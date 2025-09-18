SEC ไฟเขียวกฎใหม่! XRP และ Solana มีหวังได้ Spot ETF จุดชนวน Altcoin Season
วงการคริปโตกำลังคึกคักเป็นพิเศษ หลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติกฎเกณฑ์การจดทะเบียนใหม่สำหรับกองทุน ETF ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับ Spot ETF ของสกุลเงินดิจิทัลนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum โดยนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่า XRP และ Solana จะเป็นเหรียญกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งอาจนำไปสู่ Altcoin Season ครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม
เจาะลึกกฎใหม่ SEC ปูทางให้ XRP Spot ETF เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา SEC ได้มีมติอนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอย่าง Nasdaq, Cboe BZX และ NYSE Arca สามารถใช้มาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไป (Generic Listing Standards) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity-based trust shares) ได้ ซึ่งรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีด้วย
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะมันจะช่วยลดขั้นตอนที่ยืดเยื้อและซับซ้อนลงอย่างมาก จากเดิมที่การยื่นขออนุมัติ Spot ETF แต่ละกองทุนต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 240 วันหรือมากกว่านั้น แต่ภายใต้กฎใหม่นี้ กระบวนการทั้งหมดอาจลดลงเหลือเพียง 75 วันเท่านั้น
สำหรับ XRP ซึ่งเป็นเหรียญที่หลายฝ่ายคาดหวังให้มี Spot ETF มานาน การเปลี่ยนแปลงนี้เปรียบเสมือนการปลดล็อกครั้งสำคัญ หลังจากที่การยื่นขออนุมัติก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับความล่าช้ามาเป็นเวลานาน นักวิเคราะห์คาดว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับ XRP จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ได้เดินหน้าภายใต้กรอบการทำงานใหม่นี้
Solana และเหล่า Altcoin จ่อคิวรับอานิสงส์ถ้วนหน้า
นอกเหนือจาก XRP แล้ว Solana (SOL) ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ถูกจับตามองว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ SEC ในครั้งนี้ ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ Solana เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ที่ต้องการเปิดตัว Spot ETF ใหม่ๆ
James Seyffart นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ถึงกับกล่าวผ่าน X (Twitter) ว่า “นี่คือกรอบการทำงานสำหรับ Crypto ETP ที่เรารอคอยกันมานาน” พร้อมคาดการณ์ว่าจะเกิด “คลื่น” ของการเปิดตัวกองทุน Spot Crypto ETP ในอีกไม่กี่สัปดาห์และเดือนข้างหน้านี้
ยิ่งไปกว่านั้น กฎใหม่นี้อาจเปิดทางให้ Altcoin อื่นๆ อีกกว่าสิบสกุลสามารถมี Spot ETF เป็นของตัวเองได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเหรียญนั้นๆ จะต้องมีตลาดฟิวเจอร์สซื้อขายบน Coinbase Derivatives Exchange มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของยุคทองสำหรับ Altcoin อย่างแท้จริง
มองอนาคตตลาด: เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จะเป็นตัวไหน?
การตัดสินใจของ SEC ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อเหรียญอย่าง XRP และ Solana ซึ่งจัดเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาพรวมของตลาดคริปโตทั้งหมด การอนุมัติที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากตลาดการเงินดั้งเดิมเข้ามาสู่โลกคริปโต ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดในระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี Donald Trump ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น นักลงทุนจึงควรจับตาดูเหรียญที่มีศักยภาพระยะยาวเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพราะนี่อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าลงทุนก่อนที่ตลาดจะปรับตัวรับข่าวดีอย่างเต็มรูปแบบ
