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้ Dogecoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ ถูกนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มราคา Dogecoin กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งนักลงทุนและผู้ใช้งานทั่วไป
