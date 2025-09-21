BTC $115,806.57 -0.16%
ETH $4,480.04 0.10%
SOL $240.09 0.86%
PEPE $0.000010 -0.28%
SHIB $0.000012 -0.03%
BNB $1,052.64 4.91%
DOGE $0.26 0.62%
XRP $2.99 0.42%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ลุ้นพุ่งรอบใหญ่? Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงซ้ำรอยประวัติศาสตร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดอีกครั้งหลังปรากฏสัญญาณกระทิงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซ้ำรอยเดิม โดยนักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่า Dogecoin อาจทำสถิติใหม่เร็ว ๆ นี้ หลังจากนักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่ากราฟกำลังก่อตัวในรูปแบบ “1-2” ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่ในอดีต

Dogecoin ทะลุแนวต้านสำคัญสัญญาณแรกของขาขึ้นรอบใหม่?

ตามการวิเคราะห์ล่าสุดจาก Alpha Crypto Signal ชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญของราคา Dogecoin ซึ่งสามารถทะลุออกจากกรอบราคาแนวนอน (Horizontal Channel) ระหว่าง 0.22-0.24 ดอลลาร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานได้สำเร็จ ถือเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และเป็นการสิ้นสุดช่วงสะสมกำลังที่ราคาค่อนข้างนิ่งมานาน

สิ่งที่มาสนับสนุนการทะลุกรอบครั้งนี้คือปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของฝั่งผู้ซื้อ สะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราว แต่เป็นการไหลเข้าของเงินทุนที่แท้จริงสู่ Dogecoin

อย่างไรก็ตาม หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคา Dogecoin ได้มีการย่อตัวลงเล็กน้อยจากโซนแนวต้านที่ 0.29-0.30 ดอลลาร์และดัชนี RSI อยู่ในระดับ 60-70 ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่า Dogecoin เสี่ยงปรับฐานระยะสั้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง

โดย Alpha Crypto Signal ได้แสดงความคิดเห็นว่า หาก Dogecoin ย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับที่โซน 0.24-0.25 ดอลลาร์อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อตราบใดที่ Dogecoin ยังสามารถรักษาระดับราคาเหนือโซนสำคัญนี้ไว้ได้

เจาะลึกรูปแบบ ‘1-2’ ในตำนานของ Dogecoin ที่อาจซ้ำรอยประวัติศาสตร์

นอกจากการทะลุแนวต้านแล้ว อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าตื่นเต้นคือการกลับมาของรูปแบบทางเทคนิคที่เรียกว่า “1-2” นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง CryptoELlTES ได้โพสต์บน X ว่ารูปแบบดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลของราคา Dogecoin ทุกครั้งในอดีต

จากการวิเคราะห์ของเขา กราฟราคา Dogecoin ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรูปแบบ “1-2” นี้ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยส่งให้ราคาพุ่งทะยานเป็นพาราโบลามาแล้วหลายครั้ง จึงทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาโฟกัสไปที่แนวโน้มราคา Dogecoin อย่างใกล้ชิด

การที่กราฟแสดงพฤติกรรมคล้ายคลึงกับในอดีตเช่นนี้ ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่อาจกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

อนาคตราคา Dogecoin: จับตาแนวรับและแนวต้านสำคัญ

การผสมผสานระหว่างการทะลุออกจากกรอบสะสมกำลังและการปรากฏรูปแบบกระทิงในอดีต ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคของ Dogecoin ดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.26 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าแนวรับสำคัญที่เพิ่งทะลุขึ้นมา

สำหรับนักลงทุนที่กำลังจับตาสถานการณ์ของ Dogecoin จุดที่ต้องให้ความสำคัญคือแนวรับในโซน 0.24-0.25 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยเป็นแนวต้านมาก่อน

หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ก็มีโอกาสที่จะสร้างฐานและปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่แนวต้านบริเวณ 0.29-0.30 ดอลลาร์

แม้ว่ารูปแบบในอดีตจะไม่สามารถการันตีอนาคต แต่สัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ถือเป็นปัจจัยบวกที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับเหรียญที่ถูกยกให้เป็น Meme Coin อันดับต้น ๆ ของตลาดคริปโตอย่าง Dogecoin

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/dogecoin-2/dogecoin-bullish-echo/

จับตา Maxi Doge ทายาทของ Dogecoin

MAXI

Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมมาใหม่กำลังเป็นที่จับตา ระดมทุนช่วง Presale ได้กว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่และชุมชนที่มองเห็นศักยภาพเติบโต

โครงการนำเสนอภาพลักษณ์ “สุนัขกล้ามโต” สื่อถึงความแข็งแกร่งและวัฒนธรรมนักเทรดที่มุ่งมั่นทำกำไร Maxi Doge แก้ปัญหาเหรียญมีมไร้ทิศทางด้วยแบรนด์ที่สร้างการจดจำและกลยุทธ์การตลาดชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด โดยไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

Maxi Doge มีแผนพัฒนาต่อยอดประโยชน์ใช้สอยด้วยการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อให้นักเทรดได้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปที่มักไม่มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน

ด้วยประโยชน์ใช้สอยและแผนพัฒนาโครงการที่โดดเด่น ทำให้ Maxi Doge เป็นเหรียญ Presale ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในตลาดคริปโตปี 2025

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,239,559,520,370
-0.05
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
สัญญาณ SOPR ชี้ชัด Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ นักลงทุนแห่เข้าซื้ออย่างมั่นใจ
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-21 10:36:19
ข่าว Altcoin
Solana ปะทะ Cardano! เหรียญไหนน่าเก็บยาวถึงปี 2030?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-21 02:49:27
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า