BTC $117,207.37 0.70%
ETH $4,581.39 2.03%
SOL $246.77 5.18%
PEPE $0.000011 3.90%
SHIB $0.000013 2.68%
BNB $992.47 3.98%
DOGE $0.27 5.29%
XRP $3.12 3.53%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

วาฬจัดหนัก! Dogecoin ร่วง 13% หลังถูกเทขาย 181 ล้านดอลลาร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin

Dogecoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักหลังจากข้อมูล On-chain เปิดเผยว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ได้ทำการเทขายเหรียญมูลค่ามหาศาล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาดิ่งลงกว่า 13% จากจุดสูงสุดล่าสุด

การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Dogecoin เพียงเหรียญเดียว แต่ยังพบสัญญาณการขายที่คล้ายกันในเหรียญใหญ่อย่าง XRP ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เจาะลึก! วาฬ Dogecoin เทขาย 680 ล้าน DOGE กดดันราคา

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้เปิดเผยข้อมูลจาก Santiment ผ่านโพสต์บน X โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มราคา Dogecoin ล่าสุดในตัวชี้วัด ‘Supply Distribution’ ซึ่งติดตามปริมาณเหรียญที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวาฬที่ถือ Dogecoin ระหว่าง 100 ล้านถึง 1,000 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าประมาณ 26.4 ล้าน ถึง 264 ล้านดอลลาร์ได้ลดการถือครองลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วงเวลาเพียง 4 วัน วาฬกลุ่มนี้ได้เทขาย Dogecoin ออกไปมากถึง 680 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าราว 181 ล้านดอลลาร์

การเทขายเริ่มขึ้นในช่วงที่ราคา Dogecoin กำลังฟื้นตัวไปสู่ระดับ 0.307 ดอลลาร์ และการขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนรายใหญ่ได้กดดันให้ราคาลดลงมาประมาณ 13% จากจุดสูงสุดนั้น

อย่างไรก็ตาม แม้แรงขายจากนักลงทุนรายใหญ่จะสร้างแรงกดดันต่อราคา แต่ตลาดก็ยังจับตามองข่าวเชิงบวกอย่างเช่น Rex-Osprey จ่อเปิดตัว Dogecoin ETF ที่อาจเข้ามาเปลี่ยนเกม และเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากสถาบันเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้

ไม่ใช่แค่ Dogecoin! วาฬ XRP ร่วมวงเทขายกว่า 605 ล้านดอลลาร์

ปรากฏการณ์เทขายจากนักลงทุนรายใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Meme Coin นี้เพียงเหรียญเดียว จากการวิเคราะห์ของ Ali Martinez เช่นกันพบว่าเหรียญ XRP ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนรายใหญ่อย่างหนักหน่วงไม่แพ้กัน

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองระหว่าง 1 ล้าน ถึง 10 ล้าน XRP ได้เทขายออกไปกว่า 200 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 605.5 ล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาด ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่กำลังทำการขายเพื่อทำกำไรหรือลดความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัว

ที่น่าสนใจคือ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีข่าวสำคัญว่า SEC มีการอนุมัติกฎใหม่ที่อาจปูทางให้ XRP Spot ETF ซึ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนประเมินว่าอาจเป็นโอกาสทองระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายมหาศาลจากวาฬได้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-down-13-whales-distribute-181-doge/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,304,883,239,347
0.51
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Donald Trump Jr. หนุน Dogecoin! Thumzup Media ทุ่มซื้อ 7.5 ล้านเหรียญ เดินหน้าสู่เหมืองคริปโตเต็มตัว
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-18 17:09:57
XRP ข่าวล่าสุด
SEC ไฟเขียวแล้ว! กองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรด
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-18 16:43:00
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า