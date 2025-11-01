ชี้ชะตา Dogecoin! วาฬเทขายหนักเสี่ยงร่วงหรือลุ้นพุ่ง 800%
Dogecoin กำลังเผชิญสถานการณ์ที่เรียกได้ว่า “ชี้เป็นชี้ตาย” หลังราคาร่วงลงกว่า 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 0.18 ดอลลาร์ท่ามกลางแรงเทขายอย่างหนักจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่า Dogecoin จะสามารถยืนหยัดและกลับตัวได้หรือไม่ หรือจะเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่
วิเคราะห์ราคา Dogecoin ณ จุดวัดใจ 0.18 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ชี้ให้เห็นว่าระดับราคา 0.18 ดอลลาร์ถือเป็นแนวรับสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Dogecoin ในขณะนี้
หาก Dogecoin สามารถรักษาฐานเหนือระดับนี้ไว้ได้ ก็อาจเป็นใบเบิกทางไปสู่การฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ 0.26 ดอลลาร์หรือไกลถึง 0.33 ดอลลาร์ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม หากแนวรับนี้ถูกทำลายลง อาจเป็นการยืนยันถึงแรงขายที่แข็งแกร่งและเปิดประตูสู่การปรับฐานราคาที่ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่ถือครอง Dogecoin อยู่ในปัจจุบัน
สัญญาณอันตราย! ‘Death Cross’ และแรงเทขายจากวาฬ
แรงกดดันต่อ Dogecoin ไม่ได้มาจากแค่การทดสอบแนวรับ แต่ยังมาจากสัญญาณทางเทคนิคที่น่ากังวล
โดยล่าสุดกราฟได้เกิดสัญญาณ “Death Cross” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน สัญญาณนี้มักถูกตีความว่าเป็นการยืนยันถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอลง และอาจทำให้ราคามีความเปราะบางต่อสภาวะตลาดขาลงมากขึ้น
นอกจากนี้ ข้อมูล On-chain จาก Santiment ยังเผยให้เห็นว่ากลุ่มวาฬได้เริ่มเทขาย Dogecoin จำนวนมหาศาล โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการขายออกไปประมาณ 500 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 92 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณลบต่อความเชื่อมั่นของตลาด
ปริมาณการซื้อขาย Dogecoin ทรุดฮวบกว่า 51%
ปัจจัยลบอีกประการที่ซ้ำเติมสถานการณ์ของ Dogecoin คือปริมาณการซื้อขายรายวันที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยล่าสุดได้ลดลงถึง 51% เหลือเพียง 1,340 ล้านดอลลาร์
การที่ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ราคากำลังเผชิญแรงกดดัน บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดน้อยลง และอาจทำให้ราคามีความผันผวนสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้
มุมมองสวนกระแส: นักวิเคราะห์ยังลุ้น Dogecoin พุ่ง 800% สู่ 1.70 ดอลลาร์
แม้ว่าภาพรวมในระยะสั้นจะดูเป็นลบ แต่ก็ยังมีนักวิเคราะห์บางส่วนที่ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่ออนาคตของ Dogecoin ในระยะยาว
นักวิเคราะห์ตลาด Bitcoinsensus ได้คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin อาจกำลังจะเริ่มต้นขาขึ้นครั้งใหญ่ โดยอ้างอิงจากรูปแบบราคาในอดีตที่เคยทำกำไรได้ถึง 300% และ 500%
เขาตั้งข้อสังเกตว่าในวัฏจักรปัจจุบัน ราคาอาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อีกถึง 800% โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ประมาณ 1.70 ดอลลาร์หากรูปแบบในอดีตยังคงดำเนินต่อไป
การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ Diana Sanchez ที่ว่า Dogecoin ยังคงแสดงถึงศักยภาพในเชิงบวก เธอมีมุมมองว่า Dogecoin เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีผลการดำเนินงานดีในปีนี้และหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 0.218 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จก็จะมีโอกาสปรับตัวไปสู่ระดับ 0.50 ดอลลาร์ในระยะยาว
มุมมองเหล่านี้ได้สร้างความหวังให้กับนักลงทุนสายกระทิงที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ Dogecoin
