มุ่งสู่เป้าหมาย! CleanCore ฟาด Dogecoin เพิ่มทะลุ 710 ล้าน DOGE
วงการคริปโตต้องจับตา เมื่อ CleanCore Solutions ได้เปิดเผยการเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมียอดถือครองในคลัทะลุ 710 ล้าน DOGE แล้ว
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกว่า 20 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่ออนาคตของ Dogecoin
CleanCore จับมือ Bitstamp เดินหน้าสะสม Dogecoin สู่เป้าหมาย 1,000 ล้าน DOGE
CleanCore Solutions ได้ประกาศความคืบหน้าของโครงการ Dogecoin Treasury ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 โดยปัจจุบันบริษัทได้ถือครอง Dogecoin ไปแล้วกว่า 710 ล้าน DOGE และกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายการสะสมให้ครบ 1,000 ล้าน DOGE การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ต้องการผลักดันให้ Dogecoin เป็นได้มากกว่า Meme Coin แต่เป็นได้ทั้งสินทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมและสินทรัพย์สำรอง
เพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยในการดำเนินการ CleanCore ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Bitstamp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Robinhood เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายเหรียญ Dogecoin อย่างเป็นทางการ
โดยเคลย์ตัน อดัมส์ (Clayton Adams) CEO ของ CleanCore กล่าวว่าการสะสมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ House of Doge ซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและการยอมรับในระบบนิเวศของ Dogecoin ในระยะยาว
เปิดพอร์ต CleanCore! ฟันกำไร Dogecoin แล้ว 20 ล้านดอลลาร์
เบื้องหลังการเข้าซื้อเหรียญ Dogecoin จำนวนมหาศาลนี้มาจากการระดมทุนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2025 โดยสามารถรวบรวมเงินทุนได้ถึง 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินทุนดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการเข้าซื้อ Dogecoin อย่างมีวินัยผ่านตลาด Bitstamp
เพียง 1 เดือนหลังจากการเปิดตัวโครงการ Dogecoin Treasury บริษัทได้รายงานผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วกว่า 20 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครอง
วิเคราะห์ราคา Dogecoin หลังวาฬเข้าเก็บ! สัญญาณ Golden Cross มาแล้ว?
การเข้าสะสมอย่างต่อเนื่องของ CleanCore เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังติดตามการวิเคราะห์ราคา Dogecoin โดยนักวิเคราะห์
ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์ในตลาดอย่าง BullRunnner77 ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟที่น่าสนใจ โดยระบุว่าราคา Dogecoin อาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Bullish Triangle) และกำลังเข้าใกล้การเกิดสัญญาณ Golden Cross ในกราฟราย 2 วัน ซึ่งในอดีต สัญญาณดังกล่าวถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่
ข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko ณ เวลาที่รายงาน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 3,700 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงกว่า 4% ในรอบวันที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมรายสัปดาห์ยังคงเป็นบวกกว่า 3%
ขอบคุณข้อมูลจาก https://blockonomi.com/cleancore-expands-dogecoin-holdings-to-710m-as-doge-price-holds-near-0-25/