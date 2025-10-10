สถาบันใหญ่แห่ซื้อ Dogecoin! สัญญาณบวกก่อนเดดไลน์ ETF
Dogecoin กลับมาเป็นที่จับตาของนักลงทุนอีกครั้ง หลังจากราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบมานานหลายเดือน ปัจจุบัน ราชันย์แห่ง Meme Coin กำลังสร้างฐานราคาในรูปแบบกราฟ Ascending Triangle ที่บริเวณ 0.25 ดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า โดยมีปัจจัยเร่งสำคัญคือแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและการรอผลอนุมัติ Spot Dogecoin ETF
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin และแรงซื้อจากสถาบันที่น่าจับตา
ในทางเทคนิค ราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับที่สูงขึ้นและแนวต้านสำคัญที่ไม่สามารถผ่านไปได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
แม้ว่าสัปดาห์นี้ราคาจะปรับตัวลง 4% แต่สัญญาณทางเทคนิคอย่าง Moving Average Convergence Divergence ได้พลิกกลับเป็นบวกมาแล้ว 5 วัน บ่งชี้ถึงแรงกดดันที่กำลังก่อตัวและอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในไม่ช้า หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.25 ดอลลาร์ไปได้ มีโอกาสที่จะวิ่งไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 0.30 ดอลลาร์
สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างคือการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท CleanCore Solutions ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ได้เปิดเผยว่าถือครอง Dogecoin จำนวนรวม 710 ล้าน DOGE และตั้งเป้าที่จะสะสมให้ครบ 1,000 ล้าน DOGE
นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ว่าเหล่าวาฬได้เข้าซื้อ Dogecoin เพิ่มเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง ประกอบกับความคิดเห็นของเจนเซ่น ฮวง (Jensen Huang) CEO ของ Nvidia ที่กล่าวว่าต้องการจะติดตามอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ในทุกเรื่อง ก็ได้ส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้น 2% ในทันที
จับตาผลการพิจารณา Dogecoin ETF และเป้าราคาจาก Gemini AI
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ตลาดกำลังจับตามองคือเส้นตายวันที่ 17 ตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นวันที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย Grayscale และ Bitwise การอนุมัติดังกล่าวจะถือเป็นการปลดล็อกเม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ Dogecoin อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้าน Gemini AI ได้วิเคราะห์ข้อมูล On-chain ความเชื่อมั่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกระแสเงินทุน โดยคาดการณ์ว่าหาก Spot Dogecoin ETF ได้รับการอนุมัติ ราคาอาจพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 0.31-0.34 ดอลลาร์ในระยะสั้น และมีโอกาสไปถึง 0.5 ดอลลาร์ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ AI ยังคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่ามีโอกาสจะพุ่งสู่ 1 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้อีกด้วย
เปิดตัว Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่ Gemini ชี้เป้า
นอกจากการวิเคราะห์ราคา Dogecoin แล้ว AI ของ Gemini ยังได้ค้นพบเหรียญมีมตัวใหม่ที่อาจเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตัวต่อไป นั่นคือ Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ‘Alpha Doge’ หรือเหรียญมีมที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่า Dogecoin ในไตรมาสที่ 4
โดย AI ชี้ว่าตัวชี้วัดของ Maxi Doge มีความคล้ายคลึงกับช่วงเริ่มต้นของ Dogecoin และ Pepe ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตแบบไวรัลบนเครือข่ายสังคมออนไลร์และกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างรวดเร็ว
Maxi Doge นำเสนอตัวเองในฐานะ ‘ทายาท’ ของ Dogecoin ที่ผสมผสานวัฒนธรรมมีมเข้ากับแนวคิดของเทรดเดอร์ยุคใหม่ที่มองหาผลตอบแทนสูง โปรเจกต์นี้กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยระดมทุนไปแล้วเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.0002615 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นแล้ว 120% นับตั้งแต่เปิดตัว
หากการกลับมาของ Dogecoin สามารถจุดกระแสในตลาดเหรียญมีมได้จริง Maxi Doge ก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
