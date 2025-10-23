ศึกตลาดการเงิน! Bitcoin นิ่ง ทองคำย่อตัว แต่หุ้น AI พุ่งแรง แซงทุกกระแส
ภาพรวมตลาดการลงทุนล่าสุดเผยให้เห็นทิศทางที่น่าสนใจ เมื่อนักลงทุนกระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามรายงานจาก 10x Research แม้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะเริ่มคงที่ แต่ Bitcoin (BTC) กลับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ สวนทางกับหุ้นกลุ่ม AI ที่ร้อนแรงต่อเนื่อง และราคาทองคำที่เริ่มย่อตัวลงจากจุดสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังเลือกเดิมพันในธีมการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป แทนที่จะเป็นตลาดกระทิงในภาพรวมอย่างที่หลายคนรอดู
วิเคราะห์ Bitcoin ชนแนวต้านสำคัญ $112,000 จะไปต่อหรือพอแค่นี้?
สถานการณ์ของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว โดยความเชื่อมั่นในตลาดได้รับแรงหนุนชั่วครู่จากข่าวลือเรื่องการจัดตั้งกองทุน Bitcoin ETF ในสหราชอาณาจักร แต่ก็ถูกกดดันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และการกำกับดูแล ส่งผลให้ราคา BTC เคลื่อนไหวแบบ Sideways (ไม่แกว่งตัวนัก)
Michaël van de Poppe นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ชี้ให้เห็นว่าโซนราคา $112,000 คือแนวต้านตัดสินที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่า BTC จะสามารถกลับเข้าสู่รอบขาขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่ เขาเชื่อว่าหาก BTC สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลให้ Ethereum (ETH) ทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) และกระตุ้นให้ตลาด Altcoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม van de Poppe ยังมองว่าการย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ $106,000 อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสม โดยมองว่าเป็นการทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งมากกว่าจะเป็นสัญญาณของตลาดหมี มุมมองนี้สอดคล้องกับสถาบันหลายแห่งที่มองว่าช่วงราคา $106,000 – $112,000 คือโซนชี้ชะตาของ BTC ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
ทองคำ “พักฐาน” หลังทำจุดสูงสุด แต่ยังเป็นหลุมหลบภัยชั้นดี
ในฝั่งของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง “ทองคำ” แม้จะมีการย่อตัวลงจากจุดสูงสุดที่ $4,379 มาเคลื่อนไหวแถว $4,074 แต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงต้องการสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดในภาพรวม
แรงหนุนสำคัญของราคาทองคำมาจากการที่ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับความกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดการเงิน หลังจากธนาคารขนาดเล็กบางแห่งเริ่มส่งสัญญาณเตือนเรื่องหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนบางส่วนโยกเงินทุนเข้ามาพักในทองคำเพื่อความปลอดภัย
หุ้น AI มาแรง! ขึ้นแท่นดาวเด่นดึงดูดกระแสเงินทุน
ขณะที่ BTC และทองคำกำลังเผชิญกับความท้าทาย หุ้นกลุ่ม AI กลับกลายเป็นดาวเด่นที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Broadcom, TSMC และ Caterpillar ช่วยหนุนให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น
กระแสความนิยมใน AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบมาถึงอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทเหมืองขุด Bitcoin ที่กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เจาะลึกหุ้นเหมือง Bitcoin พลิกเกมสู่ AI โตสวนกระแส
ความแตกต่างอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในกลุ่มหุ้นเหมืองขุด BTC คือ บริษัทที่หันมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หรือ Cloud Computing มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าบริษัทที่ยังคงพึ่งพารูปแบบการขุดแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด
Bitdeer Technologies เป็นผู้นำในการฟื้นตัวครั้งนี้ หลังจากประกาศปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ AI-computing ซึ่งกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง เช่นเดียวกับ Riot Platforms ที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายศูนย์ข้อมูล
เช่นเดียวกับเหรียญพรีเซลอย่าง Pepenode ที่ผสมผสานการขุด “เหรียญมีม” เข้ากับโมเดล “Mine-to-Earn” ที่แปลกใหม่ ก็ย่อมได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน บริษัทที่พึ่งพาการกู้ยืมเงินทุนอย่าง Bitfarms กลับเผชิญกับความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนหุ้น (Dilution) หลังประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
Iren หุ้น AI-Mining โชว์ฟอร์มร้อนแรง พุ่งกว่า 500%
ดาวเด่นที่น่าจับตามองที่สุดคือ Iren ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 500% นับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา หลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจ AI-cloud service อย่างเต็มตัว บริษัทได้ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์แบบ Hybrid Computing กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม แทนที่การขุดเหรียญเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ TeraWulf ยังได้ระดมทุนสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ โดยตอกย้ำว่าการผสมผสานระหว่างการขุดคริปโตและบริการด้าน AI คือทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป
สรุปก็คือ สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นการแบ่งขั้วของเงินทุนอย่างชัดเจน นักลงทุนไม่ได้เทเงินไปที่สินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เลือกที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังธีมการลงทุนที่แตกต่างกัน ทั้ง Bitcoin ที่กำลังรอการ Breakout, ทองคำ ที่ยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และ หุ้น AI ที่กำลังเติบโตอย่างร้อนแรง