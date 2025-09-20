Grayscale เดินหน้าแผนการเปลี่ยน Grayscale Dogecoin Trust เป็น Spot Dogecoin ETF
Grayscale Investments ได้ยื่นเอกสาร S-1 ฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อเดินหน้าแผนการเปลี่ยน Grayscale Dogecoin Trust ที่มีอยู่ให้กลายเป็น Spot Dogecoin ETF อย่างเต็มรูปแบบ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจส่งผลให้ Dogecoin มีกองทุน ETF เป็นของตัวเองกองแรกในสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เจาะลึกเบื้องหลัง! Grayscale จับมือ Coinbase ดัน Dogecoin ETF
ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2025 Grayscale ได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญของแผนการจัดตั้ง Dogecoin ETF โดยได้เลือก Coinbase ให้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้รับฝากสินทรัพย์และนายหน้าหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานของ Coinbase ในการรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับสถาบัน
หากได้รับการอนุมัติ กองทุน Dogecoin ETF นี้จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ภายใต้สัญลักษณ์ “GDOG”
ความพยายามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด เนื่องจากก่อนหน้านี้ NYSE Arca ได้ยื่นแบบฟอร์มแยกต่างหากเพื่อขอลิสต์ Grayscale Dogecoin Trust ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝั่งสถาบันในการลงทุนใน Meme Coin ผ่านตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ตลาด ETF คริปโตกำลังเปลี่ยนไปหลัง SEC ไฟเขียวมาตรฐานใหม่
การยื่นขอจัดตั้ง Dogecoin ETF ของ Grayscale เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโต ETF กำลังคึกคักเป็นพิเศษ
โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ SEC ได้อนุมัติมาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปสำหรับกองทุนคริปโต ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญที่อาจนำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ETF ใหม่ ๆ จำนวนมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
มาตรฐานใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนและย่นระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติกองทุน ETF ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้ออกกองทุนอย่าง Grayscale กลับมาเดินหน้าผลักดันกองทุนที่นอกเหนือไปจาก Bitcoin และ Ethereum
โดยในวันเดียวกันกับการยื่นเอกสารของ Dogecoin นั้น NYSE Arca ก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขกองทุน Grayscale Ethereum Trust ETF และเวอร์ชัน “Mini” ควบคู่กันไปด้วย
อนาคตของ Dogecoin ETF และผลกระทบต่อนักลงทุน
แม้ว่าการอนุมัติ Dogecoin ETF จะยังไม่ใช่เรื่องที่การันตีได้ 100% แต่การยื่นเอกสารครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าภูมิทัศน์ของตลาด ETF ในสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการของนักลงทุนสถาบันได้ขยายวงกว้างมาสู่สินทรัพย์ประเภท Meme Coin แล้ว
หากกองทุน GDOG ได้รับการอนุมัติจริง จะถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะกองทุน Dogecoin ETF กองแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนในพอร์ตของ Grayscale แต่ยังเป็นการทดสอบท่าทีของ SEC ต่อการยอมรับสินทรัพย์คริปโตที่หลากหลายมากขึ้นในตลาดทุน
อีกทั้งยังอาจส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Dogecoin ในอนาคต ซึ่งมีศักยภาพที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเข้าสู่ตลาดคริปโต
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptodnes.bg/en/grayscale-pushes-dogecoin-etf-plans-with-amended-sec-filing/
