BTC $111,100.21 1.90%
ETH $3,969.15 3.08%
SOL $193.59 4.68%
PEPE $0.0000070 4.46%
SHIB $0.000010 2.94%
BNB $1,139.65 3.74%
DOGE $0.19 2.74%
XRP $2.43 1.39%
Cryptonews วงการคริปโต

BNB พุ่งแรง! หลัง Trump อภัยโทษ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance

Altcoin Binance BNB Changpeng Zhao CZ Donald Trump
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
BNB พุ่งแรง! หลัง Trump อภัยโทษ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance

BNB ซึ่งเป็นโทเคนหลักของ Binance ได้พุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 4.7% ในช่วงข้ามคืน แตะระดับสูงสุดที่ 1,150.99 ดอลลาร์ หลังจากมีรายงานข่าวจาก The Wall Street Journal ว่าประธานาธิบดี Donald Trump ได้ทำการอภัยโทษให้กับ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลบวกต่อราคาเหรียญโดยตรง แต่ยังจุดประกายความหวังในหมู่นักลงทุนว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ Altcoin Season รอบใหม่ในไม่ช้า

เจาะลึกเบื้องหลัง! Trump อภัยโทษ CZ สะเทือนวงการคริปโต

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Changpeng Zhao ได้ยอมรับสารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ในข้อหาละเลยการบังคับใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐฯ โดยการอภัยโทษจาก Donald Trump ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการวิ่งเต้นและยื่นอุทธรณ์มานานหลายเดือนจากทั้งตัว CZ และบริษัท Binance เอง

ปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยราคาโทเคนหลักของ Binance ดีดตัวขึ้นกว่า 4% ทำราคาสูงสุดระหว่างวันที่ 1,150.99 ดอลลาร์ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวถูกเผยแพร่ออกไป สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมา

เทรดเดอร์รายหนึ่งนามว่า Xeer ได้ทวีตบนแพลตฟอร์ม X ว่า “ทรัมป์เพิ่งอภัยโทษให้ CZ ตอนนี้เรากลับมาสู่ฤดูกาลขาขึ้นของ BNB เท่านั้น”

อานิสงส์ถึงเหรียญลูกชาย Trump? จับตา WLFI และสัญญาณ Altcoin Season!

ผลกระทบเชิงบวกไม่ได้จำกัดอยู่แค่โทเคนของ Binance เท่านั้น แต่ยังลามไปถึง World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโทเคนของบริษัทคริปโตที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของ Donald Trump ด้วย

ราคา WLFI พุ่งขึ้นเกือบ 14% ไปอยู่ที่ 0.1414 ดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงเก็งกำไรที่เชื่อมโยงกับข่าวการเมือง

ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนจำนวนมากเริ่มคาดการณ์ว่านี่อาจเป็นตัวจุดชนวนสำหรับ “Altcoin Season” ที่หลายคนรอคอย

Richard Seiler ผู้ร่วมก่อตั้ง RR2Capital กล่าวผ่าน X ว่า “ตอนนี้ตลาดคริปโตต้องการตัวกระตุ้น… และนี่อาจเป็นสิ่งนั้น”

ในขณะที่เทรดเดอร์อีกรายชื่อ Galaxy ตั้งคำถามว่า “BNB มาแล้ว แล้ว Altcoins อื่นๆ จะตามมาหรือไม่?” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเม็ดเงินอาจเริ่มไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin ในเร็วๆ นี้

BNB อาจนำไปสู่ฤดูกาล Altcoin ที่น่าตื่นเต้น 24-10-2025
ที่มา: Galaxy บน X

ปัจจัยหนุนราคา BNB: ลิสต์บน Coinbase และความสนใจจากสถาบัน

นอกเหนือจากข่าวการอภัยโทษแล้ว เหรียญ Binance นี้ยังได้รับปัจจัยบวกอื่นๆ สนับสนุนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยล่าสุดได้ถูกลิสต์บนแพลตฟอร์มเทรดชั้นนำอย่าง Coinbase และ Robinhood ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในสหรัฐฯ เข้าถึงเหรียญได้ง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจจากการที่บริษัทมหาชนเริ่มทยอยสะสม BNB เข้าเป็นสินทรัพย์ในคลังของบริษัท (Treasury) ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Applied DNA Sciences พุ่งขึ้นกว่า 50% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าได้เข้าซื้อโทเคนดังกล่าวจำนวน 4,908 โทเคน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญ Binance นี้ในระดับองค์กร

โดยสรุปก็คือ การอภัยโทษ CZ ถือเป็นการปลดล็อกความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่เคยกดดันราคาเหรียญและภาพลักษณ์ของ Binance มาโดยตลอด

การเคลื่อนไหวของ Donald Trump ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลัง ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดในวงกว้าง นักลงทุนกำลังจับตามองว่าแรงส่งจากข่าวนี้จะสามารถผลักดันให้เกิด Altcoin Season ได้จริงหรือไม่

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,949,652,821,202
4.08
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ChatGPT วิเคราะห์ราคา WLFI, AAVE และ SUI ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2025 – จับตาการฟื้นตัวรอบใหม่ของตลาดคริปโต
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-24 12:13:45
ข่าวคริปโต
3 วันสุดท้าย! ซื้อ Snorter ก่อนลิสต์เข้าตลาด พร้อมจับจองบอทอัจฉริยะ
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-24 11:33:57
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า