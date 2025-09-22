Dogecoin ร่วงแรงกว่า 10% หลุดแนวรับสำคัญ 0.25 ดอลลาร์ นักลงทุนจับตาสัญญาณการฟื้นตัวหรือการปรับฐานครั้งใหญ่
Dogecoin ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่อง หลังราคาหลุดโซนแนวรับสำคัญที่ $0.2650 ทำให้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดว่า การร่วงครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ หรือเป็นเพียงการพักตัวก่อนกลับมาฟื้นตัวต่อไป
การปรับตัวลงล่าสุดของ Dogecoin
ราคาของ Dogecoin ลดลงแรงหลังปิดแท่งเทียนใต้ระดับ $0.2720 คล้ายกับความเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ Ethereum โดย DOGE หลุดแนวรับ $0.2620 และ $0.2550 อย่างรวดเร็ว ก่อนลงไปทำจุดต่ำสุดที่ $0.2398
ปัจจุบัน DOGE เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ $0.250 และเส้นค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมง ขณะที่แนวต้านแรกอยู่แถว $0.2520 หากทะลุได้ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ $0.2550 และ $0.2720 ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% จากรอบการร่วงล่าสุด หากราคายืนเหนือ $0.2720 ได้อย่างมั่นคง โอกาสขยับขึ้นสู่ $0.280 และแม้แต่ $0.30 ก็ไม่ไกลเกินไป
สิ่งที่น่าสนใจคือ DOGE ยังคงเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจสูงในหมู่นักลงทุน แม้จะมีแรงขาย แต่กระแสการเก็งกำไรยังไม่หายไปจากตลาด
สถานการณ์ล่าสุดและปัจจัยกระตุ้นราคา
นักวิเคราะห์ MadWhale บน Tradingview ชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่อาจขับเคลื่อน DOGE ในรอบถัดไปคือกระแสการยื่นไฟลิ่ง ETF สำหรับ Altcoin หลายตัว โดยเฉพาะ Dogecoin ที่กำลังได้รับการจับตาอย่างมาก ความคาดหวังต่อ ETF ที่อาจเปิดให้ซื้อขายได้ภายในปีนี้ช่วยสร้างแรงหนุนทางจิตวิทยาให้นักลงทุน
แม้การตัดสินใจของ SEC จะเลื่อนออกไป แต่ความตื่นเต้นไม่ได้ลดลง โดย ETF อย่าง REX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) ยังคาดว่าจะได้รับไฟเขียวเร็ว ๆ นี้ หากเกิดขึ้นจริง อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาขึ้นแรงทันที นักวิเคราะห์บางรายประเมินว่า Dogecoin อาจพุ่งได้มากถึง 75% หรืออาจจะขยับขึ้นเท่าตัว
กระแสนี้ทำให้ Dogecoin ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าอาจกลายเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในมุมมองของนักเก็งกำไรที่เชื่อว่า ETF จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม
เหตุผลที่ Dogecoin ยังมีโอกาสพุ่ง
นอกเหนือจากแรงหนุนจาก ETF และการเข้าซื้อของวาฬแล้ว ปัจจัยทางเทคนิคยังคงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวเชิงบวก Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ Fibonacci สำคัญ หากยังสามารถยืนเหนือแนวรับ $0.24 ได้ต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นราว 18% เพื่อทดสอบแนวต้านที่ $0.315
อีกประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ Grayscale ที่ประกาศ Grayscale เดินหน้าเปลี่ยน Grayscale Dogecoin Trust เป็น Spot Dogecoin ETF โดยมี Coinbase เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ ซึ่งอาจกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของ REX-Osprey ETF หากได้รับการอนุมัติ
ความเคลื่อนไหวเช่นนี้สะท้อนว่า Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิง ที่ไม่ได้มีเพียงแรงเก็งกำไร แต่ยังมีปัจจัยพื้นฐานและโครงสร้างตลาดที่อาจเปลี่ยนสถานะของ DOGE จากมีมคอยน์ ไปสู่สินทรัพย์ที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจมากขึ้น
ความผันผวนของ DOGE เปิดทาง Pepenode สู่การเป็นเหรียญใหม่มาแรง
แม้ Dogecoin จะร่วงแรงกว่า 5% และนักวิเคราะห์ยังคงถกเถียงว่ารอบนี้คือการพักฐานหรือสัญญาณการฟื้นตัว แต่โอกาสสำหรับโปรเจกต์ที่สร้างประโยชน์จริงกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ Pepenode จึงถูกมองว่าเป็น เหรียญใหม่มาแรง ที่อาจได้อานิสงส์จากการหมุนเวียนสภาพคล่องเข้าสู่ Altcoin Season 3.0
นักวิเคราะห์หลายสำนักเชื่อว่าหาก Dogecoin ส่งสัญญาณบวกจากการอนุมัติ ETF จริง ๆ กระแสเงินทุนจะไม่หยุดอยู่ที่ DOGE เท่านั้น แต่จะไหลไปยังโครงการที่มีโครงสร้างโทเคโนมิกส์แข็งแกร่ง Pepenode ด้วยโมเดล “mine-to-earn” และการเผาเหรียญกว่า 70% ต่อการอัปเกรดโหนด ถูกยกให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะมีศักยภาพสร้างแรงซื้อระยะยาวมากกว่ามีมคอยน์ทั่วไป
ด้วยบรรยากาศตลาดที่นักลงทุนกำลังมองหาทางเลือกใหม่หลังจากความผันผวนของ DOGE Pepenode จึงยืนเด่นด้วยทั้งการันตีความปลอดภัยจากการตรวจสอบสัญญา การมีโมเดลเล่นเกมขุดเหรียญเพื่อสร้างรายได้ และแนวโน้มเข้ากระดานแลกเปลี่ยนในไม่ช้า ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามในรอบนี้เยี่ยมชมเพจ Pepenodei
