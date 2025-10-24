BNB พุ่งแรง! หลัง Trump อภัยโทษ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance
BNB ซึ่งเป็นโทเคนหลักของ Binance ได้พุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 4.7% ในช่วงข้ามคืน แตะระดับสูงสุดที่ 1,150.99 ดอลลาร์ หลังจากมีรายงานข่าวจาก The Wall Street Journal ว่าประธานาธิบดี Donald Trump ได้ทำการอภัยโทษให้กับ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance
การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลบวกต่อราคาเหรียญโดยตรง แต่ยังจุดประกายความหวังในหมู่นักลงทุนว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ Altcoin Season รอบใหม่ในไม่ช้า
เจาะลึกเบื้องหลัง! Trump อภัยโทษ CZ สะเทือนวงการคริปโต
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Changpeng Zhao ได้ยอมรับสารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ในข้อหาละเลยการบังคับใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐฯ โดยการอภัยโทษจาก Donald Trump ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการวิ่งเต้นและยื่นอุทธรณ์มานานหลายเดือนจากทั้งตัว CZ และบริษัท Binance เอง
ปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยราคาโทเคนหลักของ Binance ดีดตัวขึ้นกว่า 4% ทำราคาสูงสุดระหว่างวันที่ 1,150.99 ดอลลาร์ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวถูกเผยแพร่ออกไป สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมา
เทรดเดอร์รายหนึ่งนามว่า Xeer ได้ทวีตบนแพลตฟอร์ม X ว่า “ทรัมป์เพิ่งอภัยโทษให้ CZ ตอนนี้เรากลับมาสู่ฤดูกาลขาขึ้นของ BNB เท่านั้น”
อานิสงส์ถึงเหรียญลูกชาย Trump? จับตา WLFI และสัญญาณ Altcoin Season!
ผลกระทบเชิงบวกไม่ได้จำกัดอยู่แค่โทเคนของ Binance เท่านั้น แต่ยังลามไปถึง World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโทเคนของบริษัทคริปโตที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของ Donald Trump ด้วย
ราคา WLFI พุ่งขึ้นเกือบ 14% ไปอยู่ที่ 0.1414 ดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงเก็งกำไรที่เชื่อมโยงกับข่าวการเมือง
ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนจำนวนมากเริ่มคาดการณ์ว่านี่อาจเป็นตัวจุดชนวนสำหรับ “Altcoin Season” ที่หลายคนรอคอย
Richard Seiler ผู้ร่วมก่อตั้ง RR2Capital กล่าวผ่าน X ว่า “ตอนนี้ตลาดคริปโตต้องการตัวกระตุ้น… และนี่อาจเป็นสิ่งนั้น”
ในขณะที่เทรดเดอร์อีกรายชื่อ Galaxy ตั้งคำถามว่า “BNB มาแล้ว แล้ว Altcoins อื่นๆ จะตามมาหรือไม่?” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเม็ดเงินอาจเริ่มไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin ในเร็วๆ นี้
ปัจจัยหนุนราคา BNB: ลิสต์บน Coinbase และความสนใจจากสถาบัน
นอกเหนือจากข่าวการอภัยโทษแล้ว เหรียญ Binance นี้ยังได้รับปัจจัยบวกอื่นๆ สนับสนุนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยล่าสุดได้ถูกลิสต์บนแพลตฟอร์มเทรดชั้นนำอย่าง Coinbase และ Robinhood ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในสหรัฐฯ เข้าถึงเหรียญได้ง่ายขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจจากการที่บริษัทมหาชนเริ่มทยอยสะสม BNB เข้าเป็นสินทรัพย์ในคลังของบริษัท (Treasury) ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Applied DNA Sciences พุ่งขึ้นกว่า 50% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าได้เข้าซื้อโทเคนดังกล่าวจำนวน 4,908 โทเคน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญ Binance นี้ในระดับองค์กร
โดยสรุปก็คือ การอภัยโทษ CZ ถือเป็นการปลดล็อกความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่เคยกดดันราคาเหรียญและภาพลักษณ์ของ Binance มาโดยตลอด
การเคลื่อนไหวของ Donald Trump ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลัง ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดในวงกว้าง นักลงทุนกำลังจับตามองว่าแรงส่งจากข่าวนี้จะสามารถผลักดันให้เกิด Altcoin Season ได้จริงหรือไม่