วาฬจัดหนัก! Dogecoin ร่วง 13% หลังถูกเทขาย 181 ล้านดอลลาร์
Dogecoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักหลังจากข้อมูล On-chain เปิดเผยว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ได้ทำการเทขายเหรียญมูลค่ามหาศาล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาดิ่งลงกว่า 13% จากจุดสูงสุดล่าสุด
การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Dogecoin เพียงเหรียญเดียว แต่ยังพบสัญญาณการขายที่คล้ายกันในเหรียญใหญ่อย่าง XRP ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เจาะลึก! วาฬ Dogecoin เทขาย 680 ล้าน DOGE กดดันราคา
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้เปิดเผยข้อมูลจาก Santiment ผ่านโพสต์บน X โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มราคา Dogecoin ล่าสุดในตัวชี้วัด ‘Supply Distribution’ ซึ่งติดตามปริมาณเหรียญที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวาฬที่ถือ Dogecoin ระหว่าง 100 ล้านถึง 1,000 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าประมาณ 26.4 ล้าน ถึง 264 ล้านดอลลาร์ได้ลดการถือครองลงอย่างมีนัยสำคัญ
ในช่วงเวลาเพียง 4 วัน วาฬกลุ่มนี้ได้เทขาย Dogecoin ออกไปมากถึง 680 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าราว 181 ล้านดอลลาร์
การเทขายเริ่มขึ้นในช่วงที่ราคา Dogecoin กำลังฟื้นตัวไปสู่ระดับ 0.307 ดอลลาร์ และการขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนรายใหญ่ได้กดดันให้ราคาลดลงมาประมาณ 13% จากจุดสูงสุดนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้แรงขายจากนักลงทุนรายใหญ่จะสร้างแรงกดดันต่อราคา แต่ตลาดก็ยังจับตามองข่าวเชิงบวกอย่างเช่น Rex-Osprey จ่อเปิดตัว Dogecoin ETF ที่อาจเข้ามาเปลี่ยนเกม และเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากสถาบันเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้
ไม่ใช่แค่ Dogecoin! วาฬ XRP ร่วมวงเทขายกว่า 605 ล้านดอลลาร์
ปรากฏการณ์เทขายจากนักลงทุนรายใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Meme Coin นี้เพียงเหรียญเดียว จากการวิเคราะห์ของ Ali Martinez เช่นกันพบว่าเหรียญ XRP ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนรายใหญ่อย่างหนักหน่วงไม่แพ้กัน
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองระหว่าง 1 ล้าน ถึง 10 ล้าน XRP ได้เทขายออกไปกว่า 200 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 605.5 ล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาด ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่กำลังทำการขายเพื่อทำกำไรหรือลดความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัว
ที่น่าสนใจคือ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีข่าวสำคัญว่า SEC มีการอนุมัติกฎใหม่ที่อาจปูทางให้ XRP Spot ETF ซึ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนประเมินว่าอาจเป็นโอกาสทองระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายมหาศาลจากวาฬได้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-down-13-whales-distribute-181-doge/