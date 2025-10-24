BTC $110,451.15 0.16%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

เหลือจะเชื่อ! นวค.ชี้ Dogecoin อาจทะยาน 67% ถ้าฝ่าแนวต้านสำเร็จ

ตลาดคริปโตเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวและ Dogecoin ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่แสดงศักยภาพในการกลับตัวอย่างน่าจับตา ล่าสุด นักวิเคราะห์ได้ชี้เป้าหมายราคาที่อาจพุ่งขึ้นถึง 67% แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ Dogecoin จะต้องสามารถรักษาแนวรับหลักไว้ให้ได้เสียก่อน ซึ่งเป็นจุดชี้วัดสำคัญสำหรับทิศทางราคาในระยะสั้น

วิเคราะห์ราคา Dogecoin และโอกาสการฟื้นตัวล่าสุด

ราคา Dogecoin ได้ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของวันที่ 22 ตุลาคม 2025 ที่ 0.184 ดอลลาร์มาทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 0.198 ดอลลาร์ ข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่รายงาน ราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.197 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และปรับตัวขึ้นกว่า 8% ในรอบสัปดาห์

การเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Dogecoin ยังคงมีศักยภาพในการฟื้นตัวต่อไป แม้ Bitcoin ยังคงทรงตัวที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ แต่บรรยากาศของตลาดคริปโตโดยรวมดูผ่อนคลายมากขึ้น เพราะโดนัลด์ ทรัมป์จะพบกับสี จิ้นผิง 30 ตุลาคม 2025 โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีการพูดคุยในหลายประเด็น เช่น การค้าและภาษีระหว่างประเทศ เทคโนโลยีและความมั่นคงด้านไซเบอร์ และการการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ไปจีน ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองสถานการณ์และนี้อย่างใกล้ชิด

เปิดแนวรับสำคัญ! กุญแจสู่เป้าหมาย 0.33 ดอลลาร์ของ Dogecoin

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน X โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวรับที่ระดับราคา 0.18 ดอลลาร์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ในระยะสั้นนี้

เขาระบุว่า “Dogecoin ต้องป้องกันแนวรับที่ 0.18 ดอลลาร์ให้ได้ หากทำสำเร็จ เส้นทางสู่เป้าหมาย 0.25 ดอลลาร์หรือ 0.33 ดอลลาร์ก็จะถูกเปิดออก”

การไปถึงเป้าหมายที่ 0.25 ดอลลาร์หมายถึงการเพิ่มขึ้นถึง 27% จากราคาปัจจุบัน ในขณะที่การพุ่งไปถึง 0.33 ดอลลาร์จะคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 67% เลยทีเดียว

จับตาข่าวลือ BlackRock เตรียมยื่น Dogecoin ETF

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คริปโตรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า CEO บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่าบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกอย่าง BlackRock อาจกำลังพิจารณายื่นขออนุมัติ Dogecoin ETF ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

แม้ข่าวดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสนใจในหมู่นักลงทุนรายย่อยและสร้างแรงซื้อเข้ามาในตลาด Dogecoin

หากข่าวนี้เป็นจริง การเปิดตัว Dogecoin ETF จะถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้าสู่ราชาแห่ง Meme Coin นี้ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพให้กับราคาในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังต่อข่าวลือและติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ เพราะตลาดคริปโตมักตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่สูงเกินคาด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/doge-to-033-in-sight-dogecoin-must-defend-this-key-level-first

