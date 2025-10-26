BTC $111,477.97 0.36%
Dogecoin ทรงดี! นักวิเคราะห์ชี้เป้าลุ้นทะลุแนวต้าน $0.25

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ทรงดี! นักวิเคราะห์ชี้เป้าลุ้นทะลุแนวต้าน $0.25

Dogecoin กำลังเป็นที่จับตาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดหลังจากราคาพุ่งขึ้นกว่า 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และสามารถยืนเหนือระดับ 0.19 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการทะลุแนวโน้มครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่แนวต้านสำคัญ 0.25 ดอลลาร์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและบรรยากาศของตลาดคริปโตโดยรวม

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin สัญญาณกระทิงเริ่มชัดเจน

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบกระทิงภายในกรอบ Ascending Channel หลังจากที่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.1988 ดอลลาร์ไปได้ในช่วงต้นสัปดาห์

ขณะนี้ ราคากำลังสร้างฐานในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 0.1990-0.2003 ดอลลาร์ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงเทขายทำกำไรและการสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่อง

สัญญาณบวกนี้ยังได้รับการยืนยันจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Relative Strength Index และ Moving Average Convergence Divergence ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในกราฟรายชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อยังคงแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ แนวรับที่ระดับ 0.19 ดอลลาร์ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้ราคา Dogecoin ปรับตัวลงแรงและเป็นการเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ข้อมูล On-Chain ชี้วาฬแห่เก็บ Dogecoin เพิ่มและตลาดโดยรวมดูสดใส

ข้อมูล On-chain ล่าสุดได้เพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Dogecoin โดยพบว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ได้เข้าซื้อ Dogecoin เพิ่มถึง 1,700 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 338 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งอาจตีความได้ว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นของราคา

นอกจากนี้ ภาพรวมของตลาดคริปโตยังคงเป็นบวก หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับการที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ให้อภัยโทษแก่ฉางเผิง เจ้า (Changpeng Zhao) ซึ่งอาจส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อวงการคริปโตอย่างมีนัยสำคัญ เพราะนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น

แม้ว่าราคา Dogecoin จะยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 0.7376 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้ในเดือนพฤษภาคม 2021 อยู่มาก แต่ด้วยฐานชุมชนที่แข็งแกร่งและบรรยากาศการลงทุนที่ดูเริ่มจะสดใส ทำให้เหรียญนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้านสำคัญของ Dogecoin ที่ต้องจับตา

สำหรับนักลงทุนที่กำลังจับตา Dogecoin อยู่ในขณะนี้ ควรให้ความสำคัญกับแนวรับและแนวต้านสำคัญ โดยแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 0.1985 ดอลลาร์

หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่หากไม่สามารถรักษาแนวรับดังกล่าวไว้ได้ อาจเห็นการย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่โซน 0.1940-0.1950 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาคือ 0.22 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านไปได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดโอกาสให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่า Dogecoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและอ่อนไหวต่อกระแสในตลาด การลงทุนจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.analyticsinsight.net/news/dogecoin-price-holds-above-019-as-analysts-eye-breakout-beyond-025-resistance

