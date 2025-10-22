BTC $107,955.98 -4.32%
Dogecoin ลุ้นกลับตัวแรงตามทฤษฎี Wyckoff จ่อทดสอบ $0.30

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณการกลับตัวที่น่าจับตาหลังนักวิเคราะห์ชี้ว่ากราฟราคากำลังก่อตัวตามทฤษฎี Wyckoff Accumulation ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่อาจกำลังทยอยเก็บของอย่างเงียบ ๆ

เจาะลึกโครงสร้าง Wyckoff ของ Dogecoin

นักวิเคราะห์ Osemka ได้ชี้ให้เห็นว่าราคา Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวตามดัชนี OTHERS (ดัชนีวัดมูลค่าตลาดรวมของเหรียญ Altcoin ไม่รวมเหรียญใหญ่) แบบ 1:1 และอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ “ช่วงการสะสมพลังตามทฤษฎี Wyckoff อย่างสมบูรณ์แบบ”

จากกราฟจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนตามทฤษฎีตั้งแต่ช่วง Selling Climax (จุดเทขายสูงสุด), Automatic Rally (จุดดีดตัวกลับอัตโนมัติ), Secondary Test (จุดทดสอบแนวรับรอง) ไปจนถึงช่วง Spring (การกดราคาลงเพื่อเขย่ารายย่อย)

โครงสร้างเหล่านี้เมื่อรวมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ตลาดเทขายบ่งชี้ว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่อาจกำลังเข้าสะสมตำแหน่งเพื่อรอการกลับตัวของราคา ในขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมยังคงเป็นลบ

การวิเคราะห์ของเขาสอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ได้ทำการสะสม Dogecoin เพิ่มถึง 1,700 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 338 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว สะท้อนว่าราคาของ Dogecoin ในปัจจุบันดูเป็นโซนเข้าซื้อที่ดีและอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เร็ว ๆ นี้

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: แนวรับ-แนวต้านสำคัญและปริมาณการซื้อขาย

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Osemka กราฟรายวันของ Dogecoin ได้สร้างฐานราคาในกรอบการสะสมพลังอย่างชัดเจน โดยมีระดับราคาสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตามองดังนี้:

  • ช่วงการสะสมพลัง: 0.18-0.32 ดอลลาร์
  • โซนแนวรับสำคัญ: บริเวณ 0.18 ดอลลาร์
  • เป้าหมายแนวต้าน: 0.28-0.30 ดอลลาร์
  • จุดตัดขาดทุน: หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.18 ดอลลาร์

สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเฟส C หรือโซนแนวรับสำคัญซึ่งสนับสนุนทฤษฎี Wyckoff นี้อย่างยิ่ง

การเกิดการพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายในลักษณะนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกที่บ่งชี้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ได้เข้าสะสมของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้คาดการณ์ได้ว่าราชาแห่ง Meme Coin อาจจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เร็ว ๆ นี้

ภาพรวมตลาดและโอกาสของ Dogecoin ในอนาคต

ความสัมพันธ์ของ Dogecoin กับดัชนี OTHERS ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบราคานี้สะท้อนพฤติกรรมของตลาดเหรียญ Altcoin ในภาพรวม

หากเงินทุนเริ่มหมุนเวียนจาก Bitcoin เข้าสู่เหรียญ Altcoin หลัก ๆ มากขึ้น รูปแบบทางเทคนิคของ Dogecoin ก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการกลับตัวตามวัฏจักร

การซื้อขายในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และความผันผวนที่ลดลงในปัจจุบันบ่งชี้ถึงโครงสร้างการสะสมพลังที่กำลังสมบูรณ์ขึ้น ช่วงเวลาที่เงียบสงบเช่นนี้มักถูกเรียกว่าเป็นช่วงเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาที่อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin ไปสู่แนวต้านด้านบนบริเวณ 0.28-0.30 ดอลลาร์ได้ในที่สุด

ถึงกระนั้น นักลงทุนยังควรต้องจับตาข่าวสารของตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา Bitcoin เพราะเป็นเหรียญหลักที่จะส่งผลต่อเหรียญ Altcoin อื่น ๆ ในตลาด

โดยนักลงทุนสถาบันถึง 67% มองว่า Bitcoin จะฟื้นตัวและเตรียมพุ่งใน 3-6 เดือนข้างหน้า เพราะยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ช่วยหนุนให้ราคาสามารถวิ่งไปต่อได้ ทั้งปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย กฎระเบียบที่สนับสนุนมากขึ้น และการยอมรับจากสถาบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thetradable.com/crypto/dogecoin-forms-wyckoff-accumulation-suggesting-market-reversal–v

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
