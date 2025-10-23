สะเทือนวงการ! Trump อภัยโทษ CZ ราคา BNB จ่อทำนิวไฮ?
ข่าวใหญ่ล่าสุดที่สั่นสะเทือนวงการคริปโต! เมื่อมีรายงานว่าประธานาธิบดี Donald Trump ได้ทำการอภัยโทษให้กับ Changpeng Zhao หรือ ‘CZ’ ผู้ก่อตั้ง Binance อดีต Exchange ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
ข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและจุดประกายคำถามสำคัญว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญ BNB อย่างไร
เจาะลึกเบื้องหลัง! ทำไม Trump ถึงอภัยโทษให้ CZ แห่ง Binance
ตามรายงานจาก The Wall Street Journal การอภัยโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก CZ มีความพยายามสนับสนุนธุรกิจคริปโตของครอบครัว Trump มาเป็นเวลาหลายเดือน โดยที่ปรึกษาของ Trump ระบุว่า เขามีความเห็นใจต่อข้อโต้แย้งที่ว่า CZ และบุคคลอื่นๆ ในวงการถูกดำเนินคดีทางการเมือง
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023, CZ ได้ยอมรับผิดในข้อหาล้มเหลวในการรักษาระบบต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) ที่มีประสิทธิภาพของ Binance ซึ่งนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่ง CEO และถูกปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Binance เองก็ถูกปรับเป็นเงินมหาศาลถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในค่าปรับองค์กรที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ โดยในเดือนเมษายน 2024 ผู้พิพากษา Richard Jones ได้ตัดสินจำคุก CZ เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งน้อยกว่าที่กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องถึง 36 เดือนอย่างมาก
วิเคราะห์ผลกระทบทันทีต่อราคา BNB และตลาดคริปโต
ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นในเหรียญ BNB โดยทันทีหลังมีข่าว ราคา BNB มีการตอบสนองในเชิงบวก ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ที่ประมาณ $1,124 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 4.15% การอภัยโทษผู้ก่อตั้งเปรียบเสมือนการปลดล็อกความเสี่ยงสำคัญที่กดดัน Binance และเหรียญ BNB มาโดยตลอด
นักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจใน BNB อีกครั้งในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางกฎหมายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ หาก Trump ได้รับตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลดีต่อตลาด Altcoin ในภาพรวม
อนาคตของ BNB และ Binance หลังข่าวใหญ่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร?
การอภัยโทษ CZ ถือเป็นการขจัดเมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนที่ปกคลุม Binance มานาน ซึ่งอาจเป็นการเปิดทางให้ Exchange สามารถกลับมาดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง โดยเฉพาะการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นประเด็นท้าทาย ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่มีต่อ BNB น่าจะฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข่าวนี้จะเป็นปัจจัยบวกมหาศาล แต่ทิศทางของราคา BNB ในระยะยาวยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของโปรเจกต์และการยอมรับในวงกว้าง นักลงทุนควรจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าแรงส่งจากข่าวนี้จะสามารถผลักดันให้ราคาเหรียญ BNB สร้างจุดสูงสุดใหม่ (New High) ได้สำเร็จหรือไม่