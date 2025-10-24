จับตาราคา Dogecoin หลังมีข่าวลือ BlackRock เตรียมยื่น ETF
Dogecoin กำลังกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังราคาฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือกระแสข่าวลือที่ว่า BlackRock สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กำลังเตรียมยื่นจัดตั้งกองทุน Dogecoin ETF ซึ่งจุดประกายความหวังครั้งใหญ่ในตลาด
ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคที่น่าจับตาอย่างรูปแบบ “Double Bottom” ที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งสำคัญของราคา Dogecoin ในอนาคตอันใกล้นี้
ข่าวลือ BlackRock เตรียมยื่น Dogecoin ETF จุดประกายความหวังในตลาด
กระแสข่าวลือเกี่ยวกับ Dogecoin ETF ได้รับการจุดประกายจากนักวิเคราะห์คริปโตรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า CEO บนแพลตฟอร์ม X ซึ่งเปิดเผยว่า BlackRock กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งกองทุน Dogecoin ETF ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชุมชนคริปโต และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุน Dogecoin เป็นอย่างมาก เนื่องจากมองว่าความสนใจจากสถาบันการเงินระดับโลกคือสัญญาณกระทิงที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้ง BlackRock หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทำให้นักสังเกตการณ์ตลาดยังคงต้องใช้ความระมัดระวังกับข่าวดังกล่าว โดยชี้ว่ากระบวนการยื่นขอ ETF นั้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดและมักใช้เวลานานกว่าจะได้รับการอนุมัติ
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็กำลังรอคอยผลการพิจารณา Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares ซึ่งล่าสุดนี้มีรายงานว่าได้ปรากฏรายชื่อบนเว็บไซต์ของ Depository Trust & Clearing Corporation แล้ว หากได้รับการอนุมัติ อาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาพุ่งสูงและดันราคา Dogecoin ให้ทะลุแนวต้านสำคัญได้อีกครั้ง
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณ Double Bottom ลุ้นทะยาน
นอกเหนือจากข่าวลือเชิงบวก ในทางเทคนิคแล้ว กราฟราคา Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณที่น่าสนใจ โดยนักวิเคราะห์ Cryptochimpanz ชี้ว่า Dogecoin กำลังสร้างฐานราคาที่มั่นคงเหนือแนวรับสำคัญบริเวณ 0.17 ดอลลาร์และที่สำคัญคือการก่อตัวของรูปแบบกราฟที่เรียกว่า “Double Bottom” ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้น
รูปแบบ Double Bottom นี้มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ช่วงราคา 0.20-0.22 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้สำเร็จจะเป็นการยืนยันการกลับตัวของราคา และอาจเปิดประตูสู่เป้าหมายถัดไปที่ 1 ดอลลาร์
แต่ในทางกลับกัน หากราชาแห่ง Meme Coin ได้ทะลุแนวรับที่ 0.17 ดอลลาร์ลงไป อาจเห็นการปรับฐานลงไปที่ 0.12 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้นที่ 0.10 ดอลลาร์ได้
จับตาภาพรวมตลาด: ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนราคา Dogecoin
ในเดือนตุลาคม 2025 ตลาดคริปโตยังคงปกคลุมไปด้วยความกังวลว่าจะเกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดย Bitcoin ซึ่งตัวชี้วัดหลักของตลาดได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์
แต่ล่าสุดนี้ ทรัมป์ได้ออกคำสั่งอภัยโทษให้ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐฯ อาจมีท่าทีเปิดกว้างต่อสถาบันคริปโตมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันและส่งผลบวกต่อราคาคริปโตในภาพรวม
ปัจจัยทั้งสองนี้มีแนวโน้มจะส่งผลบวกต่อ Dogecoin ในเชิงจิตวิทยานักลงทุนและแนวโน้มราคาในระยะกลางถึงยาว การที่ Bitcoin ยังคงรักษาระดับเหนือ 100,000 ดอลลาร์ได้ถือเป็นแรงสนับสนุนเชิงเทคนิคให้กับเหรียญ Altcoin รวมถึง Dogecoin ด้วย เพราะนักลงทุนจะยังคงมีความเชื่อมั่นในตลาดและกล้าเสี่ยง
หากเกิดการอนุมัติ Dogecoin ETF ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายมากขึ้น ก็มีโอกาสสูงที่ราคา Dogecoin จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tronweekly.com/dogecoin-doge-eyes-1-amid-etf-speculation-and/