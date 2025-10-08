BTC $122,722.07 -0.83%
ETH $4,481.06 -4.75%
SOL $222.30 -2.40%
PEPE $0.0000093 -5.78%
SHIB $0.000012 -3.78%
BNB $1,307.06 -0.42%
DOGE $0.25 -3.35%
XRP $2.88 -2.61%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

มุ่งสู่เป้าหมาย! CleanCore ฟาด Dogecoin เพิ่มทะลุ 710 ล้าน DOGE

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

วงการคริปโตต้องจับตา เมื่อ CleanCore Solutions ได้เปิดเผยการเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมียอดถือครองในคลัทะลุ 710 ล้าน DOGE แล้ว

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกว่า 20 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่ออนาคตของ Dogecoin

CleanCore จับมือ Bitstamp เดินหน้าสะสม Dogecoin สู่เป้าหมาย 1,000 ล้าน DOGE

CleanCore Solutions ได้ประกาศความคืบหน้าของโครงการ Dogecoin Treasury ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 โดยปัจจุบันบริษัทได้ถือครอง Dogecoin ไปแล้วกว่า 710 ล้าน DOGE และกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายการสะสมให้ครบ 1,000 ล้าน DOGE การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ต้องการผลักดันให้ Dogecoin เป็นได้มากกว่า Meme Coin แต่เป็นได้ทั้งสินทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมและสินทรัพย์สำรอง

เพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยในการดำเนินการ CleanCore ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Bitstamp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Robinhood เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายเหรียญ Dogecoin อย่างเป็นทางการ

โดยเคลย์ตัน อดัมส์ (Clayton Adams) CEO ของ CleanCore กล่าวว่าการสะสมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ House of Doge ซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและการยอมรับในระบบนิเวศของ Dogecoin ในระยะยาว

เปิดพอร์ต CleanCore! ฟันกำไร Dogecoin แล้ว 20 ล้านดอลลาร์

เบื้องหลังการเข้าซื้อเหรียญ Dogecoin จำนวนมหาศาลนี้มาจากการระดมทุนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2025 โดยสามารถรวบรวมเงินทุนได้ถึง 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินทุนดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการเข้าซื้อ Dogecoin อย่างมีวินัยผ่านตลาด Bitstamp

เพียง 1 เดือนหลังจากการเปิดตัวโครงการ Dogecoin Treasury บริษัทได้รายงานผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วกว่า 20 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครอง

วิเคราะห์ราคา Dogecoin หลังวาฬเข้าเก็บ! สัญญาณ Golden Cross มาแล้ว?

การเข้าสะสมอย่างต่อเนื่องของ CleanCore เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังติดตามการวิเคราะห์ราคา Dogecoin โดยนักวิเคราะห์

ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์ในตลาดอย่าง BullRunnner77 ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟที่น่าสนใจ โดยระบุว่าราคา Dogecoin อาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Bullish Triangle) และกำลังเข้าใกล้การเกิดสัญญาณ Golden Cross ในกราฟราย 2 วัน ซึ่งในอดีต สัญญาณดังกล่าวถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่

ข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko ณ เวลาที่รายงาน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 3,700 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงกว่า 4% ในรอบวันที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมรายสัปดาห์ยังคงเป็นบวกกว่า 3%

ขอบคุณข้อมูลจาก https://blockonomi.com/cleancore-expands-dogecoin-holdings-to-710m-as-doge-price-holds-near-0-25/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,423,691,702,424
4.26
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
BNB ทะยานสุด! สร้าง ATH ใหม่ ลุ้นแตะ 1,820 ดอลลาร์ แรงหนุนระบบนิเวศ
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-08 18:04:48
ข่าว Ethereum
คิวถอน Ethereum ทำสถิติสูงสุด 2.4 ล้าน ETH กว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เสี่ยงกระทบตลาดคริปโตระยะสั้น
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-08 17:37:36
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า