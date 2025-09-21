ลุ้นพุ่งรอบใหญ่? Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงซ้ำรอยประวัติศาสตร์
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดอีกครั้งหลังปรากฏสัญญาณกระทิงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซ้ำรอยเดิม โดยนักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่า Dogecoin อาจทำสถิติใหม่เร็ว ๆ นี้ หลังจากนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่ากราฟกำลังก่อตัวในรูปแบบ “1-2” ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่ในอดีต
Dogecoin ทะลุแนวต้านสำคัญสัญญาณแรกของขาขึ้นรอบใหม่?
ตามการวิเคราะห์ล่าสุดจาก Alpha Crypto Signal ชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญของราคา Dogecoin ซึ่งสามารถทะลุออกจากกรอบราคาแนวนอน (Horizontal Channel) ระหว่าง 0.22-0.24 ดอลลาร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานได้สำเร็จ ถือเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และเป็นการสิ้นสุดช่วงสะสมกำลังที่ราคาค่อนข้างนิ่งมานาน
สิ่งที่มาสนับสนุนการทะลุกรอบครั้งนี้คือปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของฝั่งผู้ซื้อ สะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราว แต่เป็นการไหลเข้าของเงินทุนที่แท้จริงสู่ Dogecoin
อย่างไรก็ตาม หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคา Dogecoin ได้มีการย่อตัวลงเล็กน้อยจากโซนแนวต้านที่ 0.29-0.30 ดอลลาร์และดัชนี RSI อยู่ในระดับ 60-70 ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่า Dogecoin เสี่ยงปรับฐานระยะสั้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง
โดย Alpha Crypto Signal ได้แสดงความคิดเห็นว่า หาก Dogecoin ย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับที่โซน 0.24-0.25 ดอลลาร์อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อตราบใดที่ Dogecoin ยังสามารถรักษาระดับราคาเหนือโซนสำคัญนี้ไว้ได้
เจาะลึกรูปแบบ ‘1-2’ ในตำนานของ Dogecoin ที่อาจซ้ำรอยประวัติศาสตร์
นอกจากการทะลุแนวต้านแล้ว อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าตื่นเต้นคือการกลับมาของรูปแบบทางเทคนิคที่เรียกว่า “1-2” นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง CryptoELlTES ได้โพสต์บน X ว่ารูปแบบดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลของราคา Dogecoin ทุกครั้งในอดีต
จากการวิเคราะห์ของเขา กราฟราคา Dogecoin ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรูปแบบ “1-2” นี้ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยส่งให้ราคาพุ่งทะยานเป็นพาราโบลามาแล้วหลายครั้ง จึงทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาโฟกัสไปที่แนวโน้มราคา Dogecoin อย่างใกล้ชิด
การที่กราฟแสดงพฤติกรรมคล้ายคลึงกับในอดีตเช่นนี้ ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่อาจกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
อนาคตราคา Dogecoin: จับตาแนวรับและแนวต้านสำคัญ
การผสมผสานระหว่างการทะลุออกจากกรอบสะสมกำลังและการปรากฏรูปแบบกระทิงในอดีต ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคของ Dogecoin ดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.26 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าแนวรับสำคัญที่เพิ่งทะลุขึ้นมา
สำหรับนักลงทุนที่กำลังจับตาสถานการณ์ของ Dogecoin จุดที่ต้องให้ความสำคัญคือแนวรับในโซน 0.24-0.25 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยเป็นแนวต้านมาก่อน
หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ก็มีโอกาสที่จะสร้างฐานและปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่แนวต้านบริเวณ 0.29-0.30 ดอลลาร์
แม้ว่ารูปแบบในอดีตจะไม่สามารถการันตีอนาคต แต่สัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ถือเป็นปัจจัยบวกที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับเหรียญที่ถูกยกให้เป็น Meme Coin อันดับต้น ๆ ของตลาดคริปโตอย่าง Dogecoin
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/dogecoin-2/dogecoin-bullish-echo/
จับตา Maxi Doge ทายาทของ Dogecoin
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมมาใหม่กำลังเป็นที่จับตา ระดมทุนช่วง Presale ได้กว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่และชุมชนที่มองเห็นศักยภาพเติบโต
โครงการนำเสนอภาพลักษณ์ “สุนัขกล้ามโต” สื่อถึงความแข็งแกร่งและวัฒนธรรมนักเทรดที่มุ่งมั่นทำกำไร Maxi Doge แก้ปัญหาเหรียญมีมไร้ทิศทางด้วยแบรนด์ที่สร้างการจดจำและกลยุทธ์การตลาดชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด โดยไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
Maxi Doge มีแผนพัฒนาต่อยอดประโยชน์ใช้สอยด้วยการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อให้นักเทรดได้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปที่มักไม่มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน
ด้วยประโยชน์ใช้สอยและแผนพัฒนาโครงการที่โดดเด่น ทำให้ Maxi Doge เป็นเหรียญ Presale ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในตลาดคริปโตปี 2025
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม