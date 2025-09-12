สัญญาณกระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นทะลุเป้า $0.30
Dogecoin กำลังส่งสัญญาณบวก โดยราคาซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 0.249 ดอลลาร์ซึ่งเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญของกรอบราคาที่เคลื่อนไหวมาตลอด 6 สัปดาห์ระหว่าง 0.22-0.25 ดอลลาร์ ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เริ่มบ่งชี้ถึงโอกาสในการพุ่งขึ้นของราคา ทำให้เหรียญมีมขวัญใจมหาชนตัวนี้กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณเทคนิคชี้อาจถึงเวลาพุ่ง
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค Dogecoin กำลังแสดงโมเมนตัมเชิงบวก โดยดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 60-61 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่สม่ำเสมอแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด MACD histogram ได้พลิกกลับมาเป็นบวกแล้ว สะท้อนถึงการฟื้นตัวหลังจากที่ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ในส่วนของแนวรับสำคัญ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันบริเวณ 0.225 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ร่วมกับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วันที่กระจุกตัวอยู่ต่ำกว่า 0.220 ดอลลาร์ซึ่งหากราคาย่อตัวลงมาก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นจากโซนนี้
อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 0.214-0.213 ดอลลาร์อาจทำให้ราคาร่วงลงต่ำกว่า 0.20 ดอลลาร์
สำหรับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาคือโซน 0.246-0.250 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่แนวต้านและขอบบนของ Bollinger Bands มาบรรจบกัน หาก Dogecoin สามารถปิดเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง อาจเป็นการเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.263-0.276 ดอลลาร์และเป้าหมายสูงสุดคือ 0.30 ดอลลาร์
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์บางส่วนยังชี้ว่าหากราคาสามารถทะลุกรอบคู่ขนานที่มีแนวต้านอยู่ใกล้ 0.29 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจมีโอกาสพุ่งไกลถึง 0.50 ดอลลาร์ตามทฤษฎีการวัดความกว้างของกรอบราคา
ปัจจัยพื้นฐานหนุน! ข่าว Dogecoin ETF และแรงซื้อจากวาฬ
นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน Dogecoin
ล่าสุด Grayscale ได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน Dogecoin ETF ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กองทุน REX-Osprey Dogecoin ETF ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบันต่อเหรียญมีมซึ่งเป็นแนวโน้มที่หลายคนเคยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล On-chain ยังเผยให้เห็นถึงกิจกรรมของเหล่าวาฬที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการถอนเหรียญ Dogecoin มากกว่า 10 ล้าน DOGE ออกจากกระดานเทรด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักถูกตีความว่าเป็นการสะสมเหรียญในระยะยาว เนื่องจากเป็นการลดอุปทานหมุนเวียนในตลาด
ด้วยปัจจัยบวกทั้งจากการเข้ามาของผลิตภัณฑ์สำหรับนักลงทุนสถาบันและข้อมูล On-chain ที่แข็งแกร่งขึ้น เรื่องราวเชิงบวกของ Dogecoin จึงมีน้ำหนักมากขึ้น
หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้าน 0.25 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จและมีแรงซื้อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหม่สู่เป้าหมาย 0.30 ดอลลาร์และอาจสูงกว่านั้นหากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-doge-eyes-0-30-as-channel-breakout-fuels-bullish-speculation/
Maxi Doge เหรียญมีมที่นำเสนอ APY สำหรับการ Stake ถึง 800%
Maxi Doge เป็นอีกหนึ่งเหรียญใหม่ อนาคตไกลที่กำลังเป็นที่พูดถึง เพราะสามารถระดมทุนรอบพรีเซลได้กว่า 2 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและชุมชนที่มองว่า Maxi Doge มีศักยภาพเป็นเหรียญมีมดาวรุ่งตัวต่อไป
โครงการนี้โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ “Alpha Dog” ที่สื่อถึงความมุ่งมั่นของนักเทรด และวางตำแหน่งตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมการซื้อขายที่เน้นความแข็งแกร่งและชัยชนะ
Maxi Doge แก้ปัญหาเหรียญมีมไร้จุดยืน ด้วยการสร้างแบรนด์ที่เน้นพลังของนักเทรดตัวจริง พร้อมกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด ที่สำคัญคือไม่มีรอบ VC หรือการขายล่วงหน้าให้กองทุน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน
ราคาพรีเซลเริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์ต่อโทเคนและจะปรับขึ้นทุก 5 วัน โดยมี Hard cap การระดมทุนอยู่ที่ 15,760,176 ดอลลาร์คิดเป็น 40% ของอุปทานรวมทั้งหมด 150,240,000,000 โทเคน
โครงการยังมอบประโยชน์ใช้สอยทันที โดยเปิดให้สามารถทำการ Stake บนเว็บไซต์พร้อม APY สูงถึง 800% สำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures เพื่อให้สามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูงในอนาคต
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจมีโอกาสเติบโตถึง 100 เท่าหากสามารถสร้างกระแสได้ใกล้เคียงกับ Dogecoin
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Maxi Doge
