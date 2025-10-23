BTC $109,624.81 1.47%
ETH $3,899.52 1.75%
SOL $188.99 1.99%
PEPE $0.0000069 1.50%
SHIB $0.000010 1.07%
BNB $1,100.40 2.58%
DOGE $0.19 2.32%
XRP $2.41 0.61%
Cryptonews บิทคอยน์

ศึกตลาดการเงิน! Bitcoin นิ่ง ทองคำย่อตัว แต่หุ้น AI พุ่งแรง แซงทุกกระแส

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin ทองคำ และ AI

ภาพรวมตลาดการลงทุนล่าสุดเผยให้เห็นทิศทางที่น่าสนใจ เมื่อนักลงทุนกระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามรายงานจาก 10x Research แม้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะเริ่มคงที่ แต่ Bitcoin (BTC) กลับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ สวนทางกับหุ้นกลุ่ม AI ที่ร้อนแรงต่อเนื่อง และราคาทองคำที่เริ่มย่อตัวลงจากจุดสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังเลือกเดิมพันในธีมการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป แทนที่จะเป็นตลาดกระทิงในภาพรวมอย่างที่หลายคนรอดู

วิเคราะห์ Bitcoin ชนแนวต้านสำคัญ $112,000 จะไปต่อหรือพอแค่นี้?

สถานการณ์ของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว โดยความเชื่อมั่นในตลาดได้รับแรงหนุนชั่วครู่จากข่าวลือเรื่องการจัดตั้งกองทุน Bitcoin ETF ในสหราชอาณาจักร แต่ก็ถูกกดดันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และการกำกับดูแล ส่งผลให้ราคา BTC เคลื่อนไหวแบบ Sideways (ไม่แกว่งตัวนัก)

Michaël van de Poppe นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ชี้ให้เห็นว่าโซนราคา $112,000 คือแนวต้านตัดสินที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่า BTC จะสามารถกลับเข้าสู่รอบขาขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่ เขาเชื่อว่าหาก BTC สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลให้ Ethereum (ETH) ทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) และกระตุ้นให้ตลาด Altcoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม van de Poppe ยังมองว่าการย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ $106,000 อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสม โดยมองว่าเป็นการทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งมากกว่าจะเป็นสัญญาณของตลาดหมี มุมมองนี้สอดคล้องกับสถาบันหลายแห่งที่มองว่าช่วงราคา $106,000 – $112,000 คือโซนชี้ชะตาของ BTC ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

ทองคำ “พักฐาน” หลังทำจุดสูงสุด แต่ยังเป็นหลุมหลบภัยชั้นดี

ในฝั่งของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง “ทองคำ” แม้จะมีการย่อตัวลงจากจุดสูงสุดที่ $4,379 มาเคลื่อนไหวแถว $4,074 แต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงต้องการสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดในภาพรวม

กราฟทองคำ ที่มา: BullionVault 23-10-2025
ที่มา: BullionVault

แรงหนุนสำคัญของราคาทองคำมาจากการที่ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับความกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดการเงิน หลังจากธนาคารขนาดเล็กบางแห่งเริ่มส่งสัญญาณเตือนเรื่องหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนบางส่วนโยกเงินทุนเข้ามาพักในทองคำเพื่อความปลอดภัย

หุ้น AI มาแรง! ขึ้นแท่นดาวเด่นดึงดูดกระแสเงินทุน

ขณะที่ BTC และทองคำกำลังเผชิญกับความท้าทาย หุ้นกลุ่ม AI กลับกลายเป็นดาวเด่นที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Broadcom, TSMC และ Caterpillar ช่วยหนุนให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น

กระแสความนิยมใน AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบมาถึงอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทเหมืองขุด Bitcoin ที่กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เจาะลึกหุ้นเหมือง Bitcoin พลิกเกมสู่ AI โตสวนกระแส

ความแตกต่างอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในกลุ่มหุ้นเหมืองขุด BTC คือ บริษัทที่หันมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หรือ Cloud Computing มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าบริษัทที่ยังคงพึ่งพารูปแบบการขุดแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด

Bitdeer Technologies เป็นผู้นำในการฟื้นตัวครั้งนี้ หลังจากประกาศปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ AI-computing ซึ่งกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง เช่นเดียวกับ Riot Platforms ที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายศูนย์ข้อมูล

เช่นเดียวกับเหรียญพรีเซลอย่าง Pepenode ที่ผสมผสานการขุด “เหรียญมีม” เข้ากับโมเดล “Mine-to-Earn” ที่แปลกใหม่ ก็ย่อมได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว

การทำงานของ Pepenode คือการขุดเสมือน ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าการขุด Bitcoin มหาศาล

ในทางกลับกัน บริษัทที่พึ่งพาการกู้ยืมเงินทุนอย่าง Bitfarms กลับเผชิญกับความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนหุ้น (Dilution) หลังประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

Iren หุ้น AI-Mining โชว์ฟอร์มร้อนแรง พุ่งกว่า 500%

ดาวเด่นที่น่าจับตามองที่สุดคือ Iren ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 500% นับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา หลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจ AI-cloud service อย่างเต็มตัว บริษัทได้ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์แบบ Hybrid Computing กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม แทนที่การขุดเหรียญเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ TeraWulf ยังได้ระดมทุนสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ โดยตอกย้ำว่าการผสมผสานระหว่างการขุดคริปโตและบริการด้าน AI คือทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป

สรุปก็คือ สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นการแบ่งขั้วของเงินทุนอย่างชัดเจน นักลงทุนไม่ได้เทเงินไปที่สินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เลือกที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังธีมการลงทุนที่แตกต่างกัน ทั้ง Bitcoin ที่กำลังรอการ Breakout, ทองคำ ที่ยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และ หุ้น AI ที่กำลังเติบโตอย่างร้อนแรง

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ศึกตลาดการเงิน! Bitcoin นิ่ง ทองคำย่อตัว แต่หุ้น AI พุ่งแรง แซงทุกกระแส
Arthur Hayes ชี้นโยบายการเงินญี่ปุ่นอาจดัน Bitcoin สู่ 1 ล้านดอลลาร์
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 ตุลาคม 2025
ลุ้นระทึก! Bitcoin ย่อตัวที่ $108k หลัง Fed แถลง จะไปต่อหรือร่วง?
เทรดเดอร์เปลี่ยนเกม! แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า
สัญญาณอันตราย! Peter Brandt ชี้ Bitcoin อาจซ้ำรอยวิกฤตยุค 70s?

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,892,310,712,363
0.81
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
AI ชี้เป้า! Deepseek ทำนายราคา Ethereum, XRP, Cardano ภายในสิ้นปี 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-23 16:26:15
XRP ข่าวล่าสุด
Ripple เขย่าวงการ! XRP มีลุ้นพุ่งแรงแตะ 4 ดอลลาร์ หลังจับมือ Fed
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-23 14:29:11
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า